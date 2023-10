Chính thức khánh thành cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Dự lễ, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sỹ Hiệp - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự lễ còn có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đồng chí lãnh đạo Bộ GTVT, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Tĩnh dự Lễ khánh thành. Ảnh: Thành Duy

"VƯỢT NẮNG, THẮNG MƯA" HOÀN THÀNH DỰ ÁN ĐÚNG TIẾN ĐỘ

Dự án thành phần đầu tư xây dựng Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có chiều dài tuyến 43,28 km, đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5.534 tỷ đồng, khởi công từ tháng 9/2021, đưa vào khai thác tạm từ ngày 1/9/2023.

Giai đoạn phân kỳ, dự án có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án có 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100-120 km/h. Dự án có 2 nút giao liên thông: nút giao Vạn Thiện kết nối với QL45 và đường Nghi Sơn - Thọ Xuân; nút giao Nghi Sơn kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn Nghi Sơn - Bãi Trành và đường vào Nhà máy Xi măng Công Thanh.

Cửa phía Bắc hầm Trường Vinh trên đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc địa phận xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Thành Cường

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài tuyến 50 km, đi qua 2 tỉnh Thanh Hóa (6,5 km) và Nghệ An (43,5 km). Dự án có tổng vốn đầu tư 7.293 tỷ đồng, khởi công từ tháng 7/2021, đưa vào khai thác tạm từ ngày 1/9/2023.

Giai đoạn phân kỳ, dự án xây dựng quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án xây dựng quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100-120 km/h. Dự án có 3 nút giao liên thông gồm: nút giao Quỳnh Vinh kết nối với Quốc lộ 48D; nút giao Quỳnh Mỹ kết nối với Quốc lộ 48B; nút giao Diễn Cát kết nối với Quốc lộ 7.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ trình bày báo cáo tổng thể về dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ nhấn mạnh, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa, quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, Bộ đã phát động các phong trào thi đua với mục đích vừa động viên, cổ vũ, vừa là “mệnh lệnh” để các chủ thể tham gia dự án nỗ lực phấn đấu, tổ chức triển khai 3 ca, 4 kíp, thi công xuyên lễ, xuyên Tết với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa".

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của các dự án, đặc biệt là hệ thống đường gom, đường hoàn trả phục vụ thi công.

Các đại biểu dự Lễ khánh thành dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh: Phạm Bằng

Đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp với ngành Giao thông tổ chức vận hành, khai thác; nghiên cứu sớm triển khai đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối theo quy hoạch, nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, tạo động lực đột phá, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, nâng cao đời sống của nhân dân khu vực dự án.

MỞ RA KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, việc đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng sẽ tạo động lực, sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của các địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại Lễ khánh thành dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh: Phạm Bằng

Tuyến đường đi vào khai thác đã rút ngắn thời gian kết nối tỉnh Nghệ An với Thủ đô Hà Nội từ 5 giờ xuống 3,5 giờ và kết nối với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đáp ứng năng lực vận tải lớn, tốc độ cao và an toàn, góp phần quan trọng giúp địa phương mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Để phát huy tối đa hiệu quả khai thác tuyến đường bộ cao tốc, đảm bảo mục tiêu đầu tư, trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hoàn thiện các nút giao kết nối tuyến đường bộ cao tốc với mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là đoạn kết nối đường cao tốc với Quốc lộ 1A dài khoảng 5 km thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh: Thành Cường

Quản lý chặt chẽ, bài bản, hiệu quả trong việc sử dụng, khai thác quỹ đất tại khu vực nút giao và các không gian phát triển gắn với các tuyến cao tốc; thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang giao thông, phối hợp quản lý, khai thác hiệu quả các tuyến đường giao thông trên địa bàn, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn và thông suốt.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ phối hợp với nhà đầu tư xử lý dứt điểm các vướng mắc còn lại trong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công thực hiện dự án đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đảm bảo theo đúng tiến độ yêu cầu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại Lễ khánh thành. Clip: Thành Cường

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và các tỉnh có dự án đi qua nói riêng, tuyến đường hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian đi lại từ Hà Nội - Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An và các tỉnh trên cả nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại Lễ khánh thành dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

Thông qua việc kết nối với hệ thống đường giao thông địa phương bằng các nút giao, dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương có bước phát triển mới về kinh tế - xã hội. Đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa có 7 nút giao liên thông, là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư.

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÁC TỈNH NGHỆ AN, THANH HÓA NÓI RIÊNG VÀ KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ NÓI CHUNG

Phát biểu tại Lễ khánh thành, đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, giao thông là mạch máu lưu thông của nền kinh tế, một trong những đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo và tuyên bố khánh thành dự án. Ảnh: Thành Duy

Trong điều kiện khó khăn, Đảng và Nhà nước đã lựa chọn các hành lang kinh tế để tập trung nguồn lực đầu tư, tạo động lực, lan tỏa phát triển, đặt yêu cầu trước năm 2025 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn - Cà Mau kết nối 32 tỉnh, thành phố, 3 vùng kinh tế trọng điểm, tạo thành trục xương sống, hành lang kinh tế vận tải huyết mạch của đất nước, kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông đường biển, đường sắt, đường thủy, đường hàng không.

Việc khánh thành 2 dự án với chiều dài trên 94 km là dấu mốc đáng nhớ khi Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đã kết nối hoàn toàn bằng đường cao tốc đến Diễn Châu (Nghệ An) và nâng tổng số chiều dài khai thác trên trục cao tốc là 1.048 km.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo và tuyên bố khánh thành dự án. Clip: Thành Cường

Bên cạnh đó, có ý nghĩa vô cùng quan trọng thúc đẩy lưu thông giữa các tỉnh trong khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ, thúc đẩy sự phát triển các đô thị vùng, các trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà biểu dương lãnh đạo, cán bộ, công nhân, người lao động; đánh giá cao sự chủ động của các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt cảm ơn 6.300 hộ dân đã nhường đất và 652 hộ dân đã nhường đất và di dời nhà để dự án được triển khai đúng, hoàn thành đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các đồng chí lãnh đạo Bộ GTVT, các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Tĩnh, đơn vị thi công dự án cắt băng khánh thành Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ các hệ sinh thái kết nối với các tuyến giao thông. UBND tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa rà soát, quy hoạch xây dựng đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ logistic, du lịch nhằm phát huy tối đa lợi thế của tuyến đường cao tốc.

Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức khai thác, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng công trình, vệ sinh môi trường an toàn, thông suốt; chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các công trình phụ trợ trên tuyến; khẩn trương thực hiện chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 của dự án; Tổ chức bố trí các trạm dừng nghỉ, các nút giao kết nối trên tuyến liên thông với các mạng lưới giao thông của địa phương, khu vực.

Các phương tiện di chuyển qua hầm Trường Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

Tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu chính thức khánh thành. Ảnh: Thành Cường

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng đề nghị các địa phương tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là những gia đình nhường mặt bằng cho dự án, bảo đảm người dân có điều kiện sống tốt hơn, đặc biệt là sinh kế bền vững.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chính thức tuyên bố khánh thành tuyến cao tốc đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.