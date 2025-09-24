Chính thức Torsus Terrastorm 4x4 Ambulance: gói lội nước, khóa vi sai Torsus Terrastorm 4x4 Ambulance ra mắt với động cơ 2.0 biturbo diesel 177 hp/132 kW, mô-men 302 lb-ft (≈409 Nm), hộp số AT 8 cấp và hệ dẫn động AWD. Gói lội nước “extreme wading” tới 20 inch, khóa vi sai toàn phần và hộp số phụ thấp, giá từ khoảng 154.000 USD.

Torsus Terrastorm 4x4 Ambulance là biến thể cứu hộ chuyên dụng phát triển từ nền tảng VW Crafter/MAN TGE 4Motion, hướng tới khả năng tiếp cận các khu vực hẻo lánh và điều kiện khắc nghiệt. Bối cảnh lụt quét gần đây tại châu Âu là một trong những lý do sản phẩm này ra đời, cùng với nhu cầu thực tế từ khách hàng. Bài viết đánh giá Torsus Terrastorm theo góc nhìn kỹ thuật, tập trung vào năng lực việt dã, cấu hình truyền động và tùy biến y tế của bản Ambulance.

Bản Ambulance giữ cấu trúc Terrastorm tiêu chuẩn nhưng bổ sung hệ thống cứu hộ – cứu nạn đạt chuẩn quy định địa phương, cộng thêm các thay đổi trọng yếu cho địa hình ngập sâu: ống thở và bộ thông hơi “extreme wading”, gioăng cửa chống nước, cùng tùy chọn hệ dẫn động 4x4 hạng nặng (HD) do Torsus phát triển với khóa vi sai toàn phần và hộp số phụ dải chậm. Mục tiêu là đảm bảo tiếp cận, ổn định và độ tin cậy trong những kịch bản khắc nghiệt nơi xe cứu thương thông thường khó vươn tới.

Ngoại thất: ngôn ngữ thiết kế, kích thước, so sánh đối thủ

Thiết kế tập trung vào chức năng, ưu tiên khả năng bảo vệ và nhận diện. Xe được hoàn thiện theo quy định sở tại, bao gồm tem phản quang Battenburg, đèn LED cảnh báo, còi ưu tiên và loa ngoài. Bộ khung gầm Terrastorm tiêu chuẩn đi kèm treo gia cường, ốp gầm, lớp phủ bảo vệ, hệ thống thông hơi, và bánh off-road; kèm hàng chục tùy chọn mở rộng. Khoảng sáng gầm tiêu chuẩn 10 inch (≈254 mm). Kích thước tổng thể và thông số lốp/đĩa phanh: chưa rõ.

Khách hàng có thể chọn chiều dài cơ sở ngắn/dài và nhiều cấu hình mui. Cách tiếp cận này cho phép tinh chỉnh ngoại hình theo nhiệm vụ (di tản, vận chuyển bệnh nhân hay phòng thí nghiệm lưu động). So với các xe cứu thương đường trường, Terrastorm ưu tiên độ bền và khoảng sáng gầm, hướng tới địa hình xấu và vùng ngập nông đến trung bình.

Ảnh minh họa: Torsus Terrastorm 4x4 Ambulance.

Ảnh minh họa: Torsus Terrastorm 4x4 Ambulance.

Nội thất & tiện nghi: chất liệu, màn hình, kết nối, không gian

Nội thất được tùy biến theo yêu cầu và tiêu chuẩn của cơ quan y tế địa phương. Các hạng mục trang bị có thể gồm:

Hệ thống điện và cung cấp oxy.

Cách âm khoang y tế.

Máy khử rung tim (defibrillator), máy điện tim (ECG).

Balo hồi sức, máy thở, cáng cứu thương.

Các giao diện giải trí/infotainment: chưa rõ. Bố trí ghế và thể tích khoang bệnh nhân: chưa rõ. Dù vậy, bản chất “đặt-hàng-theo-nhiệm-vụ” cho phép tối ưu không gian lưu trữ thiết bị và luồng di chuyển của nhân viên y tế trong quá trình sơ – cấp cứu.

Ảnh minh họa: khoang y tế có thể cấu hình theo quy định sở tại và yêu cầu nhiệm vụ.

Ảnh minh họa: trang bị y tế có thể bao gồm máy khử rung, ECG, máy thở và cáng.

Động cơ & vận hành: thông số, trải nghiệm lái, 0–100, tiêu thụ

Tất cả phiên bản Terrastorm, gồm Ambulance, dùng động cơ diesel 2.0 biturbo cho công suất tối đa 177 hp (≈132 kW) và mô-men xoắn 302 lb-ft (≈409 Nm), kết hợp hộp số AT 8 cấp. Mức tiêu thụ kết hợp khoảng 26 mpg (≈9,0 l/100 km). Thời gian 0–100 km/h: chưa rõ.

Khách hàng có hai lựa chọn hệ dẫn động: giữ nguyên 4Motion của VW/MAN hoặc nâng cấp lên hệ 4x4 HD do Torsus phát triển in-house. Bản HD bổ sung khóa vi sai toàn phần và hộp số phụ tỷ số thấp, đã thử nghiệm trong điều kiện khắc nghiệt tại đường thử Tatra. Theo định danh hệ dẫn động, đây là cấu hình dẫn động AWD, nhấn mạnh lực bám và kiểm soát ở địa hình xấu.

Năng lực lội nước được cải thiện đáng kể với gói “extreme wading”: ống thở và bộ thông hơi tối ưu dòng chảy nhằm giảm tổn thất áp suất, vị trí lắp cao trong khoang động cơ và gioăng cửa chống nước; cho phép đi qua nước sâu tới 20 inch (≈508 mm). Đây là nâng cấp phù hợp bối cảnh lụt quét, đồng thời tăng tính sẵn sàng cho nhiệm vụ cứu hộ vùng xa.

Thông số Giá trị Động cơ Diesel 2.0 biturbo Công suất 177 hp (≈132 kW) Mô-men xoắn 302 lb-ft (≈409 Nm) Hộp số AT 8 cấp Dẫn động AWD; tùy chọn 4Motion hoặc 4x4 HD (khóa vi sai, low-range) 0–100 km/h chưa rõ Tiêu thụ khoảng 26 mpg (≈9,0 l/100 km) Khoảng sáng gầm 10 inch (≈254 mm) – tiêu chuẩn Khả năng lội nước Tới 20 inch (≈508 mm) với gói “extreme wading”

Ảnh minh họa: cấu hình 4x4 HD ưu tiên lực bám và độ bền cho nhiệm vụ cứu hộ.

An toàn: chủ động/bị động, ADAS, chuẩn NCAP

Xe được hoàn thiện theo quy định địa phương, bổ sung đèn LED ưu tiên, còi, loa ngoài và tem cảnh báo để tăng nhận diện. Trang bị an toàn chủ động/bị động, ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) và chứng chỉ NCAP: chưa rõ.

Giá bán & phiên bản

Torsus Terrastorm 4x4 Ambulance đã mở bán, giá khởi điểm khoảng 154.000 USD. Các cấu hình và biến thể liên quan:

Chiều dài cơ sở: ngắn (SWB)/dài (LWB); nhiều tùy chọn chiều cao mui.

Hệ dẫn động: 4Motion (VW/MAN) hoặc 4x4 HD Torsus (khóa vi sai toàn phần, low-range).

Gói lội nước “extreme wading” (ống thở, bộ thông hơi, gioăng cửa chống nước).

Các phiên bản đã được đặt làm: di tản, vận chuyển, phòng thí nghiệm lưu động.

Tùy chọn khoang y tế theo danh mục: điện/oxy, cách âm, defibrillator, ECG, balo hồi sức, máy thở, cáng…

Giá tại từng thị trường, chi phí vận hành và bảo dưỡng: chưa rõ. So sánh trực tiếp với đối thủ cùng phân khúc xe cứu thương off-road: chưa rõ do thiếu dữ kiện công khai.

Kết luận: ưu/nhược điểm cô đọng

Ưu điểm: năng lực off-road định hướng nhiệm vụ (AWD, khóa vi sai, low-range); gói lội nước tới 20 inch; khung gầm gia cường, ốp gầm; tùy biến y tế rộng; thử nghiệm trong điều kiện khắc nghiệt.

Hạn chế/Chưa rõ: kích thước, tải trọng và dữ liệu hiệu năng (0–100 km/h); trang bị ADAS/NCAP; chi phí sở hữu theo thị trường.

Torsus Terrastorm 4x4 Ambulance cho thấy cách tiếp cận thực dụng: lấy nền tảng thương mại bền bỉ, gia cường khung gầm – truyền động, và chuyên biệt hóa khoang y tế để giải quyết các nhiệm vụ khó ở vùng xa hoặc trong thảm họa tự nhiên.