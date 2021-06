'Chia lửa' cùng Diễn Châu

Những ngày vừa qua, người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An thêm vững tâm khi thấy đoàn xe đặc chủng mang dòng chữ vàng “Hóa học Quân khu 4” nổi bật dưới nền trời xanh có mặt trên khắp các tuyến đường đi khử khuẩn tiêu độc khu vực có người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tối ngày 16/6/2021, đoàn xe 3 chiếc vừa xuyên đêm phun thuốc khử khuẩn Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, nơi điều trị các bệnh nhân Covid-19 thì sáng hôm sau trên tuyến Quốc lộ 46 theo đường tránh thành phố Vinh ra Diễn Châu chúng tôi lại bắt gặp những “chiến binh đặc biệt” đang lăn bánh tiến về tâm dịch.

Đến các “điểm nóng” trên địa bàn huyện, người dân thực sự cảm phục tinh thần vượt khó chống dịch của bộ đội, dân quân, công an tại các điểm chốt phong tỏa cũng như lực lượng lấy mẫu xét nghiệm. Ban ngày nắng như thiêu đốt, đến chiều tối tạm dịu lại, nhưng cảm giác oi nồng vẫn hiện hữu. Lúc này cán bộ, chiến sĩ mới tranh thủ thay phiên nhau tắm giặt, rồi ăn vội suất cơm hộp các “anh nuôi” vừa mang đến hay ổ bánh mỳ, hộp sữa do bà con ủng hộ, để đổi trực cho đồng đội.

Ngay khi đến Diễn Châu, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Vương Đình Quang, Chủ nhiệm Hóa học Quân khu 4, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hóa học 38 cùng 4 xe đặc chủng đã tiến hành phun hóa chất tiêu tẩy, khử khuẩn bề mặt vỉa hè, lòng đường, trụ sở công cộng bằng hóa chất Cloramin - B tại 7 xã liên quan đến bệnh nhân dương tính với Covid-19 gồm Diễn Liên, Diễn Kim, Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Trung, Minh Châu và Diễn Cát. Với tinh thần “khẩn trương, trách nhiệm, chu đáo, hiệu quả”, ngay trong chiều và tối ngày 17/6/2021, lực lượng Hóa học Quân khu 4 đã hoàn thành khử khuẩn địa bàn 7 xã và trụ sở Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện và một số trọng điểm khác.

Tham gia lấy mẫu tại Diễn Châu có 53 cán bộ, giảng viên, sinh viên tình nguyện, Trung tâm Y tế TX Hoàng Mai, Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu, Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu,... và đặc biệt có 52 cán bộ, nhân viên y tế sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục được điều động ra huyện Diễn Châu để tham gia chống dịch. Ảnh: Thành Cường

Gánh nặng, áp lực lớn nhất mà lực lượng chống dịch đối mặt có lẽ là phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ngay trong đêm 16/6/2021 cho hơn 6.000 trường hợp F1 của bệnh nhân 11.634. Đáp ứng yêu cầu đó, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã huy động 131 y, bác sĩ, nhân viên Quân y của Ban CHQS huyện để lấy mẫu xét nghiệm, nhất là sự trở về của 52 chiến sĩ “áo trắng” thuộc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An vừa tăng cường cho “mặt trận” chống dịch Hà Tĩnh. Trước sự bùng phát dịch ở quê hương, không ai bảo ai, các anh, các chị ai cũng tình nguyện tiếp tục lên tuyến đầu “chia lửa” với đồng nghiệp ở. Dù có lúc kiệt sức nhưng “giặc” Covid-19 không thể đánh gục được ý chí của họ.