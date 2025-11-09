Pháp luật Chi tiết phương án cấm đường phục vụ chương trình Kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh Công an tỉnh Nghệ An vừa ra Thông báo số 1413/TB-CAT-PC08 ngày 11/9/2025 về Phương án tạm cấm đường, phân luồng giao thông đảm bảo an ninh, trật tự chương trình Kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2025) và đón Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Cụm Di tích tiêu biểu trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh và ra mắt show trải nghiệm đêm “Lửa Xô viết”.

Thông báo nêu rõ, để đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ chương trình Kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2025) và đón Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Cụm Di tích tiêu biểu trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh và ra mắt show trải nghiệm đêm “Lửa Xô viết” sẽ diễn ra trong ngày 12/9/2025 trên địa bàn phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An và thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân, du khách, Công an tỉnh Nghệ An thông báo phương án tạm cấm đường phân luồng giao thông như sau:

Thực hiện phương án tạm cấm đường, phân luồng, điều tiết giao thông tuyến đường Đào Tấn (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), đoạn từ Cổng Tả môn đến điểm giao cắt với đường vào sân vận động thành phố Vinh cũ (tiếp giáp với Câu Lạc bộ Sông Lam Nghệ An).

Phương án tạm cấm đường, phân luồng, điều tiết giao thông trên tuyến đường Đào Tấn (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), đoạn từ Cổng Tả môn đến điểm giao cắt với đường vào sân vận động thành phố Vinh cũ (tiếp giáp với Câu Lạc bộ Sông Lam Nghệ An). Ảnh tư liệu: Hồ Đình Chiến

Thời gian thực hiện cấm đường: bắt đầu từ 18h00’ đến 23h00’ ngày 12/9/2025 (thứ Sáu).

Theo đó, cấm tất cả các phương tiện giao thông (trừ phương tiện của đại biểu tham dự chương trình; phương tiện của lực lượng bảo vệ, phục vụ chương trình và các phương tiện được quyền ưu tiên theo quy định của pháp luật./.