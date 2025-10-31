Chiến sĩ quả cảm: Tái hiện chuyên án Lóng Luông đầy cảm xúc Tập 14 của chương trình gây ấn tượng mạnh khi khắc họa sự hy sinh của Thượng úy Lường Phát Chiêm và những câu chuyện chưa kể từ Đại tá Trần Thanh Sơn.

Tái hiện chuyên án lịch sử với sự cố vấn từ nhân chứng sống

Tập 14 của chương trình "Chiến sĩ quả cảm 2025" đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần cống hiến của lực lượng Công an nhân dân. Tập phim tập trung tái hiện những câu chuyện trong chuyên án 279LL, 18TN, và 19TN, một chiến dịch đặc biệt nhằm triệt phá các đường dây buôn bán ma túy có vũ trang quy mô lớn từ biên giới Việt - Lào.

Để đảm bảo tính chân thực, chương trình có sự tham gia cố vấn nội dung của các nhân chứng sống từng trực tiếp chỉ huy và tham gia chuyên án, bao gồm Trung tướng Mai Hoàng (Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh) và Đại tá Trần Thanh Sơn (Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Sơn La). Bối cảnh quay được thực hiện ngay tại các "điểm nóng" trước đây, mang đến những thước phim giàu cảm xúc và tôn vinh lòng quả cảm của các chiến sĩ.

Đại tá Trần Thanh Sơn có nhiều chia sẻ xúc động phía sau chuyên án

Những câu chuyện xúc động phía sau trận đánh

Trong chương trình, các chiến sĩ đã có những phút trải lòng về những áp lực và hiểm nguy phải đối mặt. Đại tá Trần Thanh Sơn đã chia sẻ những câu chuyện đầy cảm xúc về những người đồng đội của mình.

Hành động thầm lặng của Trung tướng Mai Hoàng

Đại tá Sơn nghẹn ngào kể lại một hành động tinh tế của Trung tướng Mai Hoàng trong thời gian diễn ra chuyên án: “Đi đánh án lớn, đồng chí Mai Hoàng lặng lẽ để lại ba lô cùng áo giáp, mũ chống đạn trên gác xép… không phải vì quên mà vì để cho mẹ yên lòng”. Chi tiết này cho thấy tình mẫu tử và sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ, biến niềm tự hào gia đình thành sức mạnh để chiến đấu.

Nỗi đau và sự hy sinh của Thượng úy Lường Phát Chiêm

Chương trình cũng khắc họa nỗi đau mất mát với sự hy sinh của Thượng úy Lường Phát Chiêm vào ngày 19/7/2014. Anh đã mãi mãi nằm lại giữa núi rừng Tây Bắc, để lại phía sau mẹ già, vợ và con nhỏ.

Hình ảnh tư liệu về câu chuyện hi sinh của Thượng úy Lường Phát Chiêm

“Khi đồng sự mình ngã xuống... chắc ai cũng nghĩ rằng trong đó có lỗi của mình. Thế mới hiểu rằng là đấu tranh trên trận chiến phòng, chống ma túy này gian nan trả giá bằng xương, bằng máu,” Đại tá Sơn không kìm được nước mắt khi nhắc lại. Ông cho biết sự mất mát to lớn đó cũng đã trở thành động lực và quyết tâm lớn hơn cho toàn lực lượng.

Hậu phương – Nguồn sức mạnh tinh thần to lớn

Bên cạnh những câu chuyện nơi tuyến đầu, chương trình còn khắc họa hình ảnh hậu phương vững chắc. Đó là những người "chị nuôi" thức trắng đêm chuẩn bị bữa cơm nóng, chờ tin các chiến sĩ trở về. Đại tá Sơn xúc động kể lại: “Nhiều khi về đến nhà lúc trời còn chưa sáng, chị chủ nhà vừa mở cửa vừa thì thầm hỏi tôi ‘Anh em có về đủ không chú?’.” Những câu chuyện đời thường cho thấy sự đồng lòng và sức mạnh của người dân trong cuộc chiến chung.

Những phút trải lòng của các chiến sĩ tham gia chuyên án với các nghệ sĩ trong Tập 14 để lại ấn tượng mạnh cho khán giả

Sức lan tỏa và hành trình tiếp theo

Tập 14 với chủ đề "Trận đánh Đồi Rồng" đã khơi dậy lòng biết ơn và tự hào trong lòng khán giả. Sau khi tập phim lên sóng, MV chủ đề của chương trình mang tên "Hành trình quả cảm" cũng đã chính thức ra mắt, tái hiện những thước phim ghi lại quá trình huấn luyện và nhập vai của các nghệ sĩ.

Tập 15, cũng là tập cuối cùng của "Chiến sĩ quả cảm 2025", sẽ được phát sóng vào lúc 20h, Chủ nhật ngày 2/11 trên kênh VTV3.