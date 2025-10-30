Pháp luật Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2025 Từ tháng 11/2025, hàng loạt quy định mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp đến lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, hành chính, môi trường và thanh toán điện tử. Dưới đây là những điểm đáng chú ý mà người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cần quan tâm.

1. Siết chặt quản lý chuyển tiền điện tử

Từ ngày 01/11/2025, Thông tư 27/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực, đặt ra yêu cầu báo cáo với các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên, và giao dịch quốc tế từ 1.000 USD hoặc tương đương.

Từ 1/11/2025 các giao dịch chuyển tiền điện tử mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử cùng ở Việt Nam có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên đều phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử. Ảnh: PL.



Cụ thể, Điều 9 Thông tư quy định chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử đến Cục Phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử gồm:

- Giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước: Các giao dịch có giá trị từ 500 triệu đồng đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử cùng ở Việt Nam.

- Giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế: Các giao dịch chuyển tiền điện tử mà có ít nhất một tổ chức tài chính tham gia ở ngoài Việt Nam thực hiện ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài VIệt Nam có giá trị từ 1.000 đô la Mỹ trở lên hoặc tương đương bằng ngoại tệ khác.

Tuy nhiên, nếu đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính trung gian trong giao dịch chuyển tiền điện tử không phải thực hiện báo cáo như trên.

Trong đó, nội dung báo cáo gồm: Thông tin về tổ chức tài chính khởi tạo, thụ hưởng; Thông tin về khách hàng cá nhân hoặc tổ chức tham gia chuyển tiền điện tử; thông tin về giao dịch; thông tin khác theo yêu cầu của Cục Phòng, chống rửa tiền theo từng thời kỳ…

Mục tiêu là tăng cường giám sát, phòng chống rửa tiền và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính.

2. 4 trường hợp không bị coi là trốn đóng BHXH bắt buộc

Quy định về về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội được Chính phủ ban hành tại Nghị định 274/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 30/11/2025.

Cụ thể, các trường hợp trốn đóng BHXH bắt buộc được nêu tại Điều 4 Nghị định này gồm:

BHXH phối hợp Bưu điện tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: Nguyễn Đạo

Bão, lũ, ngập lụt, động đất, hỏa hoạn lớn, hạn hán kéo dài và các loại thiên tai khác ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dịch bệnh nguy hiểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tài chính của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động.

Tình trạng khẩn cấp gây ảnh hưởng đột xuất, bất ngờ đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động khi Nhà nước ban bố tình trạng khẩn cấp.

Các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật dân sự và hồ sơ nộp kèm phải được gửi trước ngày 25 của tháng có văn bản đôn đốc từ cơ quan bảo hiểm xã hội để xem xét miễn xử lý vi phạm.

3. Cập nhật hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Quyết định 36/2025/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 15/11/2025, ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới gồm 5 cấp, với tổng cộng 743 ngành cấp 5. Việc cập nhật này giúp thống nhất cách phân loại hoạt động kinh tế, tăng khả năng so sánh dữ liệu với chuẩn mực quốc tế và phục vụ thống kê, hoạch định chính sách.

Theo đó, Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam bảo đảm phản ánh đầy đủ các hoạt động kinh tế diễn ra trong lãnh thổ Việt Nam và bảo đảm so sánh quốc tế và bao gồm: Danh mục ngành kinh tế Việt Nam (Phụ lục I); Nội dung ngành kinh tế Việt Nam (Phụ lục II).

Trong đó, cấu trúc cơ bản và cách đánh mã số trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 05 cấp với các ngành được quy định như sau:

- Ngành cấp 1: Gồm 22 ngành, theo bảng chữ cái lần lượt từ A - V;

- Ngành cấp 2: Gồm 87 ngành, hình thành theo từng ngành cấp 1 tương ứng và mỗi ngành được đánh mã số bằng hai chữ số từ 01 - 99;

- Ngành cấp 3: Gồm 259 ngành, hình thành theo từng ngành cấp 2 tương ứng và mỗi ngành được đánh mã số bằng ba chữ số từ 011 - 990;

- Ngành cấp 4: Gồm 495 ngành được hình thành theo từng ngành cấp 3 tương ứng và mỗi ngành được đánh mã số bằng bốn chữ số từ 0111 - 9900;

- Ngành cấp 5: Gồm 743 ngành được hình thành theo từng ngành cấp 4 tương ứng và mỗi ngành được đánh mã số bằng bốn chữ số từ 01110 - 99000.

Cán bộ xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên) tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh tư liệu: Mai Hoa

4. Mẫu hợp đồng mới cho công chức và đơn vị hành chính

Thông tư 16/2025/TT-BNV (hiệu lực 16/11/2025) của Bộ Nội vụ quy định mẫu hợp đồng dịch vụ với cá nhân, pháp nhân và hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ của công chức.

Cụ thể mẫu hợp đồng ban hành kèm Thông tư 16/2025/TT-BNV gồm:

- Hợp đồng dịch vụ với cá nhân: Mẫu Hợp đồng dịch vụ thực hiện nhiệm vụ của công chức (ký kết với cá nhân); Mẫu Thanh lý Hợp đồng dịch vụ thực hiện nhiệm vụ của công chức (ký kết với cá nhân)

- Hợp đồng lao động với công chức: Mẫu Hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ của công chức; Mẫu thanh lý Hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ của công chức

- Hợp đồng dịch vụ với pháp nhân: Mẫu Hợp đồng dịch vụ thực hiện nhiệm vụ của công chức (ký kết với pháp nhân - tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan); Mẫu Thanh lý Hợp đồng dịch vụ thực hiện nhiệm vụ của công chức (ký kết với pháp nhân).

Các cơ quan, đơn vị cần rà soát, điều chỉnh biểu mẫu theo quy định mới để đảm bảo tính pháp lý trong quá trình ký kết và thanh lý hợp đồng.

5. Bổ sung quy định về giấy tờ khi thanh toán không dùng tiền mặt

Thông tư 30/2025/TT-NHNN (hiệu lực 18/11/2025) yêu cầu người dùng khi thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt phải xuất trình giấy tờ tùy thân còn hiệu lực và thời hạn sử dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán.

Theo đó, giấy tờ tùy thân được sử dụng trong Thông tư này khi thanh toán không dùng tiền mặt đã có sự thay đổi so với khoản 10 Điều 3 Thông tư 15/2024/TT-NHNN gồm:

- Công dân Việt Nam: Thẻ Căn cước công dân, thẻ Căn cước hoặc Căn cước định danh điện tử (Quy định cũ: Bỏ Chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận Căn cước).

- Người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: Giấy chứng nhận gốc Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp (Quy định cũ: Bổ sung Giấy chứng nhận gốc Việt Nam).

- Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam: Hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh nhân thân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, hoặc giấy tờ theo thị thực nhập cảnh, giấy tờ thay thế thị thực, giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh, hoặc danh tính điện tử (qua tài khoản định danh điện tử mức độ 02, nếu có).

Quy định này giúp nâng cao an toàn, xác thực danh tính trong giao dịch.

Từ 18/11/2025 khi thanh toán không dùng tiền mặt, công dân Việt Nam không còn cần CMND, giấy chứng nhận Căn cước mà chỉ cần Thẻ CCCD, thẻ Căn cước hoặc Căn cước định danh điện tử. Ảnh: PL.

6. Ban hành ba quy chuẩn kỹ thuật môi trường mới

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư 01/2025/TT-BNNMT (hiệu lực 14/11/2025), gồm ba quy chuẩn mới: QCVN 26:2025 về tiếng ồn, QCVN 27:2025 về độ rung, và QCVN 43:2025 về chất lượng trầm tích.

Nếu cơ sở, dự án đầu tư sẽ được tiếp tục áp dụng QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT… cho đến hết 31/12/2026 nếu thuộc một trong các trường hợp: Cơ sở đã đi vào vận hành; Dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường/đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Trong đó, hai trường hợp này đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường trước 14/11/2025.

Từ ngày 14/11/2025, dự án đầu tư phải áp dụng quy định tại QCVN 26:2025/BNNMT và QCVN 27:2025/BNNMT.

Các dự án đã được phê duyệt trước ngày 14/11/2025 có thể tiếp tục áp dụng quy chuẩn cũ đến hết năm 2026. Đây là bước điều chỉnh nhằm nâng cao tiêu chuẩn bảo vệ môi trường phù hợp thực tiễn.

Nhìn chung, tháng 11/2025 đánh dấu sự chuyển động mạnh mẽ trong điều hành chính sách, với nhiều văn bản đi vào thực tiễn, siết chặt quản lý và tăng tính minh bạch. Các tổ chức, doanh nghiệp và người dân cần theo dõi sát để kịp thời thích ứng với quy định mới.