Chi trả tiền đền bù sai quy định, hàng loạt cán bộ bị bắt

Chiều 9/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với các bị can: Lê Văn A (49 tuổi, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đắk R'lấp), Nguyễn Ngọc Hiệp (39 tuổi, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ), Phạm Văn Dũng (53 tuổi, nhân viên địa chính xã Nhân Cơ), Lê Văn Ngà (31 tuổi, nhân viên Ban QLDA huyện Đắk R'lấp) và Phan Văn Thời (nguyên Phó Giám đốc Ban QLDA huyện Đắk R'lấp) để điều tra, làm rõ về hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất