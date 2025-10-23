Thị trường Chiều 23/10, giá vàng SJC và vàng nhẫn hôm nay tăng nhẹ Chiều 23/10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn BTMC, BTMH hôm nay bất ngờ tăng nhẹ. Giá vàng thế giới giảm nhẹ gần 40 USD, bước vào giai đoạn ổn định tạm thời.

Chiều 23/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng tại các doanh nghiệp khác cũng không thay đổi, nằm quanh vùng 148,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán, song mức mua vào có sự chênh lệch rõ rệt.

Cụ thể, tại DOJI, Ngọc Thẩm, giá mua vào ở cùng mức 146,6 triệu đồng/lượng, trong khi Tập đoàn Phú Quý và PNJ chỉ mua vào 146 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Mi Hồng và vàng miếng ACB có giá mua vào cao hơn 1 triệu đồng/lượng, ở mức 147,6 triệu đồng/lượng. Đặc biệt, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào vàng miếng SJC ở mức cao nhất 148,1 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá mua - bán tại đâu chỉ còn 500.000 đồng

Ở nhóm vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, công ty SJC niêm yết mua vào 145,4 triệu đồng/lượng, bán ra 147,9 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với hôm qua.

Tương tự, tại DOJI, PNJ và Phú Quý, giá vàng nhẫn 9999 cùng không có thay đổi so với hôm qua, nằm trong khoảng từ 145,6 đến 148,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu bất ngờ tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán, tiếp tục dẫn đầu với mức 150 - 153 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, cao hơn 4 triệu đồng/lượng so với các thương hiệu khác.

Tương tự, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán, lên mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra

Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm có mức tăng mạnh nhất lên tới 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua, 2 triệu đồng/lượng chiều bán, dưa giá lên mức 147,5 - 151 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC vẫn ở mức rất cao khi một số cửa hàng báo giá bán ra tới 166,2 triệu đồng/lượng, cao hơn giá tại các công ty vàng lớn tới 17 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chiều 23/10 tiếp tục lao dốc, hiện giao dịch quanh mức 4089,53 USD/ounce, giảm thêm 38,49 USD so với hôm qua. So với đỉnh kỷ lục đầu tuần, vàng thế giới đã mất gần 300 USD/ounce, tương đương giảm 7,3% chỉ trong vài ngày.

Đêm qua, giá có thời điểm lùi sâu về gần 4.000 USD/ounce rồi bật tăng trở lại trên 4.100 USD/ounce, cho thấy tâm lý giao dịch bất ổn.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết, giá vàng thế giới tương đương 130 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC trong nước khoảng 18,6 triệu đồng/lượng, và thấp hơn vàng nhẫn BTMC tới 23 triệu đồng/lượng.

Sau đợt tăng sốc rồi giảm mạnh, giá vàng hiện bước vào giai đoạn ổn định tạm thời nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giới chuyên gia cho rằng biên độ biến động của giá vàng vẫn lớn trong ngắn hạn, do ảnh hưởng của tỷ giá USD và xu hướng chốt lời từ nhà đầu tư quốc tế.

Người dân được khuyến cáo nên cân nhắc kỹ trước khi mua vào ở thời điểm hiện tại, bởi chênh lệch giá vàng trong nước vẫn ở mức cao và dễ gây thua lỗ khi thị trường điều chỉnh.