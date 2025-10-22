Thứ Tư, 22/10/2025
Chiều 22/10, giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ so với buổi sáng

Quốc Duẩn 22/10/2025 12:51

Giá vàng SJC sáng 22/10 giảm sâu đến 5 triệu đồng/lượng, đến trưa nay, giá vàng trong nước hồi phục nhẹ so với buổi sáng, mức giảm giá chỉ còn 3,7 triệu đồng.

Chiều nay (22/10), giá vàng trong nước hôm nay hồi phục nhẹ so với buổi sáng nhưng vẫn giảm mạnh ở cả vàng miếng và vàng nhẫn so với hôm qua.

Nhiều doanh nghiệp lớn nới rộng khoảng cách mua vào - bán ra khi dự báo giá vàng sẽ còn tiếp tục giảm.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 147,8 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 3,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua. Hồi phục 1,3 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Các doanh nghiệp khác như DOJI, PNJ, Phú Quý, Mi Hồng cũng hạ giá vàng miếng SJC về cùng mốc 149,8 triệu đồng/lượng bán ra, đồng thời mở rộng biên độ chênh lệch lên 2 - 3 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng lao dốc mạnh. Tại Công ty SJC, vàng nhẫn được giao dịch 146 - 148,5 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 3,6 và 3,3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ giảm 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán, còn 146,5 – 149,5 triệu đồng/lượng.

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng DOJI cũng giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán, niêm yết ở 146 - 149 triệu đồng/lượng. Hồi phục 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với sáng nay.

Tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giảm 4,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch 152 - 155 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải giảm mạnh, mất 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán, xuống còn 152,5 - 154 triệu đồng/lượng.

Trưa 22/10, giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ so với buổi sáng

Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm 193,36 USD/Ounce xuống 4137,31 USD/ounce so với hôm qua. Các chuyên gia nhận định xu hướng giảm vẫn chưa dừng lại khi nhiều nhà đầu tư chốt lời và căng thẳng thương mại Mỹ – Trung đang hạ nhiệt.

Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 17,8 triệu đồng/lượng, dù cả hai thị trường đều giảm mạnh.

Tại TP.HCM, thị trường giá vàng sáng 22/10 khá ảm đạm. Khảo sát cho thấy nhiều tiệm vàng ở khu vực chợ Cầu, chợ Gò Vấp hay chợ Tân Định gần như vắng khách. Nhân viên ngồi chơi xơi nước, một số cửa hàng chỉ bán giới hạn mỗi khách một chỉ vàng vì không đủ hàng.

Nguyên nhân được cho là người dân ít bán ra trong giai đoạn giá giảm mạnh, khiến nguồn cung khan hiếm. Nhiều tiệm vàng nhỏ phải tạm ngừng giao dịch chờ giá vàng ổn định hơn.

Cú sụt giá vàng ngày 21/10 bắt nguồn từ nhiều yếu tố cộng hưởng: căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt khiến tâm lý rủi ro phục hồi, đồng USD tăng mạnh khiến giá vàng trở nên đắt đỏ hơn, cùng với việc thiếu dữ liệu đầu tư do chính phủ Mỹ tạm đóng cửa.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia quốc tế, giá vàng vẫn đang ở giai đoạn điều chỉnh cần thiết sau nhiều tháng tăng nóng. Bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại XTB, cho rằng mức giảm hiện nay phản ánh tâm lý thận trọng, không phải là dấu hiệu tiêu cực.

Giá vàng hôm nay 22/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Đêm 21 rạng sáng 22/10, giá vàng thế giới giảm hơn 200 USD/Ounce

Giá vàng chiều nay 21/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 22/10/2025: Bảng giá vàng ACB SJC PNJ, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

Đêm 21 rạng sáng 22/10, giá vàng thế giới giảm hơn 200 USD/Ounce

Giá vàng chiều nay 21/10/2025: Bảng giá vàng SJC PNJ ACB, vàng nhẫn BTMC, vàng thế giới

