Chiều 14/8, thêm 11 người ở Nghệ An nhiễm Covid-19

Chiều ngày 14/8, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 6h00 đến 18h00 ngày 14/8), Nghệ An ghi nhận 11 ca dương tính mới với Covid-19.

Lấy mẫu xét nghiệm người liên quan chợ đầu mối Vinh. Ảnh: Quang An

1. Bệnh nhân (BN) V.B.G, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Nậm Cắn, Kỳ Sơn. Ngày 1/8, BN cùng người nhà đi từ Bình Dương về đến Kỳ Sơn. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại trường THCSDTNT huyện Kỳ Sơn, sau đó được chuyển đến cách ly tại Trường THCS Nậm Cắn và được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần gửi CDC. Lần thứ 4 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. BN X.Y.M, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Nậm Cắn, Kỳ Sơn. Ngày 1/8, BN cùng người nhà đi từ Bình Dương về đến Kỳ Sơn. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Trường THCSDTNT huyện Kỳ Sơn, sau đó được chuyển đến cách ly tại Trường THCS Nậm Cắn và được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần gửi CDC. Lần thứ 4 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. BN V.B.T, nam, sinh 2020. Địa chỉ: Nậm Cắn, Kỳ Sơn. Ngày 1/8, BN cùng người nhà đi từ Bình Dương về đến Kỳ Sơn. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Trường THCSDTNT huyện Kỳ Sơn, sau đó được chuyển đến cách ly tại trường THCS Nậm Cắn và được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần gửi CDC. Lần thứ 4 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. BN H.T.H, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Nghi Đồng, Nghi Lộc. BN là F1 của BN Đ.V.L đã được công bố trước đó. Sáng ngày 14/8, sau khi nhận được thông tin chồng có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2, BN được chuyển đến cách ly tại trường mầm non Nghi Đồng, được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Chiều ngày 14/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. BN L.T.T.X, nữ, sinh 1979. Nghề nghiệp: Bán hoa quả chợ đầu mối. Địa chỉ: Khối 6, phường Cửa Nam, thành phố Vinh. Ngày 13/8, BN thấy mệt mỏi, ho. Sáng ngày 14/8 xuất hiện sốt, sau đó gọi dịch vụ xét nghiệm LABVIET đến nhà làm test nhanh cho kết quả 2 lần dương tính. Ngay sau khi nhận được thông báo của nhân viên LABVIET về trường hợp test nhanh dương tính, CDC đã tiến hành đến lấy mẫu xét nghiệm, đến 16h50 ngày 14/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. BN H.T.T.M, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Khối 6, phường Cửa Nam, thành phố Vinh. BN là con của BN L.T.T.X - là người bán hoa quả ở chợ đầu mối. Ngày 14/8 sau khi nhận được thông tin BN L.T.T.X có kết quả test nhanh dương tính, BN được CDC lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. BN T.B.T, nam, sinh 1970. Nghề nghiệp: Lái xe. Địa chỉ thường trú: Khu đô thị Long Châu, phường Vinh Tân, thành phố Vinh. BN là lái xe giao nhận hàng cho BN L.T.T.X đã được công bố cùng lúc. Ngày 14/8 sau khi nhận được thông tin BN L.T.T.X có kết quả test nhanh dương tính, BN được CDC lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. BN T.T.S, nữ, sinh 1953. Địa chỉ: An Hòa, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN M.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại Trường tiểu học An Hòa và được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại BN được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 Nghệ An.

9. BN M.V.N, nam, sinh 2014. Địa chỉ: An Hòa, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN H.T.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại trường tiểu học An Hòa và được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại BN được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 Nghệ An.

10. BN M.T.Q.N, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: An Hòa, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN H.T.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại trường tiểu học An Hòa và được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại BN được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 Nghệ An.

11. BN H.G.H, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: An Hòa, Quỳnh Lưu. BN là con và là F1 của BN N.H.T đã được công bố trước đó. Hiện tại BN được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 Nghệ An.

Như vậy, tính từ ngày 13/6 đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 495 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 19 địa phương: Quỳnh Lưu: 112, TP Vinh: 105, Yên Thành: 57, Diễn Châu: 32, Kỳ Sơn: 35, Tương Dương: 29, Nghi Lộc: 20, Hoàng Mai: 16, Anh Sơn: 13, Quế Phong: 15, Nam Đàn: 10, Đô Lương: 09, Quỳ Hợp: 09, Thanh Chương: 07, Tân Kỳ: 05, Nghĩa Đàn: 04, Con Cuông: 04, Hưng Nguyên: 03, Cửa Lò: 10.