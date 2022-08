Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè: Trao yêu thương về biên giới

Sắc trắng blouse trên miền biên viễn

Nơi ở là phòng học tại điểm Trường Mầm non bản Sốp Nặm, phải tự nấu ăn bằng bếp củi và trải chiếu ngủ dưới nền nhà của lớp học, nếu muốn mua thực phẩm thì phải đợi xe bán rong đi qua bản từ 5 đến 6 giờ sáng là những vất vả đầu tiên mà đội tình nguyện của Trường Đại học Y khoa Vinh trải qua trong thời gian tình nguyện tại xã biên giới Tam Hợp, huyện miền núi Tương Dương.

“Với người ngoài có thể coi đó là sự khó khăn, nhưng với chúng em, những người đã từng triển khai nhiều hoạt động tại các địa bàn khó khăn của tỉnh thì đó được xem là những trải nghiệm để thử thách bản thân. Cho dù thiếu thốn về mặt vật chất, nhưng tình cảm của người dân dành cho chúng em đã khiến cho những ngày tình nguyện là những ngày ngập tràn niềm vui”, Đinh Thị Huyền - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Blouse trắng” của Trường Đại học Y khoa Vinh tâm sự.

Tại Trung tâm Y tế xã Tam Hợp, các hoạt động thăm khám sức khỏe được tiến hành vô cùng khẩn trương. Cầm trên tay túi thuốc do thanh niên tình nguyện phát, bà Lộc Thị Hoàn (SN 1945), hồ hởi cho biết: “Nay tuổi đã cao, các bệnh tuổi già như đau xương, đau khớp đã bắt đầu xuất hiện. Được các bác sĩ tận tình bắt mạch, kê đơn, hướng dẫn cụ thể cách phòng tránh bệnh tật, tôi rất vui”. Niềm vui đó không chỉ đến với bà Hoàn mà được nhân lên với nhiều người già và trẻ nhỏ tại các bản, làng khó khăn của xã Tam Hợp.

Trong những ngày tình nguyện, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, 24 sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh đã hỗ trợ tiêm chủng cho gần 80 trẻ ở bản Huồi Sơn và Sốp Nặm. Đồng thời, phối hợp với Hội “Thầy thuốc trẻ” của tỉnh tiến hành tư vấn, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 lượt bà con tại Trạm Y tế xã và các vùng bản Phồng, bản Huồi Sơn, bản Văng Môn.

Để di chuyển vào các bản này, các sinh viên tình nguyện phải mượn xe máy của các anh, chị tại Đoàn xã Tam Hợp và Ban Quản lý bản Sốp Nặm để di chuyển thuốc và các trang thiết bị, máy móc vào khám cho người dân. Gặp hôm trời mưa, áo mưa chỉ đủ để che thuốc, các sinh viên tình nguyện phải chịu ướt toàn bộ áo quần. Hoặc có hôm đi lên các bản như Huồi Sơn, Phá Lõm, đường đất lầy lội, đội phải mất cả tiếng để di chuyển. Vậy nhưng, nhìn thấy sự đón đợi của bà con tại điểm khám, cấp thuốc thì những mệt mỏi lại được xua tan.

“Những ngày đến với mảnh đất biên giới Tam Hợp trời mưa tầm tã không ngừng, đường trơn khó đi, nhưng vào lúc 22h đêm vẫn có cụ già mang rổ măng luộc nóng hổi ra cho đội, đôi dép cụ mang đã cũ, chiếc rổ đựng măng thể hiện một phần nào đó về cuộc sống còn nhiều thiếu thốn của người dân nơi đây, nhưng hành động quan tâm đó của cụ đã khiến chúng em vô cùng xúc động”, Đinh Thị Huyền chia sẻ.

Cùng với tấm lòng trân trọng của người dân, các đội sinh viên tình nguyện còn được chính quyền xã và Tổng đội Thanh niên xung phong 9 hỗ trợ nhu yếu phẩm và các vật dụng cần thiết để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất.

Là người luôn theo sát và đồng hành cùng đội hình tình nguyện của trường, thầy Nguyễn Mậu Quý - Bí thư Đoàn Trường Đại học Y khoa Vinh bộc bạch: “Qua những chuyến đi ý nghĩa này, các bác sĩ tương lai đã trang bị cho mình một hành trang mới, đó chính là tình thương đối với muôn vàn hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hành trang đó là điều mà không sách, vở nào có được trong chặng hành trình đào tạo nên một bác sĩ có đức, có tài, hết lòng vì người bệnh”.

Ngoài Trường Đại học Y khoa Vinh, các đội sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh đến từ các trường đại học, cao đẳng gồm: Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh; Đại học Kinh tế Nghệ An, Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An, Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Cao đẳng Du lịch thương mại Nghệ An, Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt - Hàn Nghệ An. Các đội hình đã nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu tình nguyện đề ra đầu chiến dịch.