Chiêu trò của Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng M-TP tái hợp Hải Tú sau 4 năm. Ảnh: Facebook nhân vật

Sau một thời gian dài "im hơi lặng tiếng", Sơn Tùng M-TP trở lại với sản phẩm âm nhạc mang tên "Chúng ta của tương lai".

Được biết, MV sẽ ra mắt vào lúc 0h ngày 8.3. Tham gia MV cùng Sơn Tùng M-TP là diễn viên độc quyền của công ty anh - Hải Tú.

Dù là một ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt nhưng Sơn Tùng M-TP vẫn tung ra chiêu thức gây chú ý công chúng trước khi ra mắt sản phẩm.

Anh dùng chính trang cá nhân của bản thân để chia sẻ về hình ảnh hay những dòng trạng thái gây tò mò cho khán giả.

Tối 17.2, Hải Tú bất ngờ đăng tải trạng thái đầy ẩn ý "No one can change the past" (tạm dịch: Không ai có thể thay đổi quá khứ). Sau đó, cô bỏ theo dõi Sơn Tùng M-TP trên Instagram.

Khán giả đồng loạt phản ứng trước dòng trạng thái nặng nề, cho rằng cặp đôi đã xảy ra rạn nứt.

Sau đó, Sơn Tùng M-TP chia sẻ bức ảnh cùng tên ca khúc "Chúng ta của tương lai". Khi đăng lên mạng Facebook, bức hình đã hút 300 nghìn lượt tương tác.

Cùng lúc đó, fanpage của diễn viên Hải Tú - "nàng thơ" duy nhất của công ty của Sơn Tùng M-TP, cũng đăng bức ảnh tương tự.

Không lâu sau, Sơn Tùng M-TP đăng dòng trạng thái "But someone gotta try" (tạm dịch: Nhưng ai đó cũng cần phải thử chứ!).

Với cách làm này, khán giả ban đầu có nghi vấn về chuyện tình cảm của Sơn Tùng M-TP và Hải Tú sẽ được công khai sau nhiều đồn đoán kết hôn, sinh con. Đây là chủ đề gây xôn xao trong nhiều năm qua sau khi Sơn Tùng M-TP chia tay Thiều Bảo Trâm, câu trả lời chính xác bị bỏ ngỏ.

Sau đó, khán giả dần hiểu ra đây là chiêu trò truyền thông để ra sản phẩm mới của giọng ca gốc Thái Bình.

Dù cách làm này của Sơn Tùng M-TP được nhận xét là lỗi thời nhưng vẫn thành công. Bởi hơn ai hết, sự cộng hưởng từ độ nổi tiếng cùng với việc "lười" ra sản phẩm là điều giúp Sơn Tùng tạo được hiệu ứng.

Tuy nhiên, cách làm này sẽ không hiệu quả hoặc mang lại rủi ro cho những nghệ sĩ khác.

Poster “Chúng ta của tương lai“. Ảnh: Facebook cá nhân

Mỗi lần ra sản phẩm, Sơn Tùng M-TP đều có chiêu thức gây chú ý khác nhau.

Năm 2017, Sơn Tùng M-TP đã "đánh úp" người hâm mộ khi ra mắt MV "Lạc trôi" đúng đêm giao thừa. Trước đó, anh không hề hé lộ bất kỳ thông tin nào với khán giả.

Năm 2018, Sơn Tùng M-TP đóng cửa trang cá nhân và fanpage 10 triệu lượt theo dõi trên Facebook vào ngày 24.4.

Động thái này khiến lượng tương tác các hình ảnh "nhá hàng" cho MV "Chạy ngay đi" của anh tăng đột biến.

Cách làm xoá hoặc ẩn những bài đăng trên tài khoản cá nhân sẽ là bước đầu thu hút công chúng. Sau đó, bài đăng mới được coi như phương thức "hồi sinh" của nghệ sĩ sẽ trở thành tâm điểm của dư luận. Chiêu trò này được rất nhiều sao thế giới áp dụng.

Ngoài ra, sau khi ra mắt sản phẩm, sự lan tỏa của các ca khúc còn đến từ những tranh luận được coi như "đặc sản" riêng của Sơn Tùng M-TP như: hát không nghe rõ lời, hát quá nhanh, đạo nhái G-Dragon hay đạo nhái Kpop...

Hiểu được tâm lý số đông, nghệ sĩ biến mạng xã hội là nơi phức tạp nhất trở thành công cụ truyền thông cho sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, nhiều nghệ sĩ chịu hệ luỵ khi bị chính những chiêu thức truyền thông đó phản đòn, ảnh hưởng tới danh tiếng.