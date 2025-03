Quốc tế Chính quyền Trump công bố tài liệu mới về vụ ám sát JFK Chính quyền Trump hôm 18/3 (giờ Mỹ) đã công bố hàng nghìn tài liệu liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy, mà trước đây được cho là thuộc diện tài liệu mật.

Tổng thống John F. Kennedy vẫy tay từ chiếc xe trong đoàn xe diễu hành khoảng 1 phút trước khi ông bị bắn vào ngày 22/11/1963, tại Dallas. Ảnh: AP

Nhiều hồ sơ về vụ ám sát JFK đã được công bố trước đó, bao gồm 13.000 tài liệu được chính quyền Biden công khai. Tuy nhiên, nhiều tài liệu được công bố lần này trước đây đã bị biên tập lại.

Trước đó, ông Trump cho biết hôm 17/3 rằng “người dân đã chờ đợi hàng thập kỷ” để được xem 80.000 trang tài liệu liên quan đến vụ ám sát Kennedy. Ngay sau khi nhậm chức, ông đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu công khai hàng nghìn hồ sơ liên quan đến vụ ám sát Kennedy, Robert F. Kennedy và Martin Luther King Jr.

Các tài liệu này đã được đăng trên trang web của Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ vào tối 18/3. Tuy nhiên, có thể mất một thời gian trước khi các nhà nghiên cứu về vụ ám sát JFK có thể xem xét 1.123 tài liệu mới được công bố, vì chúng chỉ được xác định bằng số hồ sơ mà không có mô tả cụ thể.

Theo một chuyên gia từng nghiên cứu nhiều tài liệu, không có dấu hiệu nào cho thấy các hồ sơ này chứa đựng thông tin gây chấn động.

Tom Samoluk, cựu Phó Giám đốc Ủy ban Xem xét Hồ sơ Vụ ám sát - một hội đồng chính phủ được thành lập vào những năm 1990 để nghiên cứu tài liệu liên quan đến vụ ám sát này - cùng nhóm của ông đã xem xét một khối lượng lớn tài liệu từ năm 1994 đến 1998 để phục vụ công bố.

Theo ông, những tài liệu ông từng xem xét không làm thay đổi kết luận hiện tại về vụ ám sát Kennedy: rằng Lee Harvey Oswald là tay súng duy nhất chịu trách nhiệm về cái chết của vị tổng thống.

“Bộ tài liệu mà chúng tôi đã xem xét - phần lớn đã được công khai, một số vẫn bị giữ kín toàn bộ hoặc một phần - nếu đây chính là những tài liệu đang được nói đến, thì sẽ không có ‘bằng chứng gây sốc’ nào cả,” ông nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với CNN.

“Nếu có bất cứ thứ gì thực sự quan trọng đối với vụ ám sát, Ủy ban Xem xét đã công bố từ giữa những năm 1990. Vì vậy, có thể hình dung được nội dung của những tài liệu này”.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard cho biết trong một tuyên bố rằng các hồ sơ này bao gồm “khoảng 80.000 trang tài liệu từng được phân loại mật, nay sẽ được công bố mà không bị biên tập lại”.

Bà nói thêm rằng vẫn còn một số tài liệu bị giữ lại theo lệnh tòa hoặc liên quan đến bí mật của bồi thẩm đoàn, cũng như các hồ sơ thuộc phạm vi điều chỉnh của mục 6103 Bộ luật Thuế vụ. Những tài liệu này phải được giải mật trước khi công bố. Cơ quan Lưu trữ Quốc gia đang phối hợp với Bộ Tư pháp để đẩy nhanh quá trình này.

Larry Sabato, nhà khoa học chính trị tại Đại học Virginia và tác giả cuốn The Kennedy Half-Century: The Presidency, Assassination, and Lasting Legacy of John F. Kennedy (Nửa thế kỷ Kennedy: Nhiệm kỳ tổng thống, vụ ám sát và di sản lâu dài của John F. Kennedy), cảnh báo rằng công chúng có thể thất vọng vì thiếu những tiết lộ quan trọng.

“Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta sẽ biết được một số điều,” Sabato nhận định. “Nhưng có thể không liên quan đến vụ ám sát Kennedy. Những ai mong đợi phá vụ án sau 61 năm sẽ cực kỳ thất vọng”.

Các tài liệu liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy năm 1963 được trưng bày sau khi được công bố theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Washington D.C., ngày 18/3. Ảnh: Reuters

Vụ ám sát Kennedy từ lâu đã làm dấy lên nhiều thuyết âm mưu, trong đó có những giả thuyết mà ông Trump từng đề cập. Chính vì vậy, Ủy ban Xem xét mà Samoluk từng tham gia được thành lập nhằm đánh giá xem liệu có thể công khai các hồ sơ liên quan đến vụ ám sát hay không.

Samoluk thừa nhận rằng ông chưa xem tất cả các tài liệu có thể được công bố.

Chẳng hạn, tháng trước, FBI cho biết họ đã phát hiện khoảng 2.400 tài liệu mới liên quan đến vụ ám sát JFK trong một cuộc tìm kiếm hồ sơ theo lệnh hành pháp của Tổng thống Trump.

Samoluk cũng cho biết có thể còn những hồ sơ khác tại các cơ quan chính phủ chưa được công bố, tạo thành một nhóm tài liệu mới mà ủy ban của ông chưa từng tiếp cận.

Ông cũng nhận định rằng vẫn có thể có những điểm thú vị trong các tài liệu còn lại, giúp lấp đầy những khoảng trống trong hiểu biết hiện có - bao gồm thông tin từ CIA về các hoạt động của Oswald trước ngày 22/11/1963.

Năm 2023, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ đã hoàn tất quá trình xem xét các tài liệu mật liên quan đến vụ ám sát, với 99% số hồ sơ đã được công bố, theo CNN.

Sau đó, Tổng thống Joe Biden đã ký một bản ghi nhớ xác nhận rằng quá trình xem xét đã hoàn thành và tất cả các tài liệu đủ điều kiện giải mật đã được công khai – đúng theo thời hạn đã đặt ra trước đó.

Bất chấp các cam kết trước đây từ nhiều đời tổng thống, bao gồm cả ông Trump, vẫn còn một số tài liệu bị CIA, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ giữ lại. Lý do chính để các tài liệu này tiếp tục được phân loại mật là nhằm bảo vệ danh tính của các nguồn tin bí mật vẫn còn sống hoặc có thể còn sống, cũng như bảo vệ các phương thức hoạt động tình báo.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã đồng ý không công bố toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ ám sát Kennedy theo yêu cầu của các cơ quan an ninh quốc gia. Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump tuyên bố sẽ công khai các tài liệu còn lại.