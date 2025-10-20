Thứ Hai, 20/10/2025
Chiều 20/10, giá vàng miếng SJC giảm trở lại

Quốc Duẩn 20/10/2025 14:48

Giá vàng thế giới lại quay đầu giảm nhẹ lần thứ hai trong hôm nay 20/10, kéo giá vàng miếng SJC cũng giảm trở lại 1,5 triệu đồng so với mức niêm yết sáng nay.

Cập nhật lúc 14h30, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4253,93 USD/ounce, giảm 0,25% so với mức đóng cửa tuần trước.

Trong nước, giá vàng miếng ghi nhận lúc 14h30 cũng đồng loạt giảm trở lại so với sáng nay. Cụ thể, vàng miếng SJC niêm yết giá mua - bán ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng, giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán so với sáng hôm nay.

Vàng miếng DOJI giữ nguyên ở cả hai chiều giá mua - bán so với sáng nay. Hiện công ty này niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu tăng 500 nghìn đồng/lượng đồng ở cả hai chiều mua bán, hiện giao dịch ở mức 151 - 151,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng Bảo Tín Mạnh Hải tăng 500 nghìn đồng/lượng đồng ở cả hai chiều mua bán lên mức 151 - 151,5 triệu đồng/lượng.

Chiều 20/10, giá vàng miếng SJC giảm trở lại

Giá vàng nhẫn 9999 tại các nhà vàng sáng nay hầu như không thay đổi so với cuối tuần trước. Theo đó, giá mua - bán vàng nhẫn tại Công ty SJC giao dịch ở mức 148 - 150,2 triệu đồng/lượng; công ty PNJ niêm yết ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng.

Còn giá vàng nhẫn tròn 9999 DOJI Hưng Thịnh Vượng ở mức 149 - 150,9 triệu đồng/lượng. So với sáng nay, giá vàng nhẫn giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu mua - bán ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua - bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 155 - 156 triệu đồng/lượng.

      Chiều 20/10, giá vàng miếng SJC giảm trở lại

