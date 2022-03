Chiều 13/3, Nghệ An ghi nhận 6.314 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 1.610 ca cộng đồng

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Quang An

6.314 ca dương tính mới với Chiều 13/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 13/3/2022), Nghệ An ghi nhậnvới Covid-19

Trong đó có 1.610 ca cộng đồng; 4.704 ca đã được cách ly từ trước (4.696 ca là F1, 8 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

Số địa phương có số bệnh nhân cao nhất trong 12 giờ qua: TP. Vinh, Yên Thành, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, TX.Hoàng Mai... Không có trường hợp tử vong do Covid-19.

Như vậy, trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 10.390 ca mắc Covid-19 mới (giảm hơn so với 2 ngày trước), trong đó có 2.839 ca cộng đồng; không có trường hợp BN tử vong do Covid-19.

Lũy kế từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 237.767 ca mắc Covid-19. Lũy kế số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 170.410 BN. Lũy kế số BN tử vong: 142 BN. Số BN hiện đang điều trị: 67.215 BN.