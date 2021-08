Chiều 25/8, Nghệ An thêm 32 trường hợp nhiễm Covid-19, hơn nửa đã được cách ly

Chiều 25/8, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin:Trong đó, có 12 ca cộng đồng, 20 ca đã được cách ly tập trung trước đó.

1. Bệnh nhân (BN) L.P.P, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Hưng Chính, TP. Vinh. Ngày 24/8, BN được lấy mẫu làm test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu gửi CDC. Sáng 25/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. BN N.T.N, nữ, sinh 1965. Địa chỉ: Nghi Phú, TP. Vinh. Tối 24/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm (XN) sàng lọc cộng đồng. Ngày 25/8, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. BN H.N.Q, nam, sinh 1990. Nghề nghiệp: Shipper. Địa chỉ: Nghi Phú, TP. Vinh. BN là con của BN N.T.N được công bố cùng lúc. Tối 24/8, BN được lấy mẫu XN sàng lọc cộng đồng. Ngày 25/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. BN N.T.S, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Nghi Phú, TP. Vinh. Tối 24/8, BN được lấy mẫu XN sàng lọc cộng đồng. Ngày 25/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. BN V.T.H, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Nghi Phú, TP. Vinh. Tối 24/8, BN được lấy mẫu XN sàng lọc cộng đồng. Ngày 25/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. BN N.T.T, nữ, sinh 1983. Nghề nghiệp: Bán hàng Online. Địa chỉ: Vinh Tân, TP. Vinh. Ngày 24/8, BN được lấy mẫu gộp sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sáng 25/8, BN được lấy lại mẫu XN gửi Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. BN N.H.K.T, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: Vinh Tân, TP. Vinh. BN là con BN N.T.T được công bố cùng lúc. Ngày 24/8, BN được lấy mẫu gộp sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sáng 25/8, BN được lấy lại mẫu XN gửi Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. BN N.T.D, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: Vinh Tân, TP. Vinh. BN làm giúp việc nhà cho BN N.T.T được công bố cùng lúc. Ngày 24/8, BN được lấy mẫu gộp sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sáng 25/8, BN được lấy lại mẫu XN gửi Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. BN N.T.T, nữ, sinh 1960. Nghề nghiệp: Buôn bán chợ Quang Trung. Địa chỉ: Quang Trung, TP. Vinh. BN được cách ly tại nhà từ ngày 16/8. BN được lấy mẫu 3 lần tại phường đều âm tính. Ngày 24/8, BN có triệu chứng sốt, đau họng nên thuê dịch vụ lấy mẫu gộp tại nhà cho kết quả nghi ngờ. Ngày 25/8, BN được lấy mẫu lại gửi Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. BN T.L.B.N, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP. Vinh. BN là F1 và là con của BN L.K.N đã được công bố trước đó. Ngày 24/8, BN được cách ly tại Khách sạn Mường Thanh Ga Vinh và lấy mẫu XN gửi CDC. Sáng 25/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. BN T.L.H.T, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP. Vinh. BN là F1 và là con của BN L.K.N đã được công bố trước đó. Ngày 24/8, BN được cách ly tại Khách sạn Mường Thanh Ga Vinh và lấy mẫu XN gửi CDC. Sáng 25/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. BN N.X.T, nam, sinh 1948. Địa chỉ: Lê Mao, TP. Vinh. Ngày 23/8, BN cảm thấy mệt mỏi, đến ngày 25/8 được con trai đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh khám, tại đây BN được làm test nhanh 2 lần đều dương tính, sau đó BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. BN N.N.A, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Lê Mao, TP. Vinh. BN là con của BN N.X.T được công bố cùng lúc. Ngày 25/8, BN đưa bố đi khám tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh, được làm test nhanh 2 lần đều dương tính, sau đó BN được cách ly và lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. BN P.X.H, nam, sinh 1948. Địa chỉ: Lê Lợi, TP. Vinh. BN là F1 của BN P.X.K đã được công bố trước đó. Ngày 19/8, BN được cách ly tại Khách sạn Á Châu và được lấy mẫu XN 3 lần, lần thứ 3 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. BN P.B.L, nam, sinh 1965. Địa chỉ: Lê Lợi, TP. Vinh. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà và lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. BN P.M.T, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Lê Lợi, TP. Vinh. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà và lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. BN P.V.H, nam, sinh 1960. Địa chỉ: Lê Lợi, TP. Vinh. BN là F2 của F1 L.T.V. BN được cách ly tại nhà. Ngày 24/8, BN xuất hiện sốt, ho được lấy mẫu XN gửi Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ngày 25/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. BN N.Đ.N, nam, sinh 1953. Địa chỉ: Lê Lợi, TP. Vinh. BN là F1 của BN L.T.V đã được công bố trước đó. Ngày 20/8, BN được cách ly tại Khách sạn Á Châu và được lấy mẫu 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. BN H.N.B.C, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Nghi Ân, TP. Vinh. BN là F1 của BN N.T.K đã được công bố trước đó. Ngày 21/8, BN được cách ly tại Khách sạn Vinh Plaza và được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. BN T.A.T, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Nghi Ân, TP. Vinh. BN là F1 của BN N.T.K đã được công bố trước đó. Ngày 21/8, BN được cách ly tại Khách sạn Vinh Plaza và được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. BN P.H.L, nam, sinh 2013. Địa chỉ: Vinh Tân, TP. Vinh. BN là con và là F1 BN H.T.A.Đ được công bố trước đó. Ngày 19/8, BN đã được cách ly tại Trường Mầm non Vinh Tân được lấy mẫu 2 lần kết quả âm tính. Ngày 24/8 lấy mẫu lần 3 gửi CDC. Ngày 25/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. BN N.T.N, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Vinh Tân, TP. Vinh. BN là F1 của BN N.T.Q và N.T.B buôn bán tại chợ Quang Trung. BN được cách ly tại Trường Mầm non Vinh Tân và được lấy mẫu làm test nhanh 2 lần dương tính, sau đó BN được lấy mẫu XN gửi CDC cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. BN N.T.L, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Yên Sơn, Đô Lương. BN là F1 và là con của BN N.V.T, T.T.P đã được công bố trước đó. Ngày 24/8, BN được lấy mẫu làm test nhanh dương tính, sau đó BN được cách ly tại Trường Mầm non Yên Sơn và lấy mẫu gửi CDC. Sáng 25/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. BN N.T.T, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Yên Sơn, Đô Lương. BN là F1 và là con của BN N.V.T, T.T.P đã được công bố trước đó. Ngày 24/8, BN được lấy mẫu làm test nhanh dương tính, sau đó BN được cách ly tại Trường Mầm non Yên Sơn và lấy mẫu gửi CDC. Sáng 25/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. BN H.T.Q.N, nữ, sinh 1995. Diễn Trung, Diễn Châu. Ngày 18/8, BN từ Bình Dương về đến Diễn Châu, được cách ly tại Trường Mầm non Diễn Trung và được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. BN L.T.L, nữ, sinh 2001. Diễn Trung, Diễn Châu. Ngày 18/8, BN từ Bình Dương về đến Diễn Châu, được cách ly tại Trường Mầm non Diễn Trung và được lấy mẫu XN 2 lần, lần thứ 2 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. BN P.T.T, nữ, sinh 1991. Nghi Xuân, Nghi Lộc. BN hàng ngày đi mua cá ở chợ Cửa Hội về bán. Ngày 24/8, BN xuất hiện sốt, đau đầu, mệt mỏi, đến trạm y tế khám, tại đây BN được làm test nhanh 2 lần đều dương tính. BN được cách ly và lấy mẫu gửi CDC. Sáng 25/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28. BN N.T.T, nữ, sinh 1992. Nghề nghiệp: Buôn bán chợ Quang Trung. Địa chỉ: Nam Thái, Nam Đàn. Ngày 24/8, BN có triệu chứng mệt mỏi nên khai báo y tế và được lấy mẫu XN gửi Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ngày 25/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. BN L.T.H, nữ, sinh 1979. Nghề nghiệp: Bán thuốc Thú y. Địa chỉ: Xuân Hòa, Nam Đàn. BN là F1 của BN L.V.Q đã được công bố trước đó. Ngày 17/8, BN được cách ly tại Trường Mầm non Xuân Hòa. BN được lấy mẫu XN vào các ngày 17/8, 19/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 24/8, BN được lấy mẫu XN lần 3 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ngày 25/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. BN N.A.T, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Xuân Hòa, Nam Đàn. BN là F1 của BN L.V.Q đã được công bố trước đó. Ngày 17/8, BN được cách ly tại Trường Tiểu học Lê Hồng Sơn. BN được lấy mẫu XN vào các ngày 17/8, 19/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 24/8 BN được lấy mẫu XN lần 3 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ngày 25/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. BN N.T.A, nữ, sinh 1971. Nghề nghiệp: Buôn bán chợ đầu mối Vinh. Địa chỉ: Trung Phúc Cường, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.T.K đã được công bố trước đó. Ngày 17/8, BN được cách ly tại UBND xã Nam Cường cũ. BN được lấy mẫu XN vào các ngày 17/8, 19/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 24/8, BN được lấy mẫu XN lần 3 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ngày 25/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

32. BN T.L, nữ, sinh 1963. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Nam Kim, Nam Đàn. BN từ Đồng Nai về huyện Nam Đàn ngày 15/8. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại Trường Mầm non Trung Phúc Cường. BN được lấy mẫu XN vào các ngày 17/8, 19/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 24/8, BN được lấy mẫu XN lần 3 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ngày 25/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.