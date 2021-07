Chi tiết về 50 chức danh sẽ được Quốc hội kiện toàn

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, nhân sự được giới thiệu vào các chức danh này phần lớn là tái cử.



Trong đó, khối Chủ tịch nước có 2 chức danh: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước. Cả 2 chức danh này hiện là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, mới được Quốc hội khóa XIV kiện toàn tại kỳ họp 11 vào tháng 4 vừa qua.

Giảm 1 Phó Thủ tướng

Đối với khối Chính phủ, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, trước mắt sẽ kiện toàn 27 chức danh, gồm: Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Trong đợt kiện toàn nhân sự vừa qua, Quốc hội đã bầu và phê chuẩn 15 thành viên Chính phủ gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Lê Văn Thành cùng 12 Bộ trưởng.

Lãnh đạo cấp cao bỏ phiếu kiện toàn nhân sự tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV vào tháng 4 vừa qua.

Đó là Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Hiện, có 3 Phó Thủ tướng đương nhiệm: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam. Trong đó, ông Trương Hòa Bình không tham gia Trung ương khóa XIII nên không kiện toàn.

10 Bộ trưởng, trưởng ngành đang đương nhiệm hiện nay gồm có: Bộ trưởng Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Khối Quốc hội cần 3 gương mặt mới

Khối Quốc hội có 18 chức danh gồm: Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội, 9 Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Trưởng Ban Công tác Đại biểu, Trưởng Ban Dân nguyện, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

Trong đó, lãnh đạo Quốc hội có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng 3 Phó Chủ tịch: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải vừa được kiện toàn vào hồi tháng 4 vừa qua.

Hiện còn vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội cần kiện toàn do Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ không tham gia Trung ương khóa XIII.

Tại cuộc bầu cử vừa qua, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trúng cử và được cơ cấu vào ĐBQH chuyên trách.

Đối với các chức danh còn lại của khối Quốc hội có 5 nhân sự vừa được kiện toàn vào tháng 4 vừa qua gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh; Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh.

Có 5 chức danh là những nhân sự đương nhiệm từ khóa XIV gồm có: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga,; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình.

Ngoài ra, còn có 3 chức danh cần kiện toàn mới: Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Thượng tướng Võ Trọng Việt không tham gia Trung ương khóa XIII; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách hiện do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kiêm nhiệm; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến thôi tham gia Trung ương khóa này.

Nhân sự dự kiến giới thiệu vào các vị trí này sẽ là một số ĐBQH cơ cấu chuyên trách. Trong đợt bầu cử vừa qua, có một số nhân sự địa phương và Trung ương được cơ cấu trong khối ĐBQH chuyên trách gồm có: Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường; ông Y Thanh Hà Niê Kdăm - Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương…

Ba chức danh còn lại cũng được Quốc hội kiện toàn trong kỳ họp này là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hiện nay là ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; còn Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là ông Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương. Tổng Kiểm toán đương nhiệm là ông Nguyễn Sỹ Thanh vừa được Quốc hội kiện toàn tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV.

Như vậy, sẽ có một số thay đổi nhân sự sau khi kiện toàn. Cụ thể, khối Chính phủ sẽ giảm 1 Phó Thủ tướng; khối Quốc hội có một vài gương mặt mới ở các chức danh: Phó Chủ tịch Quốc hội thay Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách; Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo chương trình dự kiến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian công tác nhân sự.



Ngày 20/7 (khai mạc kỳ họp), các đại biểu sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 21/7, các đại biểu bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Sáng 22/7, Chính phủ trình Quốc hội cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 27 thành viên: Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Chiều 24 và 26/7, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

28/7, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ.