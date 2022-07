Chiêu cho vay online, chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng

Võ Minh Thành, 28 tuổi, đăng quảng cáo cho vay tiền trên Facebook, lừa người phụ nữ nhiều lần đóng phí lên đến 2,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Thành, quê Bình Phước vừa bị Công an thị xã Phú Mỹ ( Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Võ Minh Thành học hết lớp 3, không có nghề nghiệp ổn định. Hồi đầu năm, thanh niên này tham gia nhóm cho vay tiền online trên Facebook và được hướng dẫn cách lừa đảo. Thành đăng thông tin quảng cáo trên một nhóm chuyên cho vay tín chấp với nội dung: "Hỗ trợ vay vốn tư nhân hồ sơ đơn giản, giải ngân nhanh chóng, uy tín, bảo mật, bao nợ xấu...".

Do có nhu cầu vay 1 tỷ đồng để làm ăn, bà Lan ở thị xã Phú Mỹ đã liên lạc với Thành. Sau nhiều lần gọi, nhắn tin tư vấn, anh ta lập hợp đồng giả, rồi chụp ảnh gửi cho bà Lan, kèm điều kiện phải chuyển cho anh ta một khoản tiền "phí bảo hiểm khoản vay". Thành cam kết sẽ chuyển trả số tiền này cùng 1 tỷ đồng bà Lan vay.

Vì muốn được vay nên bà Lan chuyển tiền phí theo yêu cầu của Thành. Anh ta sau đó lấy lý do "để được nhận tiền qua ngân hàng thì phải kích hoạt tài khoản" và yêu cầu bà Lan tiếp tục đóng phí. Với cách thức này, Thành nhiều lần yêu cầu bà Lan chuyển từ vài chục đến 500 triệu đồng. Có chút nghi ngờ, song người phụ nữ vẫn làm theo với hy vọng vay được vốn, đồng thời lấy lại được số tiền phí (vay nóng, mượn của người thân) đã nộp cho Thành.

Tổng cộng từ tháng 1 đến tháng 3 bà Lan chuyển vào các tài khoản do Thành cung cấp gần 2,5 tỷ đồng. Chờ mãi không nhận được tiền vay và trả lại phí, bà Lan trình báo công an.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thành khai đã chuyển tiền chiếm đoạt của bà Lan vào tài khoản của nhiều người. Riêng Thành được nhận 400 triệu đồng, dùng chơi game online và tiêu xài hết.

Theo Công an thị xã Phú Mỹ, số tiền Thành chiếm đoạt của bà Lan đã bị chia nhỏ, chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản khác gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc điều tra, thu hồi tài sản.

"Trong vụ án này, các nghi can sử dụng đến 60 tài khoản do chúng mua lại của nhiều người khác để thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng tôi đang mở rộng điều tra vụ án", một lãnh đạo Công an thị xã Phú Mỹ nói và khuyến cáo người dân cẩn trọng với các chiêu lừa vay tiền online như trên.