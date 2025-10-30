Thời sự Chính phủ trình Quốc hội kế hoạch đầu tư công năm 2026, Nghệ An dự kiến được phân bổ hơn 12,5 nghìn tỷ đồng Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 đối với Nghệ An hơn 12,5 nghìn tỷ đồng, gồm hơn 4,35 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và hơn 8,2 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Ngày 30/10, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và tình hình thực hiện, phân bổ vốn đầu tư công.

Phiên làm việc do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, chủ trì. Tham dự phiên họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu.

Theo báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội, dự kiến tổng mức vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2026 là hơn 1,08 triệu tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách Trung ương khoảng 430 nghìn tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương hơn 650 nghìn tỷ đồng.

Chính phủ nhấn mạnh, năm 2026 phải triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026.

Đối với Nghệ An, dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2026 là hơn 12,5 nghìn tỷ đồng, gồm hơn 4,35 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và hơn 8,2 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Danh mục dự kiến phân bổ vốn ngân sách Trung ương trong nước năm 2026 cho Nghệ An có 5 công trình, gồm: Khu lưu trữ chuyên dùng - Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, dự kiến bố trí hơn 33,2 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh thuộc hệ thống Thủy lợi Nam Nghệ An hơn 30,8 tỷ đồng; xây dựng mới Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2) hơn 31,4 tỷ đồng. Đây đều là các dự án chuyển tiếp.

Ngoài ra, ngân sách Trung ương dự kiến bố trí 3,8 nghìn tỷ đồng trong năm 2026 cho dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Thanh Thủy - Vinh, thuộc nhóm dự án, công trình quan trọng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được xác định trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Cùng với đó, hơn 8,6 tỷ đồng sẽ được bố trí cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, quy hoạch dự án cầu vượt nối Quốc lộ 7C với đường N5, qua Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam.

Đối với vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương năm 2026, dự kiến Chính phủ phân bổ cho 4 dự án tại Nghệ An, gồm: Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vinh (cũ) hơn 289 tỷ đồng; dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai, thuộc chương trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm thích ứng biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ hơn 211,5 tỷ đồng; Dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh giai đoạn 2021 - 2023 hơn 50 tỷ đồng và Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức hơn 40 tỷ đồng.

Theo định hướng, kế hoạch đầu tư công năm 2026 sẽ tập trung ưu tiên nguồn lực cho các ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế; các công trình giao thông trọng điểm có tính lan tỏa; các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, văn hóa, giáo dục và đào tạo.

Chính phủ đồng thời xác định ưu tiên đầu tư cho các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, song song với phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng để tạo cân bằng và thúc đẩy phát triển bền vững.

Chính phủ khẳng định quan điểm bố trí vốn đầu tư theo hướng trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết tránh manh mún, dàn trải; ưu tiên cho các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và những dự án có khả năng giải ngân ngay để sớm đưa vốn vào nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Trong bối cảnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 chưa được ban hành, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đối với các nhiệm vụ, dự án đủ thủ tục đầu tư tính đến ngày 31/12/2025 thuộc 4 nhóm:

Các nhiệm vụ, dự án đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 202-2025 hoặc bố trí vốn trong giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách Nhà nước ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025, cần tiếp tục thực hiện, chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030; nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch; các nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình quan trọng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các nhiệm vụ, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.