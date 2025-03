Thể thao

Chi tiết kế hoạch phân luồng, cấm đường cho cuộc đua xe đạp toàn quốc chặng qua Nghệ An

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 37 năm 2025 với chủ đề "Non sông liền một dải" sẽ đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An vào tháng 4/2025. Công tác tổ chức, phân luồng giao thông đã được lên kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn và thành công cho sự kiện.