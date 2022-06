Chiến thắng thứ 2 liên tiếp của U13 SLNA tại vòng loại U13 toàn quốc

(Baonghean.vn) - Kiểm soát hoàn toàn thế trận, U13 SLNA có chiến thắng 2-0 trước U13 Luxury Hạ Long, tạm thời xếp đầu bảng C sau 2 lượt trận. Đây là trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc năm 2022.

Bước vào trận đấu này U13 Sông Lam Nghệ An đang chiếm lợi thế lớn ở Bảng C. Khi CLB xứ Nghệ có trận thắng tối thiểu trước đội cạnh tranh trực tiếp SHB Đà Nẵng trong ngày ra quân. Vì vậy chỉ phải gặp đội bóng được xếp ở chiếu dưới là Luxury Hạ Long nên đoàn quân của ông Đặng Văn Tường có tâm lý khá thoải mái.

U13 Sông Lam Nghệ An nhập cuộc đầy tự tin, các chân sút áo vàng nhanh chóng làm chủ trận đấu và có thời lượng kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ. Sự cơ động của hậu vệ Anh Đức và tiền vệ Anh Tuấn bên phía cánh phải đã tạo ra sóng gió lên cầu môn của Gia Anh (U13 Luxury Hạ Long). Phút thứ 8 của trận đấu U13 Sông Lam Nghệ An có cơ hội mở tỷ số trận đấu. Đó là tình huống phối hợp tam giác giữa Văn Quân, Minh Thuỷ và Anh Tuấn. Pha bóng này khiến hàng thủ U13 Hạ Long khá bất ngờ. Tuy nhiên cú sút cuối cùng của Anh Tuấn lại vọt xà trong gang tấc.

Chỉ vòng chưa đầy 20 phút thi đấu, U13 Sông Lam Nghệ An đã có không dưới 3 cơ hội rõ rệt để ghi bàn. Nhưng các cú sút của học trò ông Đặng Văn Tường vẫn thiếu đi chút may mắn. Đó là những tình huống bỏ lỡ của Văn Hiếu, Văn Lâm, và Minh Thuỷ bên phía U13 xứ Nghệ.

Phút thứ 29 của trận đấu tưởng chừng như bàn thắng đã đến với U13 Sông Lam Nghệ An sau cú sút của Bảo Nam. Đội trưởng U13 xứ Nghệ thực hiện pha đá phạt từ ngoài vòng cấm địa, thủ thành Gia Anh đã bất lực nhìn bóng, nhưng rất tiếc cho đội chủ nhà là bóng lại đi trúng cột dọc.

Nhìn lại hiệp thi đấu đầu tiên U13 Sông Lam Nghệ An đã có màn trình diễn hoàn toàn lấn lướt trước đội khách. Các học trò của ông Đặng Văn Tường có nhiều phương án để tiếp cận khung thành đối phương. Tuy nhiên ở các pha sút bóng cuối cùng cầu thủ áo vàng vẫn chưa cho thấy được độ chính xác cần thiết.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, nhằm giảm bớt sức mạnh của đội chủ nhà, U13 Luxury Hạ Long chủ động tập trung số đông để phòng ngự. Bởi thế, đoàn quân của Đặng Văn Tường đã không thể tạo được nhiều tình huống ăn bàn như trong 30 phút đầu.

Để xuyên thủng được lớp áo xanh, U13 Sông Lam Nghệ An đã thay đổi cách tiếp cận khung thành đối phương. HLV Đặng Văn Tường chỉ đạo các học trò sử dụng nhiều các pha sút xa. Và phương án ấy ngay lập tức phát huy tác dụng. Phút thứ 40, Anh Tuấn là cầu thủ đã mở tỷ số cho U13 Sông Lam Nghệ An. Sau khi nhận đường chuyền ra từ đồng đội bên cánh phải. Tiền vệ khoác áo số 14 có cú sút mạnh, bóng đi căng vào góc cao, khiến thủ thành Gia Anh bên phía U13 Luxury Hạ Long không thể cản phá.

Sau khi có được bàn thắng đội bóng của ông Đặng Văn Tường vẫn tiếp tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Và sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, vào những phút bù giờ Minh Thuỷ đã nâng tỷ số lên thành 2-0 cho U13 Sông Lam Nghệ An. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu giữa U13 Sông Lam Nghệ An và U13 Luxury Hạ Long.

Ngày 6/6 tới U13 Sông Lam Nghệ An sẽ có trận đấu cuối cùng vòng loại gặp U13 Huế.