Chiều 1/1, Nghệ An ghi nhận 124 ca nhiễm Covid-19 mới, có 22 ca cộng đồng

124 ca dương tính mới với COVID-19 tại 20 địa phương (Kỳ Sơn: 27, Hoàng Mai: 18, Thanh Chương: 15, Quỳnh Lưu: 12, Con Cuông: 06, TP Vinh: 05, Diễn Châu: 06, Quỳ Hợp: 06, Nghĩa Đàn: 05, Đô Lương: 04, Tân Kỳ: 04, Quỳ Châu: 03, Yên Thành: 02, Hưng Nguyên: 02, Nghi Lộc: 02, Thái Hòa: 02, Quế Phong: 02, Cửa Lò: 01, Tương Dương: 01, Nam Đàn: 01). Chiều 1/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 01/01/2022), Nghệ An ghi nhận

Khám sức khỏe cho bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng. Ảnh: Thành Cường 22 ca cộng đồng tại 09 địa phương (Quỳnh Lưu: 07, Nghĩa Đàn: 05, TP Vinh: 01, Nghi Lộc: 02, Tân Kỳ: 02, Thái Hòa: 02, Đô Lương: 01, Hoàng Mai: 01, Hưng Nguyên: 01), 102 ca đã được cách ly từ trước (82 trường hợp là F1, 05 ca trong khu vực phong tỏa, 03 ca từ Lào về, 12 ca từ ngoại tỉnh có dịch về). Ghi nhận 58 ca có triệu chứng, 66 ca không có triệu chứng.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 8.038 ca mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 1.171, Quỳnh Lưu: 699, Nghi Lộc: 574, Yên Thành: 554, Quỳ Châu: 484, Diễn Châu: 478, Quế Phong: 425, Hoàng Mai: 391, Con Cuông: 371, Tân Kỳ: 328, Đô Lương: 311, Quỳ Hợp: 304, Thanh Chương: 318, Nghĩa Đàn: 301, Hưng Nguyên: 293, Nam Đàn: 264, Kỳ Sơn: 238, Cửa Lò: 193, Tương Dương: 150, Anh Sơn: 100, Thái Hòa: 91.

Trong ngày có 152 bệnh nhân (BN) khỏi bệnh, ra viện. Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 6.633 BN. Lũy tích số BN tử vong: 35 BN. Số BN hiện đang điều trị: 1.370 BN.\Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:

1. BN B.T.T, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xóm Khoa Đà, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Ngày 01/01, BN có triệu chứng nghẹt mũi nên đến Bệnh viện (BV) Quốc tế khám được test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu gửi CDC, ngày 01/01 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. BN L.V.L, nam, sinh 1997. Địa chỉ: xóm 18, xã Nghi Liên, TP Vinh. Ngày 31/12, BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến trạm y tế (TYT) Quán Bàu được test nhanh cho kết quả dương tính.

3. BN C.T.C, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xã Tây Hiếu, TX Thái Hòa. Ngày 31/12, BN có triệu chứng ho nên đến BV ĐK Tây Bắc khám và được test nhanh cho kết quả dương tính.

4. BN C.T.P, nam, sinh 2014. Địa chỉ: xã Tây Hiếu, TX Thái Hòa. Ngày 31/12, BN có triệu chứng ho nên đến BV ĐK Tây Bắc khám và được test nhanh cho kết quả dương tính.

5. BN C.T.T.H, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ. BN được lấy mẫu gửi BV ĐK Tây Bắc, ngày 01/01 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN có triệu chứng: sốt.

6. BN N.Q.T, nam, sinh 1993. Địa chỉ: thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ. BN được lấy mẫu gửi BV ĐK Tây Bắc, ngày 01/01 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN có triệu chứng: sốt.

7. BN Đ.T.T, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: xóm Văn Quang, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương. Ngày 01/01, BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến trạm y tế test nhanh cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. BN N.T.H, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: thôn 7, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 31/12, BN đến trạm y tế test nhanh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng.

9. BN N.T.N, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: thôn 7, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 31/12, BN đến trạm y tế tes nhanh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng.

10. BN H.V.T, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: thôn 7, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 31/12, BN đến trạm y tế test nhanh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng.

11. BN H.N.D, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: thôn 7, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 31/12, BN đến trạm y tế test nhanh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng.

12. BN H.T.M, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: khối 6, thị trấn cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. BN bán hàng tại chợ Giát có liên quan nhiều F0. BN được lấy mẫu gửi CDC chạy khẳng định, ngày 01/01, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN có triệu chứng: sốt.

13. BN H.T.K, nam, nam, sinh 1963. Địa chỉ: thôn 1 Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu. Ngày 30/12 BN có triệu chứng mệt mỏi nên ra trạm test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính.

14. BN T.V.Y, nam, sinh 1974. Địa chỉ: xóm 6, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu. BN được lấy mẫu cộng đồng. BN được lấy mẫu gửi BV HNĐK Nghệ An chạy khẳng định, ngày 01/01 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN có triệu chứng: sốt.

15. BN L.T.T, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: xóm 7, xã Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai. BN được lấy mẫu cộng đồng. BN được lấy mẫu gửi CDC, ngày 01/01 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN có triệu chứng: sốt.

16. BN Đ.T.K, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xóm Yên Phúc, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Ngày 01/01, BN đến BV Phổi Nghệ An khám và được test nhanh cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng.

17. BN T.V.T, nam, sinh 1994. Địa chỉ: xóm Yên Phúc, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Ngày 01/01, BN đến BV Phổi Nghệ An khám và được test nhanh cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN có triệu chứng mệt mỏi.

18. BN P.N.T.T, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: xóm Tân Phú, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn. Ngày 01/01, BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc tai trường tiểu học thị trấn cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN có triệu chứng mệt mỏi.

19. BN P.D.Q, nam, sinh 2015. Địa chỉ: xóm Tân Phú, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn. Ngày 01/01, BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc tại Trường mầm non thị trấn cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng.

20. BN T.Q.L, nam, sinh 2016. Địa chỉ: xóm Tân Phú, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn. Ngày 01/01, BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc tai trường mầm non thị trấn cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng.

21. BN B.T.H.H, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: xóm Tân Phú, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn. BN là mẹ của BN T.Q.L đã được công bố trước đó. Ngày 01/01, BN được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng.

22. BN T.V.L, nam, sinh 1972. Địa chỉ: thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn. BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến trạm y tế lấy mẫu test nhanh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.