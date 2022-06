Chiếc xế hộp tiền tỷ thứ 8 mà Vy Oanh vừa tậu có gì đặc biệt?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

(Baonghean.vn) - Tối 24/6, tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (thành phố Vinh), Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Lễ phát động triển khai Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề “Gia đình bình an – Xã hội hạnh phúc”.

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 24/6, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Hưng Nguyên tổ chức lễ trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ ở xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên.

(Baonghean.vn) - Tại Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Nghị quyết về chủ trương đầu tư 3 dự án: Kè chống sạt lở bảo vệ tuyến đê Tả Lam khu vực Yên Xuân (huyện Hưng Nguyên); Sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê sông, xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên); Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

(Baonghean.vn) - Chiều 24/6, Ban Thường vụ Thành đoàn Vinh phối hợp với Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành phố tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy – Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”.

(Baonghean.vn) - Ngày 24/6/2022, tại bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh đã diễn ra sự kiện chào đón công nghệ tia cận CLEAR thế hệ mới. CLEAR ra đời hứa hẹn mang đến cho bệnh nhân cận và loạn thị thêm lựa chọn điều trị an toàn, ưu việt; đáp ứng hiệu quả cao nhất.

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 6; Khai mạc Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”; UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2022; Nhà thầu và người dân lao đao trong "bão" giá vật liệu xây dựng... là những thông tin nổi bật ngày 24/6.

(Baonghean.vn) - Sau 5 loạt trận, U17 Sông Lam Nghệ An đang có được 11 điểm và tạm thời xếp thứ nhất tại bảng B, vòng loại U17 toàn quốc năm 2022.

(Baonghean.vn) - Điều phối viên Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng phụ trách liên lạc chiến lược John Kirby cho hay, Mỹ đang điều chỉnh cơ cấu viện trợ quân sự cho Ukraine do những thay đổi về tình hình chiến sự ở quốc gia Đông Âu này.

(Baonghean.vn) - Ngày 24/6/2022, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc vào tối 20/6/2022.

(Baonghean.vn) - Chiều 24/6, tại thành phố Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.

Ngày 24/6, Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thanh, người đã lái ô tô đâm vào cổng Công ty TNHH Phúc Thuận ở xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, làm 4 công nhân trọng thương.

(Baonghean.vn) - Sáng 24/6, tại thành phố Vinh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” và phát động Cuộc thi Đề xuất các giải pháp “Ứng dụng công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông” 2022.