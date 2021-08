Chiều 5/8, Nghệ An ghi nhận 4 trường hợp nhiễm Covid-19

Chiều 5/8, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 07h00 đến 19h00 ngày 5/8), Nghệ An ghi nhận 4 bệnh nhân dương tính mới với Covid-19.

Bệnh viện Đa khoa Minh An. Ảnh: Thành Cường

1. Bệnh nhân M.V.T, nam, sinh năm 1985. Địa chỉ: An Hòa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân H.T.Q.C đã được công bố trước đó. Ngày 2/8, bệnh nhân được cách ly tại Trường Tiểu học An Hòa. Ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân L.T.B, nữ, sinh năm 1985. Địa chỉ: An Hòa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân H.T.Q.C đã được công bố trước đó. Ngày 2/8, bệnh nhân được cách ly tại Trường Tiểu học An Hòa. Ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân H.V.Đ, nam, sinh năm 2008. Địa chỉ: An Hòa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân H.T.Q.C đã được công bố trước đó. Ngày 2/8, bệnh nhân được cách ly tại Trường Tiểu học An Hòa. Ngày 3/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân M.T.L, nữ, sinh năm 1979. Địa chỉ: An Hòa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân H.T.Q.C đã được công bố trước đó. Ngày 30/7, bệnh nhân được cách ly tại Trường Tiểu học An Hòa. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày 30/7 và ngày 2/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 314 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 18 địa phương: TP. Vinh: 95, Quỳnh Lưu: 83, Tương Dương: 27, Diễn Châu: 24, Yên Thành: 15, Kỳ Sơn: 13, TX. Hoàng Mai: 11, Nghi Lộc: 10, Nam Đàn: 08, Anh Sơn: 08, Quỳ Hợp: 05, Đô Lương: 05, Hưng Nguyên: 03, Thanh Chương: 02, Con Cuông: 02, Nghĩa Đàn: 01, Tân Kỳ: 01, Quế Phong: 01.