Chiều 29/7, Nghệ An phát hiện thêm 8 trường hợp nhiễm Covid-19 mới

Chiều 29/7, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 7h00 đến 19h00 ngày 29/7), Nghệ An ghi nhận 08 ca dương tính mới với Covid-19.

1. Bệnh nhân P.V.T, nam, sinh 1982. Nghề nghiệp: Công nhân. Địa chỉ: Nam Thanh, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân L.A.N đã được công bố trước đó. Ngày 21/7, bệnh nhân cùng với bạn đi ô tô cá nhân từ Tân Uyên, Bình Dương về đến Nghệ An. Ngày 23/7, bệnh nhân về địa phương được cách ly tại Trường mầm non Nam Thanh và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 23/7, 25/7 đều cho kết quả âm tính. Ngày 28/7 bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 gửi CDC Nghệ An, sáng ngày 29/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS - CoV - 2.



2. Bệnh nhân N.T.H.T, nữ, sinh 1992. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Bắc Lợi, An Hòa, . Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Bắc Lợi, An Hòa, Quỳnh Lưu . Bệnh nhân là vợ bệnh nhân H.H.D đã được công bố trước đó. Ngày 21/7 - 28/7, bệnh nhân cùng chồng đến Bệnh viện ĐK Minh An để khám và nhập viện tại Khoa Sản để sinh. Chiều ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu gộp cho kết quả xét nghiệm nghi ngờ. Chiều ngày 28/7, bệnh nhân được làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An, sáng ngày 29/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS - CoV - 2.

3. Bệnh nhân N.Đ.P, nam, sinh 2013. Địa chỉ: Xóm Đại Đồng, Quỳnh Liên, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 và là cháu của bệnh nhân H.T.T đã được công bố trước đó. Tối ngày 28/7, bệnh nhân được cách ly tại Trường mầm non Quỳnh Liên và được lấy mẫu làm test nhanh 2 lần dương tính. Ngày 29/7, bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An làm xét nghiệm RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1992. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Đại Đồng, Quỳnh Liên, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 và là con bệnh nhân H.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 28/7 bệnh nhân được cách ly tại Trường Mầm non Quỳnh Liên, Hoàng Mai và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An, ngày 29/7 cho kết quả xét nghiệm Dương tính với vi rút SAR-CoV-2.

5. Bệnh nhân B.T.L, nữ, sinh 2003. Nghề nghiệp: Học sinh. Địa chỉ thường trú: Đại Đồng, Quỳnh Liên, Hoàng Mai. Ngày 19/7, bệnh nhân đến khoa Sản, Bệnh viện ĐK Minh An chăm dì sinh. Ngày 21/7, bệnh nhân về Quỳnh Liên, Hoàng Mai. Ngày 23/7, bệnh nhân tiếp tục đi vào Bệnh viện ĐK Minh An rồi về trong ngày. Ngày 28/7, bệnh nhân được cách ly tại Trường Mầm non Quỳnh Liên, Hoàng Mai và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An, ngày 29/7 cho kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SAR-CoV-2.