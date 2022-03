Chiều 22/3, Nghệ An ghi nhận 2.423 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 671 ca cộng đồng

Lấy mẫu test nhanh Covid-19. Ảnh: Quang An

2.423 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó có 671 ca cộng đồng, 1.752 ca đã được cách ly từ trước (1.752 ca là F1). Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 22/03/2022), Nghệ An ghi nhậnvới Covid-19. Trong đó có, 1.752 ca đã được cách ly từ trước (1.752 ca là F1). Chiều ngày 22/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin:

Các địa phương có số bệnh nhân cao nhất trong 12 giờ qua: TP Vinh, Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, Diễn Châu, Yên Thành... Số ca tử vong trong 12 giờ qua là 01 BN (BN trên 70 tuổi và có bệnh nền).

Như vậy, trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 4.821 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 1.304 ca cộng đồng; 2 BN tử vong do Covid-19... Các ca nhiễm mới ở Nghệ An tiếp tục giảm sâu.