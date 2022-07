Chia sẻ của những tấm gương tiêu biểu với tinh thần 'Thương binh tàn nhưng không phế'

Tin mới

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, tặng quà người có công tiêu biểu ở huyện Anh Sơn (Baonghean.vn) - Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ tri ân sâu sắc; mong các mẹ, các bác sống vui, sống khỏe, tiếp tục nêu gương sáng và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu.

Khởi công công trình Trạm biến áp 110kV tại huyện Anh Sơn (Baonghean.vn) - Sáng 20/7, tại huyện Anh Sơn, Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khởi công công trình đường dây và trạm biến áp (TBA) 110 kV Anh Sơn.

300 vận động viên tham dự Giải vô địch Đá cầu trẻ Quốc gia năm 2022 tổ chức tại Nghệ An (Baonghean.vn) - Trong đó, có12 vận động viên Nghệ An ở lứa tuổi 16 -17 sẽ tranh tài ở 6 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, 3 nam, 3 nữ.

Đề xuất xây dựng Học viện đào tạo bóng đá trẻ theo mô hình hiện đại ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An đề nghị Đoàn giám sát của Quốc hội quan tâm xây dựng Khu liên hợp thể thao vùng Bắc Trung bộ tại tỉnh Nghệ An, từ đó xây dựng học viện đào tạo bóng đá trẻ theo mô hình tiên tiến nhất hiện nay.

Ngăn chặn tình trạng khai thác cát sỏi ngoài mốc quy định (Baonghean.vn) - Đặc thù các điểm mỏ khai thác cát, sỏi trên sông là sử dụng phao nổi, rất dễ bị cuốn trôi, xô lệch vào mùa mưa lũ nên khó xác định bằng mắt thường mà phải sử dụng thiết bị định vị. Vì vậy nhiều đối tượng đã lợi dụng sơ hở này để tiến hành khai thác cát, sỏi ngoài mốc quy định, gây thất thoát nguồn tài nguyên và làm sạt lở bờ sông.

Dự báo ngày mai (21/7) giá xăng, dầu tiếp tục giảm sâu Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (21/7) được dự báo sẽ giảm tới 3.000 đồng/lít, còn giá dầu diesel cũng được giảm đến 1.600 đồng/lít.

Xung đột với Nga kéo dài, “vựa ngũ cốc châu Âu” lo trắng tay khi vào mùa thu hoạch (Baonghean.vn) - Trong khi ngũ cốc tiếp tục mắc kẹt và có nguy cơ thối rữa ở Ukraine, thì châu Âu vẫn chưa thể tháo gỡ được khủng hoảng lương thực, do nguồn cung từ Ukraine không cập bến được; giá thực phẩm đang tăng cao trên toàn cầu, buộc các cơ quan của Liên hợp quốc phải cắt giảm tới nửa lượng lương thực cứu trợ cho người tị nạn ở vùng châu Phi, do thiếu hụt kinh phí.

Giá xăng dầu giảm mức khả quan tạo động lực cho ngư dân Nghệ An bám biển (Baonghean.vn) - Giá xăng dầu giảm trên dưới 3.000 đồng/lít được xem là mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay đã tạo động lực cho ngư dân Nghệ An vươn khơi, vững tin bám biển sau những thời gian dài để tàu thuyền nằm bờ.

Sông Lam Nghệ An: Hãy 'giải phóng' cho Hoàng Văn Khánh (Baonghean.vn) - Hành quân đến sân Hòa Xuân lần này, đội bóng xứ Nghệ được giới chuyên môn đánh giá rất cao về cơ hội giành chiến thắng. Đáng tiếc, những sai lầm ở hàng thủ đã khiến đoàn quân của HLV Nguyễn Huy Hoàng phải rời Đà thành với hai bàn tay trắng. Gương mặt bị xem là "tội đồ" của đội khách chính là thủ quân Hoàng Văn Khánh.

Quy trình nhân sự đối với bà Đào Hồng Lan, ông Trần Sỹ Thanh Tại họp báo Bộ Tư pháp, quyền Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp) đã trả lời báo chí về quy trình công tác nhân sự Bộ Y tế và UBND thành phố Hà Nội.

Tòa Nghệ An tuyên tử hình đối tượng đi bẫy thú rừng 'tiện thể' vận chuyển ma túy (Baonghean.vn) - Quá trình đi bẫy thú rừng ở khu vực biên giới, Trần Văn Lê quen biết một người Lào. Được người này thuê vận chuyển ma túy, hứa trả 25 triệu đồng tiền công, Lê đồng ý. Tuy nhiên, khi Lê chưa kịp nhận tiền công thì đã lĩnh án tử.

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ thông qua tuyên bố chung về Syria Ba vị Tổng thống Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua tuyên bố chung về tình hình Syria, ông Vladimir Putin thông báo.

Những nữ cảnh sát xinh đẹp của màn ảnh Việt Diễn viên Hoa Thúy, Cao Thái Hà, Thanh Bi, Lưu Huyền Trang, Anh Đào là những sao nữ hóa thân thành những nữ cảnh sát vô cùng xinh đẹp trên màn ảnh Việt.

Số 13253 ngày 20-7-2022 (Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13253 ngày 20-7-2022

Bắt khẩn cấp 8 đối tượng vụ hỗn chiến từ trận bóng đá trẻ con Mẫu thuẫn phát sinh từ trận đá bóng của những đứa trẻ, hàng chục người lao vào hỗn chiến khiến một người chết, 8 người khác bị thương.

CĐV ở Việt Nam thoải mái xem Quang Hải thi đấu; Đặng Văn Lâm có bến đỗ mới? (Baonghean.vn) - Trọng tài FIFA tố bị xúc phạm trên sân Lạch Tray; CĐV ở Việt Nam thoải mái xem Quang Hải thi đấu cho Pau FC trên VTVcab; Đặng Văn Lâm có bến đỗ mới?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Đi tắm thác cùng bạn, cô gái trẻ đuối nước thương tâm (Baonghean.vn) - Cùng bạn đến thác tắm mát, cô gái trẻ không may bị dòng nước cuốn trôi.

Hàng thủ yếu kém, SLNA mất vị trí đầu bảng V.League 2022 (Baonghean.vn) - Tại trận đấu gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 8 V.League 2022, h àng thủ SLNA đã mắc nhiều sai sót , khiến mọi tính toán của HLV Huy Hoàng sụp đổ. Trận thua này cũng khiến SLNA mất vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng V. L eague.

Nghệ An đề xuất các chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, thanh niên (Baonghean.vn) - Chiều 19/7, Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do các đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa, Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và Tỉnh đoàn. Cùng đi có đồng chí Thái Thị An Chung – Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/7 (Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn và Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đô Lương; Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; Công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh; Giá vàng giảm sốc, thị trường Nghệ An trầm lắng... là những thông tin chính trong ngày 19/7.

Xây dựng lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh (Baonghean.vn) - Xây dựng lực lượng Cảnh sát Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh; trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với nhân dân là một trong những mong muốn của lãnh đạo tỉnh Nghệ An gửi đến các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Phát huy vai trò hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (Baonghean.vn) - Nâng cao vai trò của tổ chức hội trong việc tạo môi trường giúp nông dân phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; Xây dựng các mô hình kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động trung gian liên kết nông dân, doanh nghiệp xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi; Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới... là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh điểm chuẩn vào lớp 10 của Nghệ An (Baonghean.vn) - Đến thời điểm này, hầu hết các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10. Nhìn chung, mức điểm chuẩn năm nay không quá cao, đặc biệt là ở các trường không ở vùng trung tâm.

Hiệu quả tín dụng ưu đãi hộ nghèo và đối tượng chính sách ở huyện Quỳ Hợp (Baonghean.vn) - Trải qua 20 năm phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳ Hợp với nhiệm vụ thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; hàng ngàn hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Thu hồi gần 50.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế Bộ Tư pháp cho biết, đến nay đã thi hành xong hơn 49.800 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị: Xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch tại Nam Đàn (Baonghean.vn) - Là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn đang được thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch. Từ đây, Nam Đàn được kỳ vọng sẽ cùng với Cửa Lò và thành phố Vinh tạo thành tam giác kết nối phát triển du lịch của tỉnh.

Ý nghĩa của vạch kẻ liền sát vỉa hè Vạch kẻ liền sát vỉa hè có tác dụng giới hạn mép ngoài của phần đường xe chạy, không liên quan tới việc dừng, đỗ xe.

Cơ hội nhận học bổng 'Phát triển tài năng xứ Nghệ' lên tới 100% tại TH School cơ sở Vinh (Baonghean.vn) - Chương trình học bổng có tên gọi “Phát triển tài năng xứ Nghệ" là cơ hội để giúp cho học sinh Nghệ An và các tỉnh lân cận được “Ăn cơm nhà, học trường gần nhà, bằng cấp quốc tế“ tại TH School.

9 người nổi tiếng Việt Nam nào được theo dõi nhiều nhất trên Instagram? Dàn sao Việt nhận được nhiều lượt theo dõi trên Instagram nhất hiện nay khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.