Pháp luật Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2025 Hàng loạt chính sách mới liên quan đến giáo dục, những yêu cầu đối với người học lái xe; công nghiệp, môi trường, an ninh mạng… sẽ chính thức có hiệu lực trong tháng 9/2025.

* Từ 1/9/2025, kết thúc giải quyết chế độ đối với cán bộ, công chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

Theo đó, tại Kết luận 183-KL/TW, Bộ Chính trị và Ban Bí thư giao các bộ ban, ngành và địa phương:

- Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch số 56-KH/BCĐ, ngày 04/7/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18 và Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

- Chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Đầu tháng 3/2025, Liên đoàn Lao động tỉnh công bố các Quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 5 đồng chí theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

* Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Theo Theo Thông tư 05/2025/TT-BTNMT các loại hình kinh doanh, dịch vụ phát sinh nước thải được quản lý như nước thải sinh hoạt gồm: Dịch vụ lưu trú và ăn uống; Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự; Ký túc xá học sinh, sinh viên.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Theo Thông tư 06/2025/TT-BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp quy định giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả thải ra nguồn nước tiếp nhận.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

Thông tư 04/2025/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. Đáng chú ý, nước thải chăn nuôi khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung phải đáp ứng quy định của chủ đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung hoặc quy định của chính quyền địa phương.

Liên quan đến môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư 41/2025/TT-BTNMT hướng dẫn kỹ thuật về phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải và phục hồi môi trường sau sự cố môi trường áp dụng từ ngày 01/9/2025.

* Quy định về yêu cầu đối với người học lái xe từ ngày 01/9/2025

Ngày 30/6/2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2025/TT-BXD quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ

Theo Điều 13 Thông tư Thông tư 14/2025/TT-BXD quy định về yêu cầu đối với người học lái xe từ ngày 01/9/2025 như sau:

- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

- Người học lái xe để nâng hạng giấy phép lái xe phải đáp ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trong đó, thời gian lái xe an toàn cho từng hạng giấy phép lái xe được quy định cụ thể như sau:

+ Hạng B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE: thời gian lái xe an toàn từ 02 năm trở lên;

+ Hạng B lên D2, C lên CE, C lên D: thời gian lái xe an toàn từ 03 năm trở lên.

- Người đã có giấy phép lái xe hạng B chuyển số tự động được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng B chuyển số cơ khí (số sàn), người đã có giấy phép lái xe hạng B được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng C1 theo quy định tại Điều 6 Thông tư 14; hồ sơ của người học lái xe thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 14.

Sát hạch viên hướng dẫn học viên trước khi vào phần thi đường trường. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

* Nhiều ưu đãi đối với dự án công nghiệp hỗ trợ từ 01/9/2025

Theo khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 1Nghị định 205/2025/NĐ-CP dự án xây dựng cơ sở, trung tâm nghiên cứu và phát triển phục vụ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hưởng các ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đất đai; được hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị nghiên cứu từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Ngoài ra, các tổ chức cá nhân thực hiện hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ để sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hưởng ưu đãi từ các quỹ và chương trình quốc gia.

Sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia, cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước về kỹ thuật, công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động thử nghiệm, kiểm định, giám định và chứng nhận chất lượng sản phẩm.

* Bổ sung chế tài xử lý vi phạm an ninh mạng, quản lý sản phẩm, dịch vụ mật mã từ 09/9/2025

Nghị định 211/2025/NĐ-CP đã bổ sung Điều 93a Nghị định 15/2025/NĐ-CP về vi phạm quy định về kinh doanh trong lĩnh vực mật mã dân sự. Đáng chú ý là mức phạt đối với các hành vi như:

- Phạt tiền 30 - 40 triệu đồng: không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự khi thay đổi tên, thay đổi người đại diện theo pháp luật.

- Phạt tiền từ 40 - 50 triệu: Không duy trì một trong các điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;

- Phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi cung cấp thông tin không chính xác để được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;

Với các hành vi kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự mà không có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự tùy theo giá trị hàng hóa quy định sẽ bị phạt từ 50 - 180 triệu đồng.

* 6 loại tài sản góp vốn quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Khoản 2 Điều 1 Nghị định 210/2025/NĐ-CP (hiệu lực 15/9/2025) sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định 38/2018/NĐ-CP về quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân, có từ 02 đến tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở Điều lệ quỹ. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không được góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác.

Tài sản góp vốn, gồm 06 loại:

- Có thể bằng Đồng Việt Nam; Quyền sử dụng đất; Quyền sở hữu trí tuệ; Công nghệ; Bí quyết kỹ thuật; Các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

* Quy định về chế độ phụ cấp đối với lực lượng bản vệ công trình quốc phòng từ 15/9/2025

- Trường hợp được hưởng phụ cấp

Theo Điều 8 Nghị định 213/2025/NĐ-CP, các lực lượng sau sẽ được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc với hệ số 0,2

(1) Lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt.

(2) Lực lượng bảo vệ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

(3) Lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng Nhóm I loại A không niêm cất, lấp phủ.

Ngoài ra trường hợp (1), (3) được hưởng 10% phụ cấp đặc thù quân sự khi làm nhiệm vụ bảo quản công trình

* Không đặt tên tài khoản mạng xã hội trùng với tên cơ quan trong Bộ Quốc phòng

Khoản 3 Điều 6 Thông tư 81/2025/TT-BQP hiệu lực từ 15/9/2025 quy định:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được đặt tên tài khoản mạng xã hội giống hoặc trùng tên cơ quan báo chí, cơ quan nhà nước, cơ quan khác trong Bộ Quốc phòng hoặc có những từ ngữ có thể gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí, cơ quan nhà nước, cơ quan khác trong Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng khi tham gia cung cấp và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có trách nhiệm:

- Tìm hiểu, tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng mạng xã hội trước khi đăng ký tham gia.

- Không sử dụng các thông tin liên quan đến cơ quan, đơn vị khi đăng ký thiết lập tài khoản mạng xã hội;

- Chỉ chia sẻ các thông tin có nguồn gốc chính thống, tin cậy; không đăng tải, chia sẻ thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước,

Ngày hội tiếng Anh của học sinh thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: CSCC

* Áp dụng quy định mới về dạy ngoại ngữ trong trường học từ 25/9/2025

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 222/2025/NĐ-CP, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam được:

- Dạy và học một số môn học, hoạt động giáo dục bằng tiếng nước ngoài

- Hoặc một số nội dung của một số môn học, hoạt động giáo dục bằng tiếng nước ngoài.

Ưu tiên đối với các môn học thuộc các lĩnh vực toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học

Điều 5 Nghị định này cũng quy định người dạy phải có trình độ chuyên môn và năng lực ngoại ngữ tối thiểu theo quy định.

Người học tham gia học bằng tiếng nước ngoài trên tinh thần tự nguyện và có thể được kiểm tra đầu vào.