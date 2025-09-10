Thời sự Chính phủ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 Sáng 9/10, Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Trụ sở Chính phủ đến điểm cầu các tỉnh, phường, xã. Tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại

Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 được triển khai trên phạm vi cả nước, bảo đảm sự thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, đồng thời phù hợp với từng vùng miền, được cụ thể hóa thành 9 dự án lớn gồm:

Phòng ngừa, đấu tranh tôi phạm về ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia; ứng dụng khoa học và công nghệ trong phòng, chống ma túy; nâng cao năng lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ Quốc phòng.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở; nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma túy; truyền thông, giáo dục về phòng, chống ma túy; nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng về dịch vụ trợ giúp pháp lý chất lượng và giáo dục pháp luật trong phòng, chống ma túy; quản lý, giám sát, đánh giá chương trình.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Với tổng kinh phí hơn 22.450 tỷ đồng, Chương trình có mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống ma túy; lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại; góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Nghệ An, công tác phòng, chống ma túy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy được kìm giữ, làm giảm về cả tính chất và mức độ phức tạp; triệt xóa hàng chục đường dây, ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về ma túy, hàng trăm đối tượng cầm đầu, cộm cán bị bắt giữ, xử lý nghiêm minh.

Nhiều địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy được chuyển hóa; công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện được quan tâm đầu tư và đạt hiệu quả tích cực.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tình trạng tái trồng cây thuốc phiện được ngăn chặn triệt để; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy đã phát huy hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng nên ý thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với công tác đấu tranh, phòng chống ma túy ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, tỉnh đã chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện và nhân rộng hiệu quả Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch ma túy” và Đề án xây dựng “thành phố Vinh sạch về ma túy” (tháng 9/2024); qua đó, đạt nhiều kết quả quan trọng được Chính phủ, Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và chỉ đạo nhân rộng, từ đó phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.

Không khoan nhượng, đấu tranh thường xuyên, liên tục

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, giữ gìn hạnh phúc của mỗi gia đình, bảo vệ giống nòi phát triển khỏe mạnh; đồng thời góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy. Chúng ta đã ưu tiên nguồn lực lớn, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đồng bộ, toàn diện, liên ngành.

Trên cơ sở đó, người đứng đầu Chính phủ đã chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 với tư tưởng thực hiện là không khoan nhượng và đấu tranh kiên quyết với tội phạm ma túy một cách liên tục, thường xuyên, không ngừng nghỉ.

“Quyết tâm phải rất cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, đồng thời, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm: Làm việc nào xong việc đó, tập trung vào địa bàn trọng yếu”, Thủ tướng phát biểu và yêu cầu mọi nhiệm vụ phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và bố trí đầy đủ nguồn lực để thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Mục tiêu được xác định là “ 3 giảm”: Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại và “3 tăng”: Tăng hiệu lực pháp lý; tăng nguồn lực đầu tư; tăng quản trị thông minh, quản trị số; đồng thời tạo phong trào và xu thế toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, vô hiệu hóa hoạt động của tội phạm.

“Phương châm là mỗi gia đình, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi địa phương là một pháo đài, cùng nhau ngăn chặn, đẩy lùi và vô hiệu hóa hoạt động ma túy”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đưa công tác phòng, chống ma túy thành nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đồng thời huy động toàn dân tham gia, góp phần bảo vệ cuộc sống, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị và trên toàn quốc.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần được triển khai một cách quyết liệt, liên tục và hiệu quả; nỗ lực phấn đấu đạt các mục tiêu 20% xã, phường đạt khu không ma túy trong năm 2025 và đến năm 2030 là ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc không ma túy và 15 đến 20% số tỉnh không ma túy.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng giao Bộ Công an được giao là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành cùng nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Trong đó, các địa phương trọng điểm như: Sơn La, Tây Ninh, Điện Biên, Nghệ An... cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để tổ chức thực hiện các chương trình, báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất nhằm kịp thời tháo gỡ và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật phù hợp với thực tiễn…