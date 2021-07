Chiều 28/7, Nghệ An ghi nhận thêm 2 trường hợp nhiễm Covid-19 mới

Chiều 28/7, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 7h00 đến 19h00 ngày 28/7), Nghệ An ghi nhận 2 trường hợp mới dương tính với Covid-19.

Bệnh viện Đa khoa Minh An được phong tỏa sau khi phát hiện các ca nhiễm tại đây. Ảnh: Thành Cường

là Đ.T.T, nữ (SN 1998). Nghề nghiệp: Công nhân. Địa chỉ: Xóm 2, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu . Ngày 7/7, bệnh nhân mang thai 39 tuần đến Bệnh viện Đa khoa Minh An khám và nhập viện, tại đây có làm test nhanh kết quả âm tính. Ngày 8 - 19/7, bệnh nhân nằm theo dõi tại Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Minh An và được mổ đẻ lấy thai. Ngày 19/7, bệnh nhân ra viện về nhà tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 22/7, bệnh nhân cùng chồng đến Bệnh viện Đa khoa Minh An khám lại rồi về nhà trong ngày. Ngày 27/7, bệnh nhân xuất hiện ho, sổ mũi, không sốt. Ngày 28/7, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS – CoV-2.