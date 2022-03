Chiều 21/3, Nghệ An ghi nhận 3.440 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 932 ca cộng đồng

Chiều 21/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 6h00 đến 18h00 ngày 21/3/2022), Nghệ An ghi nhậnvới Covid-19. Trong đó có, 2.508 ca đã được cách ly từ trước (2.508 ca là F1). Các địa phương có số bệnh nhân cao nhất trong 12 giờ qua: Tân Kỳ, Thái Hòa, Diễn Châu, Anh Sơn...không có trường hợp BN tử vong do Covid-19.