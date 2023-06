Chia tay hình ảnh khắc khổ, NSND Trung Anh gây bất ngờ với diện mạo mới

(Baonghean.vn) - Ngày 7/6, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Hoàng Đình Luân - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật tại Đại đội 33 Đảo Ngư.

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất phối hợp cùng triển khai các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn trong việc cung ứng điện trên địa bàn, đảm bảo yêu cầu về sản xuất, tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

(Baonghean.vn) - Sáng 7/6, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức Lễ bế giảng lớp Tập huấn Nghệ thuật trình diễn dân gian cho đồng bào dân tộc Mông năm 2023.

(Baonghean.vn) - Tại Quyết định số 1956 - QĐ/TU ngày 1/6/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Con Cuông giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Sáng 7/6, tại TP. Vinh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

(Baonghean.vn) - Tháng 5 năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của Nghệ An tăng 5,19% so với cùng kỳ, chủ yếu do ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khá.