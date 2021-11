Chiều 5/11, Nghệ An ghi nhận 27 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 9 ca cộng đồng

27 ca dương tính mới với Covid-19 tại 9 địa phương (Nghi Lộc: 09, Quỳnh Lưu: 06, Nghĩa Đàn: 03, Quế Phong: 03, Thanh Chương: 02, TP.Vinh: 01, Con Cuông: 01, Nam Đàn: 01, Yên Thành: 01 ). Trong đó có 09 ca cộng đồng tại Nghi Lộc, 18 ca đã được cách ly từ trước (4 ca trong khu phong tỏa, 8 ca là F1, 6 ca từ các tỉnh miền Nam về). Chiều 5/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 đến 18h00 ngày 5/11), Nghệ An ghi nhận(Nghi Lộc: 09, Quỳnh Lưu: 06, Nghĩa Đàn: 03, Quế Phong: 03, Thanh Chương: 02, TP.Vinh: 01, Con Cuông: 01, Nam Đàn: 01, Yên Thành: 01 ). Trong đó có 09 ca cộng đồng tại Nghi Lộc, 18 ca đã được cách ly từ trước (4 ca trong khu phong tỏa, 8 ca là F1, 6 ca từ các tỉnh miền Nam về).

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường. 2.597 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP.Vinh: 766, Yên Thành: 253, Diễn Châu: 223, Quỳnh Lưu: 226, Cửa Lò: 165, Con Cuông: 137, Nghi Lộc: 132, Nam Đàn: 98, Hưng Nguyên: 93, Kỳ Sơn: 77, Quế Phong: 76, Đô Lương: 54, Tân Kỳ: 45, Tương Dương: 44, Nghĩa Đàn: 47, Anh Sơn: 37, Thanh Chương: 38, Hoàng Mai: 30, Quỳ Hợp: 28, Thái Hòa: 14, Quỳ Châu: 14... Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.229 BN. Lũy tích số BN tử vong: 20 BN. Số BN hiện đang điều trị: 348 BN.

* Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1/10 đến nay là 29.904. Phát hiện 418 ca dương tính (414 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính).

* Về công tác xét nghiệm (XN): Trong 24 giờ qua đã tiếp nhận 4.269 mẫu. Đã có kết quả XN 3.380 mẫu, phát hiện 48 ca dương tính mới (đã thông báo), đang chờ kết quả 889 mẫu.

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau:

1. BN V.T.T, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Xóm 4, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Ngày 4/11, BN đến Trạm Y tế Nghi Hoa khai báo y tế do có tiếp xúc với người nghi nhiễm và được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi Bệnh viện (BV) ĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. BN V.T.N, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: Xóm 4, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Ngày 4/11, BN đến Trạm Y tế Nghi Hoa khai báo y tế do có tiếp xúc với người nghi nhiễm và được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. BN N.V.T, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Ngày 4/11, BN được Trạm Y tế Quán Hành test nhanh cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BV ĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. BN N.V.T, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Ngày 4/11, BN được Trạm Y tế Quán Hành test nhanh cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BV ĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. BN H.K.O, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Tối 3/1 BN xuất hiện sốt nhẹ. Ngày 4/11, BN được Trạm Y tế Quán Hành test nhanh cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BV ĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. BN N.T.N, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Ngày 3/1 BN xuất hiện ho. Ngày 4/11, BN được Trạm Y tế Quán Hành test nhanh cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BV ĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. BN P.T.Đ, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Ngày 5/11, BN được Trạm Y tế Quán Hành test nhanh cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BV ĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. BN N.B.K, nam, sinh 2020. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. BN ho, sổ mũi khoảng 2 tuần nay. Ngày 5/11, BN được Trạm Y tế Quán Hành test nhanh cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BV ĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. BN N.V.T, nam, sinh 1962. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Ngày 2/11, BN mệt mỏi, ớn lạnh. Ngày 5/11, BN được Trạm Y tế Quán Hành test nhanh cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BV ĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. BN T.Q.M, nam, sinh 1950. Địa chỉ: Thị trấn Kim Sơn, Quế Phong. BN điều trị tại Khoa Nội tiết - Bệnh viện HNĐK tỉnh từ ngày 21/10 đến nay. Ngày 4/11, BN được Bệnh viện HNĐK tỉnh test nhanh trước khi xuất viện cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. BN N.T.S, nữ, sinh 1966. Địa chỉ: Đại Đồng, Thanh Chương. BN điều trị tại Khoa Tim mạch - BVĐK tỉnh từ ngày 28/10 đến nay. Ngày 5/11, BN được BV HNĐK tỉnh lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. BN T.Đ.T, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu. BN điều trị tại Khoa PT Tim mạch lồng ngực - BV HNĐK tỉnh từ ngày 26/10 đến nay. Ngày 5/11, BN được BV HNĐK tỉnh lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. BN Đ.T.K, nam, sinh 1961. Địa chỉ: Thanh Khê, Thanh Chương. BN điều trị tại Khoa Tim mạch - BV HNĐK tỉnh từ ngày 1/11 đến nay. Ngày 5/11, BN được BV HNĐK tỉnh lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. BN P.Đ.T, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Trung Đô, TP.Vinh. BN là F1, chăm sóc con là BN P.N.D và BN P.Đ.M công bố trước đó từ ngày 27/10 đến nay tại BV DC số 8. Ngày 5/11, BN được BV HNĐK tỉnh lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. BN V.T.T, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Thạch Ngàn, Con Cuông. BN là F1, chăm sóc con là BN N.T.H.T công bố trước đó từ ngày 26/10 đến nay tại BV DC số 8. Ngày 5/11, BN được BV HNĐK tỉnh lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. BN Đ.V.T, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN H.Đ.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN gửi BV ĐK Quang Khởi. Ngày 5/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. BN N.T.T, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN H.Đ.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN gửi BV ĐK Quang Khởi. Ngày 5/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. BN H.X.H, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN H.Đ.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN gửi BV ĐK Quang Khởi. Ngày 5/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. BN H.C.T, nam, sinh 1974. Địa chỉ: Xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN H.Đ.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN gửi BV ĐK Quang Khởi. Ngày 5/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. BN H.Đ.H, nam, sinh 1972. Địa chỉ: Xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. Nghề nhiệp: Lao đồng tự do. BN là F1 của BN H.Đ.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN gửi BV ĐK Quang Khởi. Ngày 5/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. BN P.M.T, nam, sinh 1999. Địa chỉ: Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN L.V.C đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 5/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. BN N.T.S, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: Xã Mỹ Thành, Yên Thành. BN đi từ Bình Phước về đến Yên Thành ngày 24/10. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 5/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. BN T.T.U.N, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Nghĩa An, Nghĩa Đàn. BN đi từ Bình Dương về đến Nghĩa Đàn ngày 28/10. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 5/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. BN L.T.T, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Nghĩa An, Nghĩa Đàn. BN đi từ Bình Dương về đến Nghĩa Đàn ngày 28/10. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 5/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. BN T.Đ.M.D, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Kim Liên, Nam Đàn. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về đến Nam Đàn ngày 1/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 5/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. BN H.T.N, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Châu Thôn, Quế Phong. BN đi từ Bình Dương về đến Nghệ An ngày 5/10, BN là F1 của BN L.V.L. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 5/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. BN L.T.T, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Châu Thôn, Quế Phong. BN đi từ Bình Dương về đến Nghệ An ngày 5/10, BN là F1 của BN L.V.L. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 5/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.