Chính ủy Bộ đội Biên phòng thăm, chúc Tết tại Nghệ An

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An nêu rõ, trong năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An đã đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ "kép”. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn, BĐBP Nghệ An đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch Covid-19.



Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, BĐBP Nghệ An đã thành lập sở chỉ huy phía trước để chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Hiện, đơn vị đang duy trì cán bộ, chiến sĩ bám biên giới, địa bàn ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; 50 cán bộ BĐBP thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Bách Hiện nay, tất cả các tổ, chốt trên biên giới tỉnh Nghệ An đều đã được kiên cố hóa. BĐBP Nghệ An đã phối hợp tốt với lực lượng chức năng của Lào nắm chắc tình hình, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, đấu tranh với các loại tội phạm và hỗ trợ nhân dân hai bên biên giới phát triển kinh tế.



Thực hiện chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và triển khai lực lượng, phương tiện phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã xây dựng kế hoạch báo cáo Bộ Tư lệnh BĐBP phê duyệt và quán triệt, triển khai trong toàn cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ các tổ, chốt, xác định tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên biên giới. Qua triển khai chỉ thị, mệnh lệnh của trên, đã có 212 cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An xung phong bám tổ, chốt trên biên giới thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng - Chính ủy BĐBP tặng quà cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An. Ảnh: Anh Bách Qua nghe báo cáo, Trung tướng Đỗ Danh Vượng biểu dương kết quả của BĐBP Nghệ An đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đánh giá cao thành tích nổi bật của BĐBP Nghệ An là triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, sát cánh cùng chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng đơn vị chính quy, trong sạch vững mạnh. Đồn Biên phòng Phúc Sơn tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh tư liệu: Hải Thượng

Trong thời gian tới, Trung tướng Đỗ Danh Vượng yêu cầu BĐBP Nghệ An tiếp tục quán triệt nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ "kép”. Tăng cường xây dựng đoàn kết nội bộ, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, hỗ trợ nhân dân địa bàn biên giới nâng cao chất lượng cuộc sống về mọi mặt./.