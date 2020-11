Chiến thắng sẽ một lần nữa gọi tên ông Trump?

Con đường đi đến chiến thắng của ông Trump

Tổng thống Trump đang thu hẹp cách biệt với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden ở các bang chiến địa Florida, Bắc Carolina và Arizona. Đảng Cộng hòa cũng đang lội ngược dòng trước đảng Dân chủ trong các cuộc bỏ phiếu sớm ở Florida. Nếu Tổng thống Trump có thể giành được các bang Vành đai Mặt trời mà ông từng chiến thắng năm 2016 và đánh bại ông Biden ở Pennsylvania, ông có thể tiếp tục nắm giữ Nhà Trắng thêm 4 năm nữa.

"Bạn sẽ rõ ràng nhận thấy ông ấy có thể chiến thắng như thế nào", chiến lược gia đảng Cộng hòa Jeff Rose trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng viên Ted Cruz năm 2016 nhận định.

Dù vậy, con đường chiến thắng của ông Trump vẫn chứa đầy những điều khó đoán định, từ tỷ lệ bỏ phiếu "bùng nổ" của đảng Cộng hòa trong Ngày Bầu cử, trong đó bao gồm cả những cử tri mới đi bỏ phiếu cho đến sự ủng hộ nhạt nhòa của một số nhóm cử tri dành cho ông Biden, đặc biệt là nhóm cử tri trẻ da màu, cùng với đó là sự gián đoạn tại một số điểm bỏ phiếu làm giảm tỷ lệ đi bầu cử của đảng Dân chủ hay một chiến thắng hợp pháp liên quan đến việc kiểm phiếu hoặc sự ủng hộ tuyệt đối dành cho ông Trump ở nhóm cử tri chưa quyết định.

Các chiến lược gia đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa và các quan chức vận động tranh cử đều nhất trí rằng, Tổng thống Trump sẽ cần hầu hết hoặc tất cả những điều trên ở nhiều bang để có thể giành chiến thắng.

Tuần trước, một chiến lược gia đảng Dân chủ đã vạch ra một số khả năng về kết quả phiếu đại cử tri của ông Trump. Theo đó, có 3 khả năng có thể xảy ra, đầu tiên là Tống thống Trump giành chiến thắng với 279 phiếu đại cử tri, thứ hai là kết quả hòa và thứ 3 là tỷ lệ phiếu đại cử tri của 2 ứng viên là 259 - 259 trong khi Pennsylvania sẽ là bang cuối cùng quyết định kết quả.

Nếu điều đó xảy ra, chiến lược gia đảng Dân chủ này lo ngại cơ hội để Tổng thống Trump chuẩn bị cho những thách thức pháp lý hậu bầu cử sẽ nhiều hơn: "Nếu chúng ta không giành chiến thắng vào đêm bầu cử, họ sẽ đấu tranh chống lại điều này và đi đến một chiến thắng".

Chiến dịch của ông Trump lấy lại niềm tin chiến thắng

Các cố vấn và đồng minh của Tổng thống Trump nhận định họ ngày càng lạc quan hơn về triển vọng tái đắc cử của nhà lãnh đạo Mỹ trong những ngày gần đây. Các cuộc khảo sát cho thấy cách biệt sít sao ở một số bang sau cuộc tranh luận tổng thống lần thứ hai. Các cố vấn này cũng cho rằng những số liệu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ gần đây sẽ giúp các cử tri còn lưỡng lự sẽ quyết định bỏ phiếu cho Tổng thống Trump.

Ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà trắng. Nhà lãnh đạo Mỹ đang "chạy nước rút" ở các bang chiến địa với 14 cuộc mít tinh vận động tranh cử tại 7 bang vào cuối tuần qua và ngày 2/11. Ông Trump cũng không loại bỏ khả năng sẽ tiến hành một số cuộc mít tinh vận động ngày 3/11 vào những giờ phút cuối cùng của cuộc bầu cử.



Viễn cảnh lý tưởng nhất của Tổng thống Trump - một trong những kịch bản mà các cử tri ủng hộ ông kỳ vọng nhất, đó là kết quả các cuộc thăm dò dư luận đã sai. Các cuộc khảo sát ở từng bang cách đây 4 năm đã không phản ánh chính xác tương quan giữa 2 ứng viên. Năm nay, kết quả khảo sát giữa 2 ứng viên ở các bang chiến địa cũng là một điều đáng chú ý, mặc dù ông Biden liên tục dẫn trước ở hầu hết các bang này.

Một cuộc khảo sát ABC News/Washington Post công bố hôm 28/10 cho thấy, ông Biden dẫn trước ông Trump tới 17 điểm ở Wisconsin nhưng cùng ngày, cuộc khảo sát của Trường Luật Marquette cho thấy cách biệt tại bang này chỉ là 5 điểm.

Đội ngũ của Tổng thống Trump hiện đang tập trung vào những bang mà ông từng chiến thắng cách đây 4 năm mặc dù các cố vấn của ông biết rằng ông sẽ không thể đảo ngược tình thế tại cả 3 bang Vành đai Công nghiệp Pennsylvania, Michigan và Wisconsin như ông từng làm được cách đây 4 năm.

Ngoài Florida - bang phải thắng của Tổng thống Trump, Pennsylvania là bang quan trọng nhất mà cả ông Trump và ông Biden đều đang cạnh tranh gắt gao để giành lấy. Tổng thống Trump có thể chiến thắng Pennsylvania nhưng vẫn thua trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, nếu ông không thể giành được Pennsylvania, nơi mà hiện ông bị dẫn trước 5 điểm, ông thậm chí không có cơ hội để tiếp tục cuộc đua. Điều này giúp giải thích tại sao ông Trump tập trung mạnh mẽ vào bang này khi tổ chức 4 cuộc mít tinh chỉ trong ngày 31/10.

Giám đốc Viện Nghiên cứu Quan điểm công chúng thuộc Cao đẳng Muhlenberg ở Allentown, Pennsylvania Christopher Borick đặt câu hỏi về chiến thắng của ông Trump tại bang này song cũng cho rằng, nếu ông Trump có thể cải thiện vị trí của mình trong lòng các cử tri lớn tuổi và vận động được số lượng đáng kể cử tri đi bỏ phiếu ở vùng nông thôn, Tổng thống vẫn có thể chiến thắng.

Đảng Dân chủ ở Minnesota hôm 29/10 đã cảnh báo các cử tri không bỏ phiếu qua thư nữa sau khi một số thẩm phán liên bang đề nghị những lá phiếu gửi đến trễ sẽ được coi là không hợp lệ. Chính Tổng thốngTrump đã dự đoán rằng cuộc bầu cử năm nay "sẽ kết thúc ở Tòa án Tối cao".

Trong số 17 bang ông Trump nhắm đến ban đầu, ông đã bỏ qua 3 bang ông từng thất bại năm 2016 song vẫn hy vọng có thể giành được, đó là Colorado, Virginia và New Mexico. Tổng thống Trump cũng đang tập trung vận động ở 3 bang ông chưa thể chiến thắng năm 2016 là Minnesota, Nevada và New Hampshire để "bù đắp" lại những bang mà ông có thể thất bại trong cuộc đua năm nay. Chẳng hạn, ông Trump có thể sẽ mất Wisconsin nhưng nếu giành được Minnesota hoặc 2 bang Nevada và New Hampshire, ông vẫn có thể giành được số phiếu đại cử tri tương đương.

"Ông ấy đang cố gắng nắm giữ những gì ông ấy đã có và biết rằng có thể mình sẽ mất một hoặc hai bang", Scott Jennings, một quan chức làm việc dưới thời Tổng thống George W. Bush và thân cận với Nhà Trắng của Tổng thống Trump nhận định.

Các quan chức trong chiến dịch của ông Trump thừa nhận Tổng thống đã không thể hiện tốt khi Ngày Bầu cử cận kề. Tuy nhiên, họ đặt nhiều tin tưởng hơn vào khả năng tái đắc cử của Tổng thống trong những ngày gần đây.

"Mặc dù chúng tôi không coi việc đạt được thành quả là đương nhiên nhưng chúng tôi ngày càng tự tin vào khả năng chiến thắng của Tổng thống", Steve Cortes, cố vấn cấp cao chiến dịch của Tổng thống Trump đánh giá.

Tại Florida, các quan chức hàng đầu trong chiến dịch của Tổng thống Trump đều khẳng định rằng cách biệt giữa ông Biden và ông Trump nhỏ hơn so với cách biệt giữa bà Hillary Clinton và ông Trump ở thời điểm này vào năm 2016.

"Mặc dù các cuộc khảo sát trên toàn quốc cho thấy kết quả tệ hơn nhiều so với thời điểm này năm 2016 nhưng số liệu ở các bang chiến địa là gần như ngang nhau", một cố vấn của Tổng thống Trump cho hay./.