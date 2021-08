Chiều 20/8, Nghệ An thêm 26 người nhiễm Covid-19, 16 ca đã được cách ly

Chiều 20/8, TS Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 20/8), Nghệ An ghi nhận 26 ca dương tính mới với COVID-19. Trong đó, có 10 ca cộng đồng, 16 ca đã được cách ly tập trung trước đó.

Cụ thể các ca bệnh gồm:địa chỉ: Hoa Thành, Yên Thành. BN là sinh viên Trường Cao đẳng Việt - Hàn về huyện Yên Thành ngày 16/8. Ngày 19/8 được cách ly tại Trường Tiểu học Hoa Thành và được lấy mẫu XN gửi CDC, sáng ngày 20/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS- CoV-2., địa chỉ: Nam Thành, Yên Thành. BN là sinh viên Trường Cao đẳng Việt - Hàn về huyện Yên Thành ngày 16/8. Ngày 19/8 được cách ly tại Trường Tiểu học Nam Thành và được lấy mẫu XN gửi CDC, sáng ngày 20/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS- CoV-2.Nghề nghiệp: Công nhân điện nước. Địa chỉ: Nghi Long, Nghi Lộc. Sáng 20/8, BN có triệu chứng sốt, mệt mỏi đến TTYT Nghi Lộc test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó BN được cách ly và lấy mẫu gửi CDC, chiều ngày 20/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.. Nghề nghiệp: Bán hàng lưu động. Địa chỉ: Trung Phúc Cường, Nam Đàn. Địa chỉ thường trú: Hưng Chính, TP Vinh. Ngày 6/8 BN xuất hiện sốt, mệt mỏi tự mua thuốc điều trị không khỏi. Ngày 19/8 BN đến BVĐK Cửa Đông làm xét nghiệm. Ngày 20/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.Nghề nghiệp: Nhân viên bán hàng Công ty Sách và Thiết bị trường học. Địa chỉ: Lê Lợi, TP Vinh. Ngày 10/8 BN đưa con đi khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, phòng khám Nội 5 và các khoa/ phòng: Tai mũi họng, Cận lâm sàng, X-quang. Ngày 19/8 BN xuất hiện ho, người mệt mỏi, BN đến Bệnh viện Thái Thượng Hoàng làm test nhanh 2 lần dương tính, sau đó được lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 20/8 BN được lấy mẫu làm XN lại cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.. Nghề nghiệp: Buôn bán chợ đầu mối. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN hàng ngày bán hàng chợ đầu mối. Ngày 14/8 được lấy mẫu XN cộng đồng tại chợ đầu mối cho kết quả âm tính. Ngày 19/8 BN đến BVĐK Cửa Đông lấy mẫu gộp làm XN cho kết quả nghi ngờ. Ngày 20/ 8 BN được lấy mẫu làm XN lại cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.. Nghề nghiệp: Nhân viên cửa hàng đồng hồ Hoa Đào. Địa chỉ thường trú: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là nhân viên bán hàng của cửa hàng đồng hồ Hoa Đào trên đường Cao Xuân Huy. Ngày 20/8 BN xuất hiện mệt mỏi, sốt, ho đến BVĐK TP Vinh khám, tại đây BN được làm test nhanh 2 lần dương tính, sau đó được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Địa chỉ: Bồi Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN N.K.H đã được công bố từ trước. Ngày 18/8 BN được cách ly tại Trường Mầm non Bồi Sơn, ngày 19/8 được lấy mẫu XN gửi CDC. Sáng 20/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.. Địa chỉ: Mỹ Lý, Kỳ Sơn. BN là F1 của BN L.V.D đã được công bố trước đó. Ngày 3/8 BN từ Bình Dương về đến Kỳ Sơn, ngay sau khi về địa phương BN được cách ly tại Trường cấp 2 Mỹ Lý, được lấy mẫu XN 4 lần, lần thứ 4 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.. Địa chỉ: Xuân Hòa, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.T.K. Ngày 17/8 BN được cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Xuân Hòa và được lấy mẫu XN. Ngày 20/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.Nghề nghiệp: Bán cháo canh. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.P được công bố cùng lúc. Ngày 19/8 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 20/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.. Địa chỉ: Trường Thi, TP Vinh. BN là con và là F1 của BN L.T.T.T, và BN T.M.N đã được công bố trước đó. Ngày 14/8 BN được cách ly tại khách sạn Quyết Thành và được lấy mẫu vào các ngày 14/8, ngày 17/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 19/8 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi CDC, ngày 20/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.Địa chỉ: Trường Thi, TP Vinh. BN là con và là F1 của BN L.T.T.T, BN Tr.M.N đã được công bố trước đó. Ngày 14/8 BN được cách ly tại khách sạn Quyết Thành và được lấy mẫu vào các ngày 14/8, ngày 17/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 19/8 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi CDC, ngày 20/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.. Nghề nghiệp: Buôn bán chân giò tại chợ Quang Trung. Địa chỉ: Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 của N.T.N đã được công bố trước đó. Ngày 19/8 BN được làm test nhanh tại BVĐK TP Vinh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được chuyển vào cách ly tại Khoa nhiệt đới BVĐK TPVinh và được lấy mẫu gửi CDC, ngày 20/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.Nghề nghiệp: Buôn bán chợ Quang Trung. Địa chỉ: Vinh Tân, TP Vinh. Ngày 19/8 bệnh nhân xuất hiện sốt 38 độ, ngứa họng, ho có đờm, mệt mỏi, đến test nhanh sàng lọc tại BVĐK TP Vinh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được chuyển vào cách ly tại Khoa nhiệt đới BVĐK TP Vinh và được lấy mẫu gửi CDC, ngày 20/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.. Địa chỉ: Tân Hương, Tân Kỳ. BN từ TP HCM về huyện Tân Kỳ ngày 13/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Trường Mầm non Tân Hương, Tân Kỳ. Ngày 15/8 BN được lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 19/8 BN được lấy mẫu XN lần 2 gửi CDC, sáng ngày 20/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS- CoV-2.. Địa chỉ: Tân Hương, Tân Kỳ. BN từ TP HCM về huyện Tân Kỳ ngày 16/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Trường Mầm non Tân Hương, Tân Kỳ. Ngày 17/8 BN được lấy mẫu XN cho kết quả nghi ngờ. Ngày 19/8 BN được lấy mẫu XN lần 2 gửi CDC, sáng ngày 20/8 cho khẳng định kết quả dương tính với vi rút SARS- CoV-2.. Địa chỉ: Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu. Ngày 17/8 BN từ TP HCM về đến Quỳnh Lưu, ngay sau khi về địa phương BN được cách ly tại Trường Tiểu học Quỳnh Châu và được lấy mẫu XN. Ngày 18/8 cho kết quả nghi ngờ, ngày 19/8 BN được lấy mẫu lần 2. Sáng 20/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.. Địa chỉ: Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu. Ngày 17/8 BN từ TP HCM về đến Quỳnh Lưu, ngay sau khi về địa phương BN được cách ly tại Trường Tiểu học Quỳnh Châu và được lấy mẫu XN. Ngày 18/8 cho kết quả nghi ngờ, ngày 19/8 BN được lấy mẫu lần 2. Sáng 20/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.. Địa chỉ: Tri Lễ, Quế Phong. Ngày 25/7 BN đi Hà Nội về đến Quế Phong được cách ly tại Trường THCS bán trú Tri Lễ và lấy mẫu XN 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.. Địa chỉ: Tri Lễ, Quế Phong. Ngày 30/7 BN đi Đồng Nai về đến Quế Phong, được cách ly tại Trường THCS bán trú Tri Lễ và lấy mẫu XN 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.. Địa chỉ: Tri Lễ, Quế Phong, Ngày 30/7 BN đi Đồng Nai về đến Quế Phong, được cách ly tại Trường THCS bán trú Tri Lễ và lấy mẫu XN 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.Địa chỉ: Tri Lễ, Quế Phong. Ngày 30/7 BN đi Đồng Nai về đến Quế Phong, được cách ly tại Trường THCS bán trú Tri Lễ và lấy mẫu XN 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.Địa chỉ: Tri Lễ, Quế Phong. Ngày 1/8 BN đi từ Bình Dương về đến Quế Phong, được cách ly tại Trường THCS bán trú Tri Lễ và lấy mẫu XN 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.Địa chỉ: Tri Lễ, Quế Phong. Ngày 27/7 BN đi Bình Phước về đến Quế Phong, được cách ly tại Trường THCS bán trú Tri Lễ và lấy mẫu XN 5 lần, lần thứ 5 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.Địa chỉ: Tri Lễ, Quế Phong. BN là F1 của BN L.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 7/8 BN đi từ Hà Nội về đến Quế Phong, được cách ly tại Trường THCS bán trú Tri Lễ và lấy mẫu XN 3 lần, lần thứ 3 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.