Thể thao 'Chìa khóa' nào cho Sông Lam Nghệ An tại V.League 2024-2025? Vòng đấu thứ 5, V.League 2024-2025, Sông Lam Nghệ An rời sân khách Quy Nhơn với chỉ 1 điểm sau trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối.

Hai lần vươn lên dẫn trước do công của tiền vệ trẻ Quang Vinh (phút 47) và tiền đạo Đội trưởng Olaha (phút 68), nhưng đội bóng thành Vinh nhanh chóng để bị san hòa sau tình huống đá phạt góc và tình huống tấn công biên từ cánh trái của đội chủ sân Quy Nhơn. Những tín hiệu vui từ mặt trận tấn công của Sông Lam Nghệ An đã hiện lên rõ nét, đồng thời, những non yếu từ dàn trẻ nói chung và tuyến giữa dàn trải nói riêng đang khiến cho đội bóng gặp khó khi bị đối phương tấn công dồn dập, là điều cần được nói đến hiện nay.

Olaha tiếp tục là linh hồn trên hàng công của SLNA. Ảnh tư liệu T.K

Trước hết, sự cơ động, hoán đổi vai trò liên tục của Olaha và Kuku trên hàng công đang giúp cho Sông Lam Nghệ An tấn công đa dạng và mở ra cơ hội cho tuyến 2 băng lên tìm kiếm cơ hội. Xu hướng Olaha có khi lùi sâu tìm bóng hoặc làm bóng đang được thay đổi bằng cách để Kuku chơi rộng nhờ thể lực sung mãn, nhờ khả năng chuyền bóng rất hay, chứ không chỉ ở khả năng dứt điểm như đã thấy. Bàn thắng mở tỷ số của Quang Vinh bắt đầu từ kiến tạo của Kuku. Đặc biệt hơn, bàn thắng của Olaha cũng lại do Kuku kiến tạo bằng một đường chuyền đẳng cấp và một cú đánh đầu điệu nghệ. Để thấy, vai trò của 2 ngoại binh này sẽ liên tục được hoán đổi cho nhau, tiếp sức cho nhau, nâng tầm lẫn nhau trong từng trận đấu.

Khởi đầu không như ý qua 5 vòng đấu của Sông Lam Nghệ An bắt nguồn từ việc “tiếp đạn” không tốt của tuyến dưới cho tuyến tấn công, chứng minh bằng việc chân sút chủ lực Olaha tịt ngòi suốt 4 vòng đấu và Kuku cũng chỉ ghi được 2 bàn thắng ít ỏi, trong khi các chân sút nội hoàn toàn im tiếng. Đây là điều khác biệt không mong muốn của đội bóng thành Vinh. Nhưng vòng 5 mới đây, với việc Olaha có lúc chơi như một trung phong để ghi bàn, với việc trận đầu tiên ghi hơn 1 bàn thắng (trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ghi 1 bàn từ cú sút phạt của Kuku, trận gặp Thép Xanh Nam Định gỡ 1 bàn từ cú đánh đầu của Kuku) với chân sút nội lập công và với việc Kuku lập cú đúp kiến tạo, bức tranh tấn công mạch lạc, hiệu quả của Sông Lam Nghệ An đã mở ra rộng rãi, tin cậy. “Chìa khóa” mở ra cho Sông Lam Nghệ An, sau những gì trầy trật tìm kiếm, thử nghiệm là đây chăng?

Rõ ràng, bộ 3 ngoại binh đang chơi ngày một ổn định hơn, ăn nhập hơn. Zaracho sau những vấp váp ban đầu đang dần lạnh lùng và chính xác cần thiết, chưa kể đây sẽ là chân sút phạt đẳng cấp nếu có cơ hội. Kuku dứt điểm đa dạng, tinh tế từ cả sút phạt lẫn đánh đầu và có thể là một chân chuyền thượng thặng trong một buổi chiều sung mãn và thăng hoa. Olaha mẫu mực có thể sẽ ghi ít bàn hơn nhưng sẽ là người tung ra cú đấm quyết định khi cần thiết…

Kuku tiếp tục có màn thể hiện ấn tượng với 2 pha kiến tạo cho đồng đội. Ảnh tư liệu T.K

Điều kiện cần và đủ cho sự năng nổ và hiệu quả của hàng công, tất nhiên là sự cơ động, linh hoạt, vững vàng của tuyến sau của đội bóng. Những gì thể hiện trong trận đấu trước Quy Nhơn Bình Định, nhất là 2 bàn gỡ của chủ nhà, cho thấy Sông Lam Nghệ An vẫn có nhiều việc phải làm. Trung vệ Khắc Lương vừa trở lại sau chấn thương dài hạn, đã chơi năng nổ, nhưng rất tiếc anh vẫn chơi thiếu an toàn, tự mình đẩy mình vào thế khó. Nguyên Hoàng đang trưởng thành dù V.League đầy rẫy ngoại binh giỏi. Chỉ sau 1 hiệp đấu, Sông Lam Nghệ An phải thay cả cặp tiền vệ trung tâm (thay Xuân Tiến, Xuân Bình bằng Ngọc Tú, Trọng Tuấn) cho thấy tuyến giữa của đội bóng thành Vinh chưa ai tạo được sự ổn định, tin cậy cần thiết? Có lẽ đội bóng đang chờ sự trở lại như vốn có của Bá Quyền, một tiền vệ trụ đúng nghĩa, đủ khả năng bịt kín lỗ hổng trước hàng thủ, đủ sức ép ngược đối thủ, mà bàn gỡ của đội chủ nhà Bình Định là một ví dụ cụ thể.

Tuy đã trở lại đá chính mấy vòng đấu gần đây nhưng Xuân Tiến tiếc thay vẫn chưa đảm bảo thể lực, không còn thấy sự mượt mà, đột biến như hồi U17, U19… Và có lẽ vẫn phải chờ Văn Cường trở lại bên cánh phải, khi hiện tại “đôi cánh” của Sông Lam chủ yếu lo phòng ngự và rất ít có cơ hội dâng cao như mong muốn. Trong khi đó, do áp lực thi đấu cao, việc cầu thủ trẻ Long Vũ lẫn trung vệ ngoại Zaracho đều để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến đội nhà liên tiếp nhận 2 quả phạt đền không mong muốn, là một thực tế cay đắng phải chấp nhận. Giải tỏa áp lực trong thi đấu là việc không dễ khi lực lượng đội bóng thiếu trước, hụt sau và đối thủ ở V.League chưa bao giờ biết khách sáo là gì…

Một trận đấu nhiều khi không chỉ là một kết quả mong muốn hay thất vọng, mà có nhiều điều đáng nói hơn sau đó, nhất là khi đội bóng biết nhìn ra, nắm bắt cơ hội mới.

Trận hòa 2-2 trên sân Quy Nhơn chắc chắn đã “mở tài khoản” cần thiết cho Olaha, tạo điều kiện cho Olaha “thông nòng” như cầu thủ này đã thể hiện lâu nay; hơn thế nữa, từ đây người hâm mộ chờ đợi sự lên tiếng của dàn trẻ Sông Lam Nghệ An, rằng sau Quang Vinh sẽ là những tên tuổi mới mẻ nào? Cũng là để khẳng định rằng, có thể Sông Lam Nghệ An “vỡ trận” trước những đội bóng đầu tư lớn, đội hình khủng, nhưng đội bóng trẻ này đủ sức trụ vững và vượt qua những đội bóng “bậc trung” khác, bằng ý chí, sức trẻ, bằng kết hợp sức mạnh ngoại binh. Làm được thế cũng rất đáng khen, đáng được động viên, cổ vũ để đội bóng từng bước vượt qua “đận khó” này./.