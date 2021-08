Chiều 3/8, Nghệ An ghi nhận 6 bệnh nhân Covid-19 mới

Chiều 03/8, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông: Trong 12 giờ qua (từ 7h00 đến 19h00 ngày 03/8), Nghệ An ghi nhận 06 ca dương tính mới với Covid-19.

Xét nghiệm cho người về từ vùng dịch. Ảnh: Quang An

1. Bệnh nhân H.T.H, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu. Ngày 31/7, bệnh nhân cùng người nhà đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đến Nghệ An bằng xe riêng và được cách ly tại nhà văn hóa xóm Tuần C. Ngày 1/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 2/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR lần 2, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân N.T. Q, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Ngày 1/8, bệnh nhân được gọi đến nhà văn hóa xóm được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng, ngày 2/8 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1988. Nghề nghiệp: Công nhân. Địa chỉ: Xóm 3, Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/7, bệnh nhân thuê xe đi từ Bình Dương về đến Nghệ An và được cách ly tập trung tại Trạm Y tế cũ xã Thanh Lương. Ngày 2/8, bệnh nhân được lấy mẫu RT-PCR gửi CDC Nghệ An, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân M.V.T, nam, sinh 2011. Địa chỉ: An Hòa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân H.T.Q.C đã được công bố trước đó. Ngày 2/8, bệnh nhân được cách ly tại Trường Mầm non An Hòa và được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân M.V.T, nam, sinh 2014. Địa chỉ: An Hòa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân H.T.Q.C đã được công bố trước đó. Ngày 2/8, bệnh nhân được cách ly tại Trường Mầm non An Hòa và được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An, ngày 3/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân N.N.D, nam, sinh 1979. Nghề nghiệp: Nhân viên xe buýt. Địa chỉ: Tân Tiến, Quỳnh Thiện, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân H.T.C đã được công bố trước đó. Ngày 28/7, bệnh nhân được cách ly tại Trường Tiểu học Quỳnh Thiện B và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR hai lần vào các ngày 28/7 và ngày 31/7 đều cho kết quả âm tính. Ngày 3/8 bệnh nhân xuất hiện sốt cao 39 độ C được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR lần 3 gửi Bệnh viện ĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 274 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 15 địa phương: TP. Vinh: 92, Quỳnh Lưu: 74, Tương Dương: 23, Diễn Châu: 21, Yên Thành: 13, Kỳ Sơn: 12, Hoàng Mai: 11, Nam Đàn: 08, Quỳ Hợp: 05, Nghi Lộc: 05, Đô Lương: 03, Nghĩa Đàn: 01, Tân Kỳ: 01, Thanh Chương: 02, Hưng Nguyên: 03.