Quốc tế Chính phủ Mỹ đóng cửa khiến thị trường IPO đóng băng Chính phủ Mỹ đóng cửa khiến thị trường IPO đứng trước nguy cơ “đóng băng” ngay khi nhà đầu tư đang kỳ vọng vào sự trở lại mạnh mẽ của các thương vụ niêm yết.

Thị trường tài chính Mỹ đang chấn động khi chính phủ Mỹ buộc phải ngừng phần lớn hoạt động do Quốc hội và Nhà Trắng không đạt được thỏa thuận ngân sách. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung mà còn trực tiếp đe dọa sự phục hồi mong manh của thị trường IPO sau nhiều năm ảm đạm.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hiện chỉ duy trì các chức năng tối thiểu với số lượng nhân sự hạn chế. Điều này đồng nghĩa với việc SEC sẽ tạm ngừng xử lý hồ sơ IPO, khiến nhiều công ty đã chuẩn bị ra mắt trên Phố Wall như hãng thực phẩm trẻ em Once Upon a Farm của nữ diễn viên Jennifer Garner hay nhà sản xuất máy bay điện Beta Technologies phải chờ vô thời hạn.

Trong những tháng gần đây, thị trường IPO Mỹ dần khởi sắc sau gần ba năm bị kìm hãm bởi lãi suất cao và biến động. Nhiều thương vụ thành công đã tạo nên làn sóng kỳ vọng rằng năm 2025 sẽ là thời điểm bùng nổ trở lại.

Tính đến ngày 29/9, các công ty Mỹ đã huy động được gần 53 tỷ USD từ 263 đợt IPO, mức cao nhất kể từ năm 2021.

Tuy nhiên, sự kiện chính phủ đóng cửa đã làm chững lại đà phục hồi này. Chuyên gia Michael Ashley Schulman, Giám đốc đầu tư tại Running Point Capital Advisors, ví von tình hình hiện tại như “một trạng thái lửng lơ hành chính đúng vào thời điểm tồi tệ nhất”.

Niềm tin dài hạn vào thị trường IPO

Lịch sử cho thấy các đợt đóng cửa chính phủ thường không kéo dài quá lâu, dù lần dài nhất từng ghi nhận tới 35 ngày vào giai đoạn cuối năm 2018 dưới thời Tổng thống Donald Trump. Khi đó, thị trường IPO gần như tê liệt, dù một số công ty đã kịp lách luật bằng cách định giá cổ phiếu trước để tiếp tục niêm yết.

Nếu lần này kéo dài, ảnh hưởng sẽ lan rộng tới ngân hàng, sàn giao dịch và các quỹ đầu tư liên quan. Tuy vậy, nhiều chuyên gia cho rằng sự phục hồi sẽ quay lại ngay khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, bởi lực cầu của nhà đầu tư đối với cổ phiếu mới vẫn rất mạnh.

Theo phân tích của các tổ chức nghiên cứu IPO, làn sóng tiền chảy vào các quỹ IPO, cùng với hiệu suất tích cực sau niêm yết của nhiều công ty gần đây, sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy doanh nghiệp tìm đường ra công chúng.

Ngay cả khi có những cú “hụt hơi” ngắn hạn, triển vọng IPO trong những tháng cuối năm vẫn được đánh giá là khá vững vàng.