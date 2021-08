Chiều 8/8, Nghệ An ghi nhận 7 trường hợp nhiễm Covid-19 mới

Chiều 8/8, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 07h00 đến 19h00 ngày 08/8), Nghệ An ghi nhận 07 trường hợp dương tính mới với Covid-19. Trong đó, 06 trường hợp đi từ Bình Dương về, 01 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Minh An.