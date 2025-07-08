Chính thức thông qua hồ sơ chủ trương đầu tư cao tốc Vinh - Thanh Thủy đi qua 9 xã của tỉnh Nghệ An
Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng chiều dài tuyến khoảng 60 km, tổng mức đầu tư khoảng 23.950 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác, vận hành vào năm 2029.
Sáng 7/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe, cho ý kiến và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.
Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí đại diện ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng phụ trách Nghệ An; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến về hồ sơ chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy được Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An làm cơ quan chủ quản.
Đây là dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa quan trọng và cần thiết đầu tư nhằm kết nối với tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông tạo không gian, động lực phát triển mới cho tỉnh.
Tuyến đường sẽ kết nối, rút ngắn thời gian hành trình giữa hai thủ đô, các địa phương, qua đó tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia Việt Nam và Lào.
Đồng thời, khai thác tốt tiềm năng sử dụng đất, phát triển du lịch, công nghiệp, khai thác khoáng sản,... tạo sức lan tỏa cao để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Tổng chiều dài tuyến khoảng 60 km, điểm đầu giao với đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại nút giao Hưng Tây thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, điểm cuối kết nối với đường dẫn vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.
Dự án đi qua địa phận 9 xã của tỉnh Nghệ An, gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 23.950 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, chuẩn bị dự án từ năm 2025, giải phóng mặt bằng từ năm 2025, triển khai thi công dự án năm 2026, cơ bản hoàn thành năm 2028 và đưa vào khai thác, vận hành năm 2029.
Dự án có quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 km/h (đoạn khó khăn vận tốc thiết kế 60 – 80 km/h). Tổng diện tích đất chiếm dụng khoảng 615 ha.
Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được tách thành các dự án thành phần trong chủ trương đầu tư để giao cho các địa phương tổ chức thực hiện.
Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh đây là dự án quan trọng quốc gia, có quy mô vốn, quy mô đầu tư lớn nhất mà tỉnh Nghệ An được giao chủ trì triển khai.
Trên cơ sở báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua hồ sơ chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện thủ tục theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.