Chiều 12/3, Nghệ An ghi nhận 5.659 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 1.345 ca cộng đồng

Lấy mẫu xét nghiệm test nhanh virus SARS-CoV-2. Ảnh: P.V

5.659 ca dương tính mới với Covid-19. Chiều 12/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 12/03/2022), Nghệ An ghi nhận

Trong đó, có 1.345 ca cộng đồng; 4.314 ca đã được cách ly từ trước (4.304 ca là F1, 10 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

Các địa phương có số bệnh nhân cao nhất trong 12 giờ qua: TP. Vinh, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳ Hợp, Nam Đàn... Số ca tử vong trong 12 giờ qua là 3 BN. Tất cả 3 BN đều có bệnh nền.

Như vậy, trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 10.243 ca mắc Covid-19 mới (giảm hơn so với 2 ngày trước), trong đó có 2.697 ca cộng đồng; 3 BN tử vong do Covid-19.

Lũy kế từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 227.377 ca mắc Covid-19. Lũy kế số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 164.525 BN. Lũy kế số BN tử vong: 142 BN. Số BN hiện đang điều trị: 62.710 BN.