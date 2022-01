Chiều 13/1, Nghệ An ghi nhận 148 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 23 ca cộng đồng

Chiều 13/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 13/01/2022), Nghệ An ghi nhận(Quỳnh Lưu: 19, Quế Phong: 16, Đô Lương: 15, TP Vinh: 15, Tân Kỳ: 13, Nghi Lộc: 12, Diễn Châu: 09, Hoàng Mai: 08, Kỳ Sơn: 08, Hưng Nguyên: 07, Quỳ Hợp: 05, Thanh Chương: 05, Yên Thành: 04, Nam Đàn: 04, Tương Dương: 03, Anh Sơn: 02, Cửa Lò: 02, Quỳ Châu: 01).

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở huyện Con Cuông. Ảnh: TTYT Con Cuông

Trong đó có 23 ca cộng đồng tại 07 địa phương (Nghi Lộc: 07, Quỳnh Lưu: 06, TP Vinh: 04, Diễn Châu: 03, Hưng Nguyên: 01, Kỳ Sơn: 01, Nam Đàn: 01); 125 ca đã được cách ly từ trước (93 ca là F1, 32 ca từ vùng có dịch về). Ghi nhận 75 ca có triệu chứng, 73 ca không có triệu chứng.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 9.692 ca mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 1.382, Quỳnh Lưu: 885, Nghi Lộc: 648, Yên Thành: 602, Hoàng Mai: 593, Diễn Châu: 564, Quỳ Châu: 538, Quế Phong: 502, Đô Lương: 434, Thanh Chương: 433, Con Cuông: 384, Quỳ Hợp: 382, Tân Kỳ: 384, Nam Đàn: 368, Nghĩa Đàn: 346, Hưng Nguyên: 327, Kỳ Sơn: 300, Cửa Lò: 202, Tương Dương: 181, Anh Sơn: 123, Thái Hòa: 114.

Trong ngày có 111 bệnh nhân (BN) khỏi bệnh, ra viện. Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 8.259 BN. Lũy tích số BN tử vong: 37 BN. Số BN hiện đang điều trị: 1.396 BN.

Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:

1. BN N.T.T.N, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: xóm 5, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. BN là công nhân công ty Minh Anh. Ngày 13/1, BN có triệu chứng mệt mỏi, ho nên đến trạm y tế (TYT) test nhanh cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. BN N.V.T, nam, sinh 1998. Địa chỉ: xóm 22, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc. BN là công nhân công ty May HANOSIMEX Nghi Lâm. Ngày 13/1, BN có sốt, đau họng, sổ mũi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. BN H.T.H.A, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc. BN là công nhân công ty may HANOSIMEX Nghi Lâm. Ngày 13/1, BN đến Bệnh viện (BV) Đa khoa Nghi Lộc khám và test nhanh cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. BN L.T.Y, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: khối Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc. BN là công nhân công ty may HANOSIMEX Nghi Lâm. Ngày 13/1, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng.

5. BN L.T.A.N, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: xóm 6, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc. BN là công nhân công ty may HANOSIMEX Nghi Lâm. Ngày 13/1, BN có triệu chứng đau đầu, ho, sổ mũi nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. BN N.C.T, nam, sinh 1994. Địa chỉ: xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc. BN là công nhân công ty may Minh Anh. Ngày 13/1, BN có triệu chứng đau đầu, chóng mặt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.7. BN T.T.H, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xóm Trường An, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc. BN là công nhân công ty may Minh Anh. Ngày 13/1, BN đến TYT Nghi Trường test nhanh 2 lần cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng ho, đau họng.8. BN N.T.T, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Khối 3, phường Bến Thủy, TP Vinh. Ngày 13/1, bệnh nhân có triệu chứng ho, tiêu chảy nên đến BVĐK Cửa Đông làm XN PCR cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.9. BN N.V.C, nam, sinh 1986. Địa chỉ: xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ngày 13/1, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi nên đến BVĐK Cửa Đông làm XN PCR cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.10. BN N.T.P.N, nữ, sinh 1941. Địa chỉ: khối Tân Phong, phường Lê Mao, TP Vinh. Ngày 13/1 bệnh nhân đến BV HNĐK Nghệ An để khám bệnh theo định kỳ và được xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng.11. BN N.Đ.N, nam, sinh 1977. Địa chỉ: xóm 5, xã Nghi Kim, TP Vinh. Ngày 13/1, bệnh nhân có triệu chứng sốt nên đến TYT Nghi Kim làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.12. BN C.M.H, nam, sinh 1983. Địa chỉ: khối Tân Phong, phường Lê Mao, TP Vinh. Ngày 13/1, bệnh nhân có triệu chứng sốt nên đến TYT Lê Mao làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.13. BN P.T.H, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xóm 2, xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên. BN làm việc tại CT SangWoo, KCN ViSip, Hưng Nguyên. Ngày 13/01, BN được test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng mệt mỏi.14. BN T.T.N, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 13/1, bệnh nhân test sàng lọc cộng đồng tại trạm y tế cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng.15. BN N.V.Đ, nam, sinh 1961. Địa chỉ: xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 13/1, bệnh nhân test sàng lọc cộng đồng tại trạm y tế cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng.16. BN P.Đ.L, nam, sinh 1993. Địa chỉ: xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Sau khi nghe BN T.T.N có kết quả test nhanh dương thì đến trạm Y tế Sơn Hải khai báo và test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được lấy mẫu PCR gửi BV ĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng.