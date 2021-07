Chiều 17/7, Nghệ An có thêm 3 trường hợp nhiễm Covid-19 mới

Chiều 17/7, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 7h00 đến 19h00 17/7), Nghệ An ghi nhận 03 trường hợp mới dương tính với Covid-19 (gồm 2 trường hợp ở huyện Kỳ Sơn và 1 trường hợp là lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi ngang qua). 2 bệnh nhân ở huyện Kỳ Sơn đều là người trong một gia đình và đã được cách ly y tế từ trước.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Trường hợp nhiễm Covid-19 mới thứ nhất là X.T.D, nữ, sinh 1973. Nghề nghiệp: Làm rẫy. Địa chỉ: bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Bệnh nhân X.T.D là trường hợp F1 của bệnh nhân L.V.S (ở bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) đã được công bố trước đó. Ngày 16/7, bệnh nhân X.T.D được cách ly y tế tại Trường Tiểu học Chiêu Lưu và được lấy mẫu XN gửi CDC Nghệ An, ngày 17/7 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

Trường hợp nhiễm Covid-19 mới thứ hai là M.T.C, nữ, sinh 1994. Nghề nghiệp: Làm rẫy. Địa chỉ: bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Bệnh nhân M.T.C là con dâu của bệnh nhân X.T.D và là trường hợp F1 của bệnh nhân L.V.S (ở bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) đã được công bố trước đó. Ngày 16/7, bệnh nhân M.T.C được cách ly y tế tại Trường Tiểu học Chiêu Lưu và được lấy mẫu XN gửi CDC Nghệ An, ngày 17/7 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

Trường hợp nhiễm Covid-19 mới thứ ba là N.N.H, nam, sinh 1985. Nghề nghiệp: Lái xe. Địa chỉ hiện tại: Phường 8, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 13/7, bệnh nhân N.N.H được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR tại thành phố Hồ Chí Minh cho kết quả âm tính. Ngày 15/7, bệnh nhân lái xe chở hàng từ Khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương ra thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để giao hàng. Lúc 1h00 sáng ngày 17/7, bệnh nhân N.N.H đến Bệnh viện Đa khoa Minh An, huyện Quỳnh Lưu xin làm test nhanh Covid-19 để đi thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, kết quả test nhanh dương tính 2 lần. Bệnh nhân được cách ly ngay sau đó tại Bệnh viện Đa khoa Minh An và lấy mẫu gửi CDC Nghệ An, ngày 17/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

157 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 12 địa phương, cụ thể: TP Vinh: 90, Tương Dương: 21 ca, Diễn Châu: 18, Nam Đàn: 06, Quỳnh Lưu: 06, Quỳ Hợp: 05, Nghi Lộc: 04, Hoàng Mai: 02, Kỳ Sơn: 02 ca, Đô Lương: 01, Nghĩa Đàn: 01, Tân Kỳ: 01...Lũy tích số bệnh nhân tái dương tính đã phát hiện là 7 bệnh nhân, trong đó 01 bệnh nhân đã ra viện. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện là 52 bệnh nhân. Số bệnh nhân hiện tại đang điều trị là 102 bệnh nhân. Lũy tích số bệnh nhân tử vong là 01 bệnh nhân. Trong 12h qua, CDC Nghệ An đã nhận 352 mẫu ( 84 F1). Đã có kết quả xét nghiệm Dương tính: 03 mẫu; Âm tính: 223 mẫu; mẫu đang chạy xét nghiệm, chờ kết quả: 126 mẫu. Tính đến nay, Nghệ An đã có 157 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 12 địa phương.

Trước tình hình dịch ở Kỳ Sơn, trong chiều ngày 17/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Kỳ Sơn đã tổ chức họp khẩn, triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự và chỉ đạo cuộc họp có bác sỹ Phạm Đình Du - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Kỳ Sơn đã tổ chức họp khẩn. Ảnh: Hồng Thoa Tại cuộc họp khẩn này, huyện Kỳ Sơn quyết định tạm thiết lập khu cách ly y tế đối với bản La Ngan (xã Chiêu Lưu); thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 3 bản là Tạt Thong, Lưu Hòa, Lưu Thắng (xã Chiêu Lưu); thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với 7 bản Xiêng Thù, bản Lăn, Piêng Cù, Khe Nằn, Hồng Tiến, Lưu Tiến, Piêng Cù (xã Chiêu Lưu) từ 0h ngày 18/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Các lực lượng chức năng huyện tiến hành khoanh vùng, phong tỏa tạm thời, chốt chặn các đường mòn, lối đi dân sinh... Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân được thống kê lập danh sách và yêu cầu thực hiện cách ly tại nơi ở theo quy định...Huyện Kỳ Sơn cũng đã lên phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trong khu vực phong tỏa.

Huyện Kỳ Sơn yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tại các khu vực phong tỏa tạm thời; khuyến cáo người dân không được tụ tập từ 10 người trở lên, xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm nguyên tắc 5K về công tác phòng dịch…/.