Chiều 16/3, Nghệ An ghi nhận 5.485 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 1.365 ca cộng đồng

(Baonghean.vn) - Trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 10.511 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 2.895 ca cộng đồng; 1 BN tử vong do Covid-19. Trong ngày, Sở Y tế Nghệ An đăng ký bổ sung 56.827 ca mắc mới.