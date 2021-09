Chiều 25/9, Nghệ An thêm 2 người nhiễm Covid-19, 1 ca trong cộng đồng

Tối 25/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin, trong 12 giờ qua (từ 6h00 đến 18h00 ngày 25/9), Nghệ An ghi nhận 2 ca dương tính mới với Covid-19 tại TP Vinh. Trong đó 1 ca là cộng đồng, 1 ca là F1 đã được cách ly tập trung từ trước.Trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 3 ca dương tính mới tại 2 địa phương gồm: TP Vinh: 2, Diễn Châu: 1.Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.820 BN mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 650, Yên Thành: 199, Diễn Châu: 194, Quỳnh Lưu: 146, Nam Đàn: 88, Cửa Lò: 83, Nghi Lộc: 68, Hưng Nguyên: 64, Kỳ Sơn: 62, Quế Phong: 52, Đô Lương: 43, Tương Dương: 29, Nghĩa Đàn: 27, Tân Kỳ: 24, Hoàng Mai: 22, Thanh Chương: 17, Con Cuông: 16, Anh Sơn: 15, Quỳ Hợp: 14, Thái Hòa: 06, Quỳ Châu: 01.Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 1.734 BN. Lũy tích số BN tử vong: 17 BN. Số BN hiện đang điều trị: 69 BN.