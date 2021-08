Chiều 16/8, Nghệ An ghi nhận 12 ca nhiễm Covid-19 mới, đa số là từ miền Nam về

1. Bệnh nhân (BN) N.T.L, nữ, sinh năm 1976. Nghề Nghiệp: Buôn bán chợ đầu mối. Địa chỉ: Xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. BN hàng ngày đi chợ đầu mối ở TP. Vinh mua hoa quả sau đó về bán tại chợ cóc. Ngày 14/8, BN thấy trong người mệt mỏi, đau đầu, sốt. Ngày 15/8, đến TYT để khai báo y tế và được hướng dẫn về cách ly tại nhà. Ngày 16/8, BN xuống Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc để test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được cách ly và lấy mẫu gửi CDC, chiều ngày 16/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. BN N.N.Đ, nam, sinh năm 1994. Nghề nghiệp: Bốc vác hàng chợ đầu mối Vinh. Địa chỉ: Xuân Tân, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN L.T.T.X đã được công bố trước đó. Ngày 15/8, sau khi BN L.T.T.X dương tính, BN N.N.Đ được thông tin lên UBND xã Hưng Thịnh lấy mẫu xét nghiệm và được cách ly tại Trường Mầm non xã Hưng Thịnh. Ngày 16/8, BN được Bệnh viện ĐK Cửa Đông trả kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. BN H.M.H, nam, sinh năm 1992. Nghề nghiệp: Bốc vác hàng chợ đầu mối Vinh. Địa chỉ: Vinh Tân, TP. Vinh. Ngày 14/8, sau khi phát hiện BN L.T.T.X có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2, BN được Trung tâm Y tế TP. Vinh lấy mẫu gộp xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Ngày 15/8, BN được lấy mẫu gửi Bệnh viện ĐK Cửa Đông làm xét nghiệm lại, ngày 16/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. BN H.P.Đ, nam, sinh năm 1994. Địa chỉ: Xã Diễn Quảng, Diễn Châu. Ngày 12/8, BN từ Thành phố Hồ Chí Minh về huyện Diễn Châu ngày 14/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Trường Mầm non Diễn Quảng và được lấy mẫu gộp xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Ngày 15/8, BN được lấy mẫu lại gửi CDC, sáng ngày 16/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. BN Đ.T.T, nữ, sinh năm 1976. Địa chỉ thường trú: Dĩ An, Bình Dương. Quê quán: Xã Bắc Thành, Yên Thành. Ngày 31/7, BN đi bằng xe máy đến huyện Yên Thành ngày 3/8 và được cách ly tại Trường Mầm non xã Bắc Thành. Ngày 04/08, BN được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính nhưng con trai là BN T.G.P có kết quả PCR dương tính, sau đó bệnh nhân cùng con trai được cách ly ở khu riêng. Ngày 06/08, BN cùng con trai là T.G.P được xe chở vào Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An. Ngày 10/08, BN xuất hiện triệu chứng: sốt (38⁰C), đau nhức đầu được lấy mẫu và cho kết quả âm tính. Ngày 15/08, BN được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, ngày 16/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. BN P.T.D, nữ, sinh năm 1999. Nghề Nghiệp: Công nhân. Địa chỉ thường trú: Thuận An, Bình Dương. Quê quán: Đại Đồng, Thanh Chương. BN từ Thuận An, Bình Dương về huyện Thanh Chương ngày 13/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại UBND xã Thanh Hưng cũ. Ngày 14/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm gộp cho kết quả nghi ngờ. Ngày 15/8, BN được lấy lại mẫu đơn gửi Bệnh viện ĐK Cửa Đông, ngày 16/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. BN N.V.H, nam, sinh năm 1997. Nghề Nghiệp: Công nhân. Địa chỉ thường trú: Dĩ An, Bình Dương. Quê quán: Đại Đồng, Thanh Chương. BN từ Dĩ An, Bình Dương về huyện Thanh Chương ngày 13/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại UBND xã Thanh Hưng cũ. Ngày 14/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm gộp cho kết quả nghi ngờ. Ngày 15/8, BN được lấy lại mẫu đơn gửi Bệnh viện ĐK Cửa Đông, ngày 16/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. BN N.Đ.H, nam, sinh năm 1997. Địa chỉ: Xóm 4, Xã Trù Sơn, Đô Lương. Ngày 10/8, BN đi từ An Bình, Dĩ An, Bình Dương về huyện Đô Lương ngày 11/8 và được cách ly tập trung tại Trường THCS Trù Sơn. Sáng 12/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 14/8, BN được lấy mẫu gộp xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 15/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, ngày 16/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. BN H.C.T, nữ, sinh năm 1993. (BN đang mang thai 6 tháng). Địa chỉ: Xóm 3, Trù Sơn, Đô Lương. Ngày 10/8, BN đi từ An Bình, Dĩ An, Bình Dương về huyện Đô Lương ngày 11/8 và được cách ly tập trung tại Trường THCS Trù Sơn. Ngày 12/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 14/8, BN được lấy mẫu gộp xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 15/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, ngày 16/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.