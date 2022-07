'Chìa khoá' giúp U15 Sông Lam Nghệ An bước qua vòng loại U15 toàn quốc

(Baonghean.vn) - Tinh thần quyết tâm, linh hoạt trong cách vận hành lối chơi là điểm nổi bật giúp U15 Sông Lam Nghệ An bước qua vòng loại U15 toàn quốc 2022. Với thực lực đang có, người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn có thể mơ chiếc cúp Vàng sẽ về Sông Lam Nghệ An thêm một lần nữa.

Những điểm nổi bật tạo nên sức mạnh

U15 Sông Lam Nghệ An tham dự giải U15 toàn quốc năm 2022, được thành lập dựa trên lực lượng nòng cốt của lứa U13 từng giành chức vô địch Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc năm 2020. Tại giải năm đó, U13 xứ Nghệ là đội bóng đã thể hiện được sức mạnh vượt trội so với các đối thủ còn lại. Với chiến thắng 4-0 trước U13 Hải Dương trong trận chung kết, giúp đội bóng xứ Nghệ lần thứ 8 giành chức vô địch U13 toàn quốc.

Tiến đến Vòng loại U15 quốc gia năm nay, U15 Sông Lam Nghệ An có 1 tháng để tập luyện. Với kỳ vọng giữ được truyền thống tại các giải đấu trẻ, Lãnh đạo Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã đưa huấn luyện viên Đinh Văn Dũng về để dẫn dắt đội U15. Ông Dũng là một trong những huấn luyện viên có bề dày kinh nghiệm bậc nhất trong công tác đào tạo trẻ của bóng đá xứ Nghệ. Vào đầu năm 2022, ông đã từng dẫn dắt U19 Sông Lam Nghệ An giành huy chương Đồng Giải U19 toàn quốc.

Huấn luyện viên Đinh Văn Dũng chia sẻ: “Được sự tín nhiệm của ban lãnh đạo câu lạc bộ, tôi về cầm quân U15 Sông Lam Nghệ An. Trước khi đến với vòng loại chúng tôi đối diện với một vài khó khăn. Trong đó, sân bãi để tập luyện bị hạn chế do diễn ra Vòng loại Giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng toàn quốc. Điều đó cũng ảnh hưởng đến việc xây dựng các chiến thuật mới cho các cầu thủ. Tuy nhiên sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo câu lạc bộ đã giúp các cầu thủ, Ban huấn luyện nỗ lực hơn. Và tập thể U15 đã vượt qua mọi khó khăn để bước vào giải với tinh thần tốt nhất”.

Mặc dù một số cầu thủ nổi trội đã gia nhập đội U17 Sông Lam Nghệ An nhưng U15 Sông Lam Nghệ An vẫn còn đó những tên tuổi đã từng làm mưa làm gió Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc năm 2020. Có thể kể đến một vài cái tên đáng chú ý như: Hậu vệ Nguyễn Tấn Minh, Trần Công Đạt, Nguyễn Hữu Nhật Long; tiền vệ Vương Văn Tùng, Vương Quốc Dũng; tiền đạo Trương Văn Tấn Sang, Trần Quốc Hoà.

Đây đều là những cầu thủ đã chinh chiến nhiều năm tại các giải trẻ của quốc gia. Các em đã khẳng định được trình độ chuyên môn, khi đều giành thành tích cao ở các giải U11, U13 toàn quốc trước đó. Với kinh nghiệm và kỹ thuật được đào tạo bài bản, lứa U15 năm nay hoàn toàn có thể chiếm ưu thế so với các đối thủ còn lại.

Đánh giá về các học trò, thuyền trưởng của U15 Sông Lam Nghệ An cho biết: “U15 năm nay không có được ngoại hình và thể trạng tốt bằng các lứa trước. Nhưng đổi lại các em đều có kỹ thuật cơ bản, tư duy chơi bóng khá ổn. Và đặc biệt là các em rất chăm chỉ và nghiêm túc trong tập luyện. Mỗi khi ra sân các em đều thi đấu với tinh thần máu lửa, nhiệt huyết đúng với bản sắc xứ Nghệ. Đối với Trần Quốc Hoà, tôi đánh giá đây là mẫu tiền đạo khá nhạy cảm trong khâu ghi bàn và em cũng có kỹ thuật rất tốt, nhưng về thể trạng thì còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên tôi khá hài lòng khi dẫn dắt lứa cầu thủ này”.

Linh hoạt trong áp dụng chiến thuật

Bước đến Vòng loại U15 toàn quốc năm 2022, U15 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng C, gồm các đội: U15 Đà Nẵng, U15 Huế, U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U15 Quảng Nam. Diễn ra từ 08/7 đến 15/7 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Theo Huấn luyện viên Đinh Văn Dũng: “Đây là bảng đấu khá dễ thở đối với đội bóng áo vàng. Nhìn vào tương quan lực lượng các đội này không sở hữu nhiều nhân tố nổi bật. Tuy nhiên chúng tôi không hề chủ quan, bởi các cầu thủ trẻ thường có tâm lý không ổn định, nếu để thua trước sẽ rất khó đá”.

Ông Dũng cũng nói thêm: “Bước vào vòng loại, chúng tôi đặt quyết tâm giải quyết từng trận một. Và mỗi đối thủ chúng tôi áp dụng chiến thuật khác nhau. Nếu như gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chúng tôi đá 4-4-2, thiên về tấn công. Thì gặp Đà Nẵng chúng tôi lại chơi với sơ đồ 4-1-4-1 phòng ngự phản công. Việc đưa ra chiến thuật hợp lý ngoài mang đến kết quả tích cực, còn giúp cầu thủ linh hoạt và trưởng thành hơn qua từng trận. Đây chính là chìa khoá để giúp U15 Sông Lam Nghệ An có thể tiến sâu tại giải này”.

Để áp dụng nhuần nhuyễn nhiều sơ đồ chiến thuật cho các cầu thủ trẻ là điều không hề dễ dàng. Nhưng nếu ban huấn luyện thực hiện được thành công điều đó sẽ giúp đội bóng khó bị đối thủ bắt bài. Hơn nữa việc sử dụng linh hoạt đội hình cũng giúp huấn luyện viên dễ dàng trong khâu xoay vòng cầu thủ. Đây là cách làm hiệu quả để giúp U15 có thể tiến sâu vào giải.

Trở lại với vòng loại, trong trận đấu mở màn gặp đội bóng làng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, các học trò của huấn luyện viên Đinh Văn Dũng đã giành được chiến thắng với tỷ số 2-0. Với các bàn thắng của Trần Quốc Hòa ở phút thứ 20 và Phan Đức Huỳnh ở phút thứ 75. Các trận đấu lượt đi U15 Sông Lam Nghệ An đều lần lượt giành chiến thắng trước các đối thủ còn lại tại bảng C. Cụ thể: U15 Sông Lam Nghệ An thắng U15 Huế 4-1, thắng U15 Quảng Nam 6-1, thắng U15 Đà Nẵng 2-0.

Bước vào lượt về, U15 Sông Lam Nghệ An tiếp tục giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 3-0; hoà Huế 1-1. Với số điểm có được, các học trò của huấn luyện viên Đinh Văn Dũng chỉ cần có một kết quả hoà là có thể giành vé vào vòng trong. Tuy nhiên, với sức mạnh đã được khẳng định từ đầu vòng loại, U15 Sông Lam Nghệ An tiếp tục giành thắng lợi trước U15 Quảng Nam bằng tỷ số 2-1. Người ghi bàn cho Sông Lam Nghệ An là Trương Văn Tấn Sang ở phút 44 và Nguyễn Tấn Minh ở phút 49.

Qua các trận đấu ở vòng loại đã qua, U15 Sông Lam Nghệ An ngoài việc áp dụng các chiến thuật khác nhau. Thì huấn luyện viên Đinh Văn Dũng còn xoay tua, để gần như em nào cũng có cơ hội ra sân. Việc này, giúp cầu thủ được cọ xát, chứng tỏ được bản thân và còn tạo nên sự cạnh tranh trong từng vị trí. Để mỗi chân sút xứ Nghệ khi ra sân luôn phải cố gắng khi được chọn đá chính.

U15 Sông Lam Nghệ An đã vượt qua vòng loại khá thuận lợi, với những chiến thắng giòn giã. Tuy nhiên khi tiến vào vòng chung kết, gặp các đối thủ "cứng cựa" như Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, hay PVF là điều không hề dễ dàng cho thầy trò huấn luyện viên Đinh Văn Dũng. Nhưng với cách làm của ban huấn luyện và thực lực của từng cầu thủ, U15 Sông Lam Nghệ An vẫn sẽ được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch của mùa giải năm nay./.