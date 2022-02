Chiều 06/02, Nghệ An ghi nhận 580 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 122 ca cộng đồng

580 ca dương tính mới với COVID-19 tại 15 địa phương (Yên Thành: 151, TP Vinh: 67, Anh Sơn: 62, Đô Lương: 59, Cửa Lò: 58, Nghi Lộc: 49, Diễn Châu: 42, Quỳnh Lưu: 24,Thái Hòa: 24, Hoàng Mai: 16, Con Cuông: 11, Tân Kỳ: 10, Quỳ Châu: 4, Quế Phong: 2, Quỳ Hợp: 1). Chiều 06/02, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 06/02/2022), Nghệ An ghi nhận(Yên Thành: 151, TP Vinh: 67, Anh Sơn: 62, Đô Lương: 59, Cửa Lò: 58, Nghi Lộc: 49, Diễn Châu: 42, Quỳnh Lưu: 24,Thái Hòa: 24, Hoàng Mai: 16, Con Cuông: 11, Tân Kỳ: 10, Quỳ Châu: 4, Quế Phong: 2, Quỳ Hợp: 1).

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường 122 ca cộng đồng tại 12 địa phương (Cửa Lò: 26, TP Vinh: 24, Quỳnh Lưu: 16, Diễn Châu: 18, Yên Thành: 11, Đô Lương: 8, Anh Sơn: 6, Thái Hòa: 4, Nghi Lộc: 3, Tân Kỳ: 3, Con Cuông: 2, Quỳ Châu: 1); 458 ca đã được cách ly từ trước (365 ca là F1, 92 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 1 ca từ nước ngoài về). Ghi nhận 246 ca có triệu chứng, 334 ca không có triệu chứng.

Lũy kế từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 16.695 ca mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 2.516, Quỳnh Lưu: 1.631, Nghi Lộc: 1.166, Thanh Chương: 1.034, Diễn Châu: 1.065, Yên Thành: 1.146, Hoàng Mai: 893, Đô Lương: 845, Quế Phong: 693, Quỳ Châu: 634, Nam Đàn: 618, Quỳ Hợp: 559, Tân Kỳ: 540, Nghĩa Đàn: 520, Con Cuông: 509, Kỳ Sơn: 473, Hưng Nguyên: 489, Anh Sơn: 435, Cửa Lò: 357, Tương Dương: 276, Thái Hòa: 296...

Lũy kế số bệnh nhân (BN) điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 13.319 BN. Lũy kế số BN tử vong: 46 BN. Số BN hiện đang điều trị: 3.330 BN.

Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:

1. BN NTT, nữ, sinh 1954. Địa chỉ: khối 7, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng chóng mặt, liệt nhẹ nên đến trạm y tế (TYT) làm test nhanh kết quả dương tính.

2. BN NAQ, nam, sinh 2010. Địa chỉ: khối 2 2, phường Nghi Thu, TX Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng chóng mặt, liệt nhẹ nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

3. BN NTB, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: khối Yên Sơn, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

4. BN TCT, nam, sinh 1960. Địa chỉ: khối Yên Sơn, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

5. BN TTH, nữ, sinh 1952. Địa chỉ: khối Yên Sơn, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

6. BN NTN, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: khối Yên Đình, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

7. BN PTM, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: khối Công Thành, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

8. BN NTH, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: khối Đoàn Kết, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

9. BN NDT, nam, sinh 2011. Địa chỉ: khối Yên Đình, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

10. BN UTT, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: khối Yên Đình, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

11. BN HCU, nam, sinh 1990. Địa chỉ: khối Yên Đình, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

12. BN VHM, nam, sinh 1993. Địa chỉ: khối Yên Đình, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

13. BN NTT, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: khối Đoàn Kết, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

14. BN NDH, nam, sinh 2012. Địa chỉ: khối Yên Đình, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

15. BN TXB, nam, sinh 1953. Địa chỉ: khối Yên Sơn, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

16. BN LTT, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: khối Công Thành, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

17. BN THQ, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: khối Công Thành, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

18. BN VKO, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: khối Điện Biên, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò. Ngày 6/2, BN có triệu chứng đâu đầu, mệt mỏi đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

19. BN DUN, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: khối Điện Biên, phường Nghi Hương, TX Cửa Lò. Ngày 6/2, BN có triệu chứng đâu đầu, mệt mỏi, sổ mũi đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

20. BN NCL, nam, sinh 1969. Địa chỉ: khối Đoàn Kết, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 6/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

21. BN VHĐ, nam, sinh 1956. Địa chỉ: khối Bình Minh, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 6/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

22. BN VTL, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: khối Đông Tiến, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 6/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

23. BN TTV, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: khối Đông Tiến, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 6/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

24. BN NCT, nam, sinh 1960. Địa chỉ: khối Đông Tiến, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 6/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

25. BN DXT, nam, sinh 1964. Địa chỉ: khối Đoàn Kết, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 6/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

26. BN HMH, nam, sinh 2005. Địa chỉ: khối Thành Công, phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò. Ngày 6/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

27. BN VTHT, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: khối Tân Lâm, phường Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ho, đau họng nên đưa con đến TYT test cho kết quả dương tính.

28. BN ĐTĐ, nữ, sinh 1970. Địa chỉ: khối 16, phường Hưng Bình, TP Vinh. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

29. BN NĐV, nam, sinh 2000. Địa chỉ: khối Vinh Quang, phường Hưng Bình, TP Vinh. BN là nhân viên ngân hàng. Ngày 5/2, BN có triệu chứng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

30. BN NCTA, nam, sinh 1993. Địa chỉ: khối Vinh Quang, phường Hưng Bình, TP Vinh. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

31. BN TVC, nam, sinh 1984. Địa chỉ: khối Yên Bình, phường Hưng Phúc, TP Vinh. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ớn lạnh nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

32. BN LQT, nam, sinh 1991. Địa chỉ: khối 22, phường Hưng Bình, TP Vinh. Ngày 5/2, BN có triệu chứng mệt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

33. BN NTT, nam, sinh 1986. Địa chỉ: khối 16, phường Hưng Bình, TP Vinh. Ngày 5/2, BN có triệu chứng đau đầu, sổ mũi nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

34. BN HMH, nam, sinh 1983. Địa chỉ: xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Ngày 5/2, BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

35. BN LDD, nam, sinh 1973. Địa chỉ: xóm Mỹ Trung, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Ngày 5/2, BN có triệu chứng mệt mỏi, sốt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

36. BN PTQT, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: xóm Mỹ Trung, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Ngày 5/2, BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

37. BN NĐQH, nam, sinh 2002. Địa chỉ: xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Ngày 5/2, BN có triệu chứng sốt, mệt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

38. BN ĐVT, nam, sinh 1998. Địa chỉ: khối 3, phường Đội Cung, TP Vinh. Ngày 5/2, BN có triệu chứng sốt, mệt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

39. BN THKH, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: khối 9, phường Trường Thi, TP Vinh. Ngày 5/2, BN có triệu chứng sốt, mệt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

40. BN NTHT, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: khối Tân Lâm, phường Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 5/2, BN có triệu chứng sốt, mệt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

41. BN LVC, nam, sinh 1984. Địa chỉ: khối Trung Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 5/2, BN có triệu chứng sốt, mệt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

42. BN DTH, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: khối Tân Nam, phường Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 5/2, BN đi test nhanh tại TYT cho kết quả dương tính.

43. BN NCT, nam, sinh 1998. Địa chỉ: khối Tân Lộc, phường Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 5/2, BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

44. BN HTH, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: xóm Yên Bình, xã Hưng Đông, TP Vinh. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sốt, ho nên đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

45. BN HVD, nam, sinh 1996. Địa chỉ: khối An Vinh, phường Hưng Phúc, TP Vinh. Ngày 6/2 BN có triệu chứng sốt nên đã đến BV Cửa Đông làm xét nghiệm cho kết quả dương tính .

46. BN TTTL, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: khối Yên Vinh, phường Hưng Phúc, TP Vinh. Ngày 6/2, BN có triệu chứng ho nên đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

47. BN TTT, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, TP Vinh. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sốt, ho, đau rát họng nên đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

48. BN NKD, nam, sinh 1979. Địa chỉ: khối Yên Bình, phường Hưng Phúc, TP Vinh. Ngày 6/2, BN có triệu chứng đau rát họng nên đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

49. BN LNQ, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: khối Tân Quang, phường Lê Mao, TP Vinh. Ngày 6/2, Bệnh nhân đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

50. BN NTCT, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: khối Liên Cơ, phường Hưng Bình, TP Vinh. Ngày 6/2, BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

51. BN ĐĐT, nam, sinh 1955. Địa chỉ: xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng ho, đau rát họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

52. BN ĐTH, nam, sinh 2000. Địa chỉ: xã Diễn Ngọc, huyêt Diễn Châu. Ngày 6/2, BN có triệu mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

53. BN NTH nữ, sinh 1997. Địa chỉ: xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Ngày 6/2, BN có triệu mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

54. BN PTC, nữ, sinh 1948. Địa chỉ: xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng ho, tức ngực, mệt mỏi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

55. BN LVĐ, nam, sinh 2002. Địa chỉ: xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

56. BN NTQ, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu. Ngày 6/2, BN đến BV Phủ Diễn test nhanh cho kết quả dương tính.

57. BN NTK, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng đau đầu, mệt mỏi đến BV Phủ Diễn test nhanh cho kết quả dương tính.

58. BN NTS, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Ngày 6/2, BN đến BV Phủ Diễn test nhanh cho kết quả dương tính.

59. BN ĐĐH, nam, sinh 1987. Địa chỉ: xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng mệt mỏi, đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

60. BN HTN, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng mệt mỏi, đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

61. BN PTV, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

62. BN CTB, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng mệt mỏi, đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

63. BN NTT, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

64. BN NTT, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

65. BN TTD, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

66. BN NTO, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

67. BN NTH, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

68. BN NHP, nam, sinh 2014. Địa chỉ: xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sốt, đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

69. BN HTMA, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: thôn 2/9, xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Ngày 5/2, BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

70. BN PTD, nam, sinh 2011. Địa chỉ: bản Tiến Thành, xã Chi Khê, huyện Con Cuông. Ngày 5/2, BN có triệu chứng sốt, mệt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

71. BN NVH, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xóm Trung Thành, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ho, đau họng nên đưa con đến BV Sản Nhi khám làm PCR cho kết quả dương tính.

72. BN HTS nam, sinh 1995. Địa chỉ: xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

73. BN ĐTL, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

74. BN TTHA, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

75. BN Nguyễn Thị Hiền, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xã Trù Sơn, huyện Đô Lương. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

76. BN NDH, nam, sinh 2004. Địa chỉ: xã Trù Sơn, huyện Đô Lương. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

77. BN ĐTH, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: xã Trù Sơn, huyện Đô Lương. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

78. BN TTBC, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: xã Trù Sơn, huyện Đô Lương. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

79. BN NVN, nam, sinh 2004. Địa chỉ: xã Trù Sơn, huyện Đô Lương. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

80. BN NTTL, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

81. BN NTH, nữ, sinh 1966. Địa chỉ: khối Tây Hồ, phường Quang Tiến, TX Thái Hòa. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

82. BN NTH, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: khối Quang Trung, phường Quang Tiến, TX Thái Hòa. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

83. BN ĐBH, nam, sinh 2004. Địa chỉ: khối Quang Trung, phường Quang Tiến, TX Thái Hòa. BN là học sinh Trường THPT Thái Hòa. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

84. BN ĐTT, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: xóm Xuân Yên, xã Nghĩa Mỹ, TX Thái Hòa. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

85. BN STL, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: bản Xăng Cọc, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

86. BN NĐC, nam, sinh 1959. Địa chỉ: khối 1, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

87. BN LTH, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: xóm 9, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

88. BN ĐTT, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xóm 7, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

89. BN NTĐ, nữ, sinh 1952. Địa chỉ: xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc. Ngày 6/2, BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

90. BN ĐTHP, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn. Ngày 6/2, BN có triệu chứng ho, đau rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

91. BN TTBĐ, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn. Ngày 6/2, BN có triệu chứng ho, đau rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

92. BN PKV, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn. Ngày 6/2, BN có triệu chứng ho, đau rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

93. BN PTKS, nam, sinh 2010. Địa chỉ: thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn. Ngày 6/2, BN có triệu chứng ho, đau rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

94. BN NVĐ nam, sinh 2004. Địa chỉ: thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn. Ngày 6/2, BN có triệu chứng ho, đau rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

95. BN NTH, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn. Ngày 6/2, BN có triệu chứng ho, đau rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

96. BN HTT, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

97. BN HTĐ, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sốt, rát họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

98. BN BVL, nam, sinh 2003. Địa chỉ: xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng rát họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

99. BN NTM, nữ, sinh 1970. Địa chỉ: xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 6/2, BN đến BV Quốc tế Vinh test nhanh cho kết quả dương tính.

100. BN NTS, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 6/2, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

101. BN VTG, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng đau họng đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

102. BN TVĐ, nam, sinh 1996. Địa chỉ: xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sổ mũi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

103. BN TVT, nam, sinh 1976. Địa chỉ: xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sổ mũi đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính.

104. BN NTH, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ho, đau họng nên đưa con đến BVĐK Quang Thành test cho kết quả dương tính.

105. BN NVK, nam, sinh 1995. Địa chỉ: phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ho, sốt nên đến BVĐK Quỳnh Lưu làm test nhanh kết quả dương tính.

106. BN BTT, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ho, sổ mũi đến BV Minh An test nhanh kết quả dương tính.

107. BN NTT, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: xã Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai. Ngày 5/2, BN đưa con đi viện có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

108. BN NVC, nam, sinh 1976. Địa chỉ: xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ớn lạnh nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

109. BN NTH, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 5/2, BN có triệu chứng mệt nên đến TYT làm test nhanh kết quả dương tính.

110. BN TDK, nam, sinh 2016. Địa chỉ: xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng sốt, đau họng, khó thở nên đã đến BVĐK Quỳnh Lưu làm test nhanh cho kết quả dương tính.

111. BN NTTP, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 6/2, BN có triệu chứng đau họng, sốt nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

112. BN TTT, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xóm Lý Nhân, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành. Ngày 5/2, BN có triệu chứng sốt, ho, sỗ mũi nên đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

113. BN NTH, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: xóm Lý Nhân, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành. Ngày 5/2, BN có triệu chứng người mệt nên đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

114. BN TVT, nam, sinh 2001. Địa chỉ: xóm Phú Đa, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành. Ngày 5/2, BN có triệu chứng sốt, ho, sổ mũi nên đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

115. BN PTH, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: xóm Tân Quảng, xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Ngày 5/2, BN có triệu chứng ớn rét nên đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

116. BN NĐC, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xóm Tân Sơn, xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Ngày 5/2, BN Bệnh nhân đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

117. BN THT, nam, sinh 1995. Địa chỉ: xã Đức Thành, huyện Yên Thành. Ngày 5/2, BN có triệu chứng sốt, ho, sổ mũi nên đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

118. BN TVB, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xã Đức Thành, huyện Yên Thành. Ngày 5/2, BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

119. BN LTH, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: xóm Tân Sơn, xã Tân Thành, huyện Yên Thành. Ngày 5/2, BN ho, đau họng, sốt đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

120. BN PTS, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xã Đồng Thành, huyện Yên Thành. Ngày 6/2, BN có triệu chứng ho, chảy mũi nên đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

121. BN TTT, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xã Quang Thành, huyện Yên Thành. Ngày 6/2, BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.

122. BN TTT, nam, sinh 1990. Địa chỉ: xã Quang Thành, huyện Yên Thành. Ngày 6/2, BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính.