Chiều 10/1, Nghệ An ghi nhận 147 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 15 ca cộng đồng

147 ca dương tính mới với COVID-19 tại 18 địa phương ( Chiều 10/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 6h00 đến 18h00 ngày 10/1), Nghệ An ghi nhận TP Vinh : 45, Đô Lương: 20, Nam Đàn: 12, Hoàng Mai: 9, Nghĩa Đàn: 8, Quỳnh Lưu: 8, Diễn Châu: 7, Kỳ Sơn: 6, Thanh Chương: 6, Tương Dương: 5, Quế Phong: 5, Hưng Nguyên: 4, Yên Thành: 3, Con Cuông: 3, Thái Hòa: 2, Anh Sơn: 2, Quỳ Châu: 1, Quỳ Hợp: 1).

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh tư liệu

Trong đó có 15 ca cộng đồng tại 6 địa phương (Diễn Châu: 4, Nam Đàn: 4, Quỳnh Lưu: 4, Quỳ Châu: 1, Thái Hòa: 1, Nghĩa Đàn: 1); 132 ca đã được cách ly từ trước (104 ca là F1, 22 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 3 ca trong khu vực phong tỏa, 2 ca từ Lào về, 1 ca từ Trung Quốc về). Ghi nhận 66 ca có triệu chứng, 81 ca không có triệu chứng.

Như vậy, trong 24h qua (từ 18h ngày 9/1 đến 18h00 ngày 10/1) ghi nhận 173 ca mắc COVID-19. Trong đó: 135 ca phát hiện bằng phương pháp xét nghiệm test nhanh, 38 ca phát hiện bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 9.206 ca mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 1.318, Quỳnh Lưu: 821, Nghi Lộc: 616, Yên Thành: 578, Hoàng Mai: 564, Quỳ Châu: 536, Diễn Châu: 541, Quế Phong: 471, Thanh Chương: 419, Con Cuông: 380, Đô Lương: 395, Tân Kỳ: 362, Quỳ Hợp: 338, Nghĩa Đàn: 337, Nam Đàn: 338, Hưng Nguyên: 317, Kỳ Sơn: 279, Cửa Lò: 200, Tương Dương: 173, Anh Sơn: 117, Thái Hòa: 106.

Lũy tích số bệnh nhân (BN) điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 7.951 BN. Lũy tích số BN tử vong: 36 BN. Số BN hiện đang điều trị: 1.219 BN.

Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:

1. BN S.T.D, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: bản Xăng Cọc, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu. Ngày 9/1, BN có triệu chứng ho, sốt nên đến trạm y tế (TYT) test nhanh cho kết quả dương tính.

2. BN Đ.V.K, nam, sinh 1973. Địa chỉ: xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.Đ.Q đã được công bố chiều 8/1. Ngày 9/1, sau khi nghe tin BN N.Đ.Q dương tính, BN đến TYT khai báo và test nhanh cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng.

3. BN P.V.Đ, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.Đ.Q đã được công bố chiều 8/1. Ngày 9/1, sau khi nghe tin BN N.Đ.Q dương tính, BN đến TYT khai báo và test nhanh cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng.

4. BN H.T.H, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu. BN là công nhân tại Công ty giày da Anoga tại Thanh Hóa, mang bầu đến ngày dự sinh, có đau bụng nên đến Bệnh viện (BV) ĐK Quỳnh Lưu khám, test nhanh cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng.

5. BN N.T.T.H, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu. BN làm nghề buôn bán tại khu vực Chợ Giát. 2 ngày nay xuất hiện triệu chứng sốt, ho. Sáng 10/1, BN đến BV ĐK Quang Thành test nhanh cho kết quả dương tính.

6. BN N.T.L, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: xóm Bắc Ninh, xã Tây Hiếu, TX Thái Hòa. Ngày 9/1, BN thấy mệt mỏi, đau họng nên đến BV ĐK Quang Khởi lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

7. BN N.T.H, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Đoàn Kết, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn. Ngày 10/1, BN cảm thấy mệt nên đến BV ĐK Tây Bắc test nhanh cho kết quả dương tính.

8. BN N.T.T, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Đại Đồng, Kim Liên, Nam Đàn. BN làm việc tại Công ty may M.A KCN Bắc Vinh. Ngày 9/1, BN được công ty lấy test nhanh cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng.

9. BN N.Đ.H, nam, sinh 1982. Địa chỉ: xóm 1, Nam Giang, Nam Đàn. BN làm việc tại Công ty may M.A KCN Bắc Vinh. Ngày 9/1, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng.

10. BN P.T.L, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn. BN làm việc tại Công ty may M.A KCN Bắc Vinh. Ngày 9/1, BN được công ty lấy test nhanh cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: ho, sổ mũi, đau họng.

11. BN T.T.T, nam, sinh 1990. Địa chỉ: xóm Tân Thượng Lộc, xã Nam Tân, huyện Nam Đàn. 14h ngày 10/1, BN lên quê vợ ở xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương chơi. Sau đó BN đến TYT Thanh Lâm test nhanh cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng.

12. BN N.T.C, nữ, sinh 1957. Địa chỉ: Diễn Hoàng, Diễn Châu. Ngày 10/1, BN có triệu chứng chứng đau rát họng nên đến BVĐK Phủ Diễn xét nghiệm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

13. BN H.T.N, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Diễn Hoàng, Diễn Châu. BN là cháu của BN N.T.C công bố cùng lúc. Sau khi được báo kết quả của bà, BN được đưa đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng.

14. BN H.N.V, nam, sinh 1986. Địa chỉ: xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu. BN là con trai của BN N.T.C công bố cùng lúc. Sau khi được báo kết quả của bà, BN đã đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng ho, sổ mũi.